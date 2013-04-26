Интервью Патриарха Кирилла греческому новостному порталу Romfea.gr

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на вопросы греческого интернет-портала церковной информации Romfea.gr.

— Ваше Святейшество, в последнее время стремительные трансформации в Ливии, Египте, Тунисе, Сирии и, более широко, в ближневосточном регионе, который Вы недавно посетили, самым жестоким образом отразились на невинных людях и многих членах христианских общин, составляющих там меньшинство. Ставили ли Вы этот вопрос на встречах с политическим руководством во время Вашего визита в Иерусалим?

— Сегодня христиане на Ближнем Востоке и в других регионах мира испытывают гонения, сравнимые в ряде стран с теми, что были в ранние века христианства, или даже превосходящие их. Русская Православная Церковь с болью воспринимает эту беду. Весной 2011 года наш Священный Синод уже выступал с официальным заявлением по этому поводу. Также и прошедший недавно Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в одном из своих постановлений выразил «глубокую обеспокоенность в связи с резким ухудшением положения христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке». К сожалению, ситуация до сих пор не улучшилась. Если события и далее будут развиваться в подобном русле, то следы христианского присутствия могут практически исчезнуть там, где оно когда-то зародилось и существует уже два тысячелетия. Вопрос о защите прав христианского меньшинства в странах Ближнего Востока и Северной Африки обсуждался мной во время визитов в страны региона. Я говорил об этом с государственным руководством Сирии, Ливана, Израиля, Палестины и Иордании, с лидерами крупнейших религиозных общин этих стран. Считаю, что задуматься о последствиях происходящего стоит и руководству тех западных держав, которые пытаются выступать в роли арбитров в урегулировании региональных конфликтов.

— Могут ли Православные Церкви внести свой вклад в ослабление кризиса в этих регионах и, если да, то каким образом?

— Мы должны единодушно выражать нашу позицию по данному вопросу. Как братья по вере мы должны поддерживать друг друга в трудный момент, возвышать свой голос как единая Святая Соборная и Апостольская Церковь. В этом смысле важны те инициативы, которые были предприняты Православными Церквами Ближнего Востока по консолидации взаимодействия на этом направлении. Я имею в виду состоявшиеся в последние годы собрания Предстоятелей упомянутых Церквей на Кипре, в Константинополе и в Иордании и создание ими постоянно действующего органа местного межправославного взаимодействия. Хотел бы отметить также встречу в Москве в ноябре 2011 года, в которой приняли участие Главы и представители семи Православных Церквей. Мы собрались тогда, чтобы выразить нашу солидарность со страждущими братьями, что нашло свое выражение в соответствующем совместном заявлении.

— В последнее время заметны шаги по сближению Московского и Вселенского Патриархатов. Тем не менее, говорят, что еще необходимо сделать многое. Какие вопросы еще предстоит решить для того, чтобы возглавляемая Вами Церковь достигла благоприятных отношений с Константинополем?

— Все Поместные Православные Церкви объединяют единая православная вера, единое богослужение, братская любовь во Христе, взаимное признание и общение в таинствах. Что может быть важнее? И во всех указанных аспектах наши отношения со Святейшей Константинопольской Церковью не просто благоприятные — они характеризуются полным единством. Если же говорить о двусторонних контактах, в которых тоже реализуется братское общение между двумя Патриархатами, то в последние несколько лет мы действительно являемся участниками и свидетелями их быстрого развития. Причем эти контакты происходят не только на уровне Предстоятелей и иерархов.

Немаловажным и весьма плодотворным мне представляется развитие паломничества верующих из Русской Православной Церкви к святыням древней Византии, которое стало возможным в последние годы благодаря взаимным договоренностям. Посредством этих паломничеств участвующие в них иерархи, клирики и миряне имеют возможность прикоснуться к богатой христианской традиции, сохраняющейся на канонической территории Константинопольского Патриархата, вознести молитву в святых и памятных для всех православных христиан местах, познакомиться с церковной жизнью наших православных братьев в городе святого Константина. Высокой честью для наших паломников бывает гостеприимство, оказываемое им в стенах Константинопольской Патриархии лично Святейшим Патриархом Варфоломеем.

Таким образом укрепляются человеческие отношения, создается атмосфера для лучшего взаимного понимания. Верю, что этим путем мы достигнем постепенного решения некоторых проблем, унаследованных нами из прошлого. Отчасти они связаны с различным пониманием отдельных аспектов канонической традиции. Впрочем, давно сказано апостолом: надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные (1 Кор. 11, 19).

— Что препятствует созыву Всеправославного Собора? На Ваш взгляд, может ли он состояться в течение двух следующих лет и какие действия должны предпринять Православные Церкви для достижения этой цели?

— Созыву Собора принципиально ничто не препятствует. В то же время очевидно, что нельзя проводить Собор такого значения без должной подготовки. Мы же не хотим, чтобы он остался в истории как исключительно протокольное мероприятие, только большего по сравнению с другими масштаба.

Думаю, нам необязательно пытаться за один раз решить все накопившиеся вопросы. Если на то будет согласная воля всех Церквей-участниц, можно ограничиться и теми темами, которые уже достаточно проработаны общеправославными комиссиями и совещаниями.

Немаловажно совместно определить и протокольные аспекты Собора. В этой связи хотел бы напомнить о принятых на прошедшем недавно Архиерейском Соборе нашей Церкви постановлениях, в которых отмечается важность предварительного согласования между Поместными Церквами вопросов принятия регламента и повестки дня Всеправославного Собора, принципов его формирования, протокола богослужений и заседаний, а также проектов основных соборных документов. Архиереи нашей Церкви считают необходимым, «чтобы президиум Всеправославного Собора составляли Предстоятели всех Поместных Православных Церквей и чтобы на Соборе епископат Поместных Церквей был представлен максимально полно».

Собор архиереев Московского Патриархата также считает условием созыва Всеправославного Собора сохранение принципа консенсуса в принятии решений как во время предсоборной подготовки, так и на самом Соборе. Наш Архиерейский Собор также одобрил итоги уже упоминавшегося мною совещания Глав и представителей семи Поместных Церквей, состоявшегося в ноябре 2011 года в Москве, и поддержал выраженное на данном совещании убеждение в том, что «все решения… необходимо принимать исключительно на основе единогласного волеизъявления всех Поместных Церквей, а не большинством голосов».

Важно уже сейчас подумать о дальнейшем процессе восприятия соборных решений всей полнотой Церкви. Не секрет, что в среде верующего народа существуют определенные опасения относительно будущего Собора. Многие не знают о том, что это будет за Собор, какова его повестка дня. Верующих беспокоит возможность принятия на Соборе неожиданных решений, способных расколоть Церковь — как это бывало ранее, например, по вопросу о календаре. С приближением Собора связывается рост апокалиптических ожиданий. Мы знаем, что подобные настроения существуют как в Русской Церкви, так и в других Поместных Церквах. Архиереи и клирики не должны игнорировать обеспокоенность своей паствы. Необходимо широкое ознакомление верующих с тематикой Собора. Желательно также всестороннее обсуждение проектов решений в среде православных богословов. Хорошим примером подобной работы является деятельность Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви — органа, специально созданного для широкого предварительного обсуждения будущих решений Соборов Русской Православной Церкви. Наш опыт показал, что открытость в процессе подготовки соборных решений приносит Церкви только пользу.

Наконец, нам всем надо молиться, чтобы Сам Господь направил наши усилия в нужное русло: ибо если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его (Пс. 126, 1).

— Международные средства массовой информации часто говорят о том, что отношения Русской Православной Церкви с политическим руководством страны более тесные, чем им следовало бы быть. Что Вы думаете об этом? В каких рамках должны находиться отношения любой Церкви с правительством?

