Как в Иерусалиме готовятся к Пасхе?

"Православие в Украине"

Митрополит Капитолиадский Исихий (Кондояннис) несет свое служение в Иерусалиме вот уже 55 лет. Из них 37 – в непосредственной близости с Храмом Гроба Господня, а именно — в Иерусалимской Патриархии. Возглавляет издательский и информационный отдел Патриархии, является председателем Иерусалимского образовательного совета.





В отсутствие Патриарха Феофила ІІІ, который в эти дни принимал участие в Международном межрелигиозном форуме в Киеве, именно владыка Исихий принимал в резиденции Патриархии в Иерусалиме киевских журналистов, находившихся на Святой Земле в рамках пресс-тура, организованного Министерством туризма Израиля при содействии Паломнического центра УПЦ, и отвечал на их вопросы.





Как готовятся на Святой Земле к празднику Пасхи, что чувствует Патриарх, по молитвам которого должен сойти Благодатный огонь, и как относятся в Патриархии к наплыву украинских паломников в эти дни — читайте в материале.

«Все праздники – это ежедневное живое переживание Евангельских событий»

— Прежде всего, я хочу поприветствовать всех вас от имени Патриарха Иерусалимского, который в данный момент находится в Киеве на международной конференции.

Как патриарший представитель, я имею благословение принимать группы и сейчас принимаю вас от имени Патриарха.

— Владыка, приближается время Страстной седмицы, Великая Суббота, Пасха. Эти праздники по-особому отмечаются здесь, на Гробе Господнем. Можете рассказать о том, как все происходит, подробнее?

– Как и каждый год, мы приближаемся к святым дням Пасхи. Для нас сегодня это величайшая радость еще и потому, что уже много лет подряд мы можем принимать здесь, на Святой Земле, наших русских и украинских собратьев во Христе, которые раньше, по известным причинам, не имели возможности приезжать в Иерусалим. Мы почти никого из восточного блока не видели здесь, в особенности из России, Украины и других государств Восточной Европы. Сейчас в Пасхальные дни приезжают христиане из всех стран мира: кроме Европы, Америки, также и из Азии. Ведь каждый верующий имеет желание хотя бы раз в жизни приехать и поклониться святым местам.

В эти дни совершаются особые богослужения. Каждый год мы воспроизводим Евангельские события здесь, на тех же местах, где они происходили, и для нас это ежедневное живое переживание.

Мы начинаем богослужением в Лазареву субботу в Вифании, именно на том месте, где Христос воскресил Лазаря.

В неделю Ваий, или Вербное воскресенье, совершается патриаршее торжественное богослужение, во время которого мы вспоминаем и деятