Протодиакон Андрей Кураев о Великой субботе: океан смысла

Православие и мир

О забытой символике Великой субботы читателям ПРАВМИРа рассказывает миссионер протодиакон Андрей Кураев.

Великая суббота в литургическом отношении день необычный. Предполагается, что надо этот день тем более провести в Храме, рядышком с ним.

А на самом деле, как ни странно, это, может быть, окажется, увы, малоназидательно. Потому что это день очень уж большой суеты, когда народ уже с утра ждёт, когда начнут освящать куличи и яйца.

А у Церкви всё равно остается свой календарь. Но то, что мы должны делать в этот день, уже довольно давно забыто. Это был день преимущественно крестин, появления новых членов в Церкви.

Служба в этот день длинная, поэтому и сейчас она обычно начинается рано, для того, чтобы освободить больше времени для желающих освятить куличи. Литургия идет в этот день долго, со множеством так называемых паремий – ветхозаветных чтений, в которых главная тематика – это вода, очищение и обновление водою. Смысл этих чтений в том, чтобы прообразовать крестины людей, которые присоединяются к Церкви накануне Пасхи.

Собственно говоря, исторически Великий пост родился как время подготовки к крещению. И тех, кто постились, изучали Евангелие и стали готовы присоединиться к христианам, священник уводил из храма к водоёму, крестил там, а потом они должны были вернуться в храм. А христианская община ждала в храме своих новых братьев и сестер. И для того, чтобы им быть на одной волне с крещаемыми, на службе читались эти отрывки из Писания, говорящие об обновлении человека водою и духом.

А сегодня эта замечательная символика ушла. Получилась просто очень долгая служба, прихожанам непонятная. Люди недоумевают: зачем эти долгие ветхозаветные чтения? А главное, что с каждым следующим чтением прибывает волна тех, кто совсем ничего не хочет в храме слушать, а ждёт: ну, когда же это всё кончится, наконец, выйдет батюшка и займётся делом – то есть освящением моей праздничной корзинки.

В такие часы, признаюсь, я как-то по-особенному всегда переживал собственную церковность, причастность к церковной тайне. Я понимаю, что происходит и зачем, и мне это дорого и значимо. Как жаль, что для этих людей, которые пришли с корзинками, Пасха остаётся на уровне кулинарного события! Как жаль, что они лишают себя возможности такого переживания и погружения в океан смысла, которое с этими днями и службами связано.