— Российский народ, равно как и любой другой, вправе определять, какие принципы следует устанавливать в сфере церковно-государственных отношений и иных областях. Руководящие указания со стороны кого бы то ни было здесь вряд ли уместны.

Русская Православная Церковь — это не Церковь Российской Федерации. Мы общаемся с руководством всех стран канонической ответственности нашей Церкви, активно осуществляя диалог и сотрудничество на разных уровнях государственной власти. Не в последнюю очередь это помогает Церкви свидетельствовать правду Божию и властям, и народу в разных странах.

В России, как и в большинстве других стран канонической территории Русской Церкви, взаимоотношения с государством выстраиваются на принципах взаимного доверия и уважения. При этом совершенно очевидным является тот факт, что Церковь не вмешивается в дела государственного управления, а государство — в дела Церкви. Вместе с тем, мы находимся в соработничестве, направленном на благо людей.

В России уровень церковно-государственного партнерства существенно ниже, чем в Германии, где государство собирает налоги для Церкви, во Франции, где президент назначает епископов в регионе Эльзас и Лотарингия, в Англии, где монарх является главой Англиканской Церкви, в Греции, где Церковь является государственной, или даже в США, где президент приносит клятву на Библии. В России, к слову, глава государства, использует для этих целей конституцию.

К сожалению, многим политическим и общественным деятелям современности сложно объяснить себе причину, почему Россия переживает времена духовного возрождения, что выражается в массовом строительстве храмов, которые заполняются миллионами прихожан, в интересе к религии и Церкви. И они думают, что это происходит благодаря некому тайному союзу церковной и светской бюрократии. Но ведь это не так. Людей насильно не заставишь молиться, поэтому развитие церковно-государственного сотрудничества в нашей стране — это закономерный результат общенационального выбора в пользу восстановления порушенной коммунистическим временем цивилизационной идентичности России.

И в реализации этого народного выбора Церковь и власть являются партнерами, которые сотрудничают на основании независимости и невмешательства в дела друг друга.

— В последнее время появились некоторые проблемы и задержки в осуществлении сотрудничества в сфере паломнического туризма между вашей Церковью и Элладской. Что мешало этому до сих пор? Как Вы считаете, будет ли, в конце концов, иметь развитие этот договор?

— Каковы бы ни были проблемы, надеюсь, они позади. В октябре этого года долгожданный договор о сотрудничестве в области организации паломничества был подписан, и я могу сказать, что это сотрудничество уже развивается в практической плоскости. Русские люди имеют особую любовь к Греции, и мы все надеемся на активное участие Элладской Церкви, греческих властей и туристических компаний в скорейшем урегулировании организационных вопросов.

— С каким посланием Вы обратились бы к греческому народу, который переживает, возможно, худший кризис последних десятилетий?

— В первую очередь, от лица всей Русской Православной Церкви хочу засвидетельствовать нашу любовь к братскому греческому народу, с которым нас на все времена связывают единство православной веры и упования во Христе Иисусе, приверженность Евангелию Христову, святые, своим примером зовущие нас строить в покорности воле Божией не только частную, но и общественную жизнь.

Хочу выразить надежду, что с помощью Божией греческий народ преодолеет трудные времена, как это уже неоднократно бывало в истории Греции. В этом преодолении будем опираться на силу православной веры, которая учит нас взаимопомощи, вниманию, жертвенному служению друг другу. Вера учит нас также стойко переносить испытания и видеть в них особое посещение Божие, по словам псалмопевца: искусил ны ecu, Боже, якоже разжизается сребро (Пс. 65, 8). Ведь еще 200 лет назад Греция была порабощена иноверными, но благодаря Православию, благодаря самоотверженному подвигу клириков и монахов нашла в себе силы встать с колен и отвоевать право свободно исповедовать православную веру, свободно строить свою государственную жизнь.

Будьте единомысленны, укрепляйтесь в вере, и Бог мира будет с вами (Фил. 4, 9).

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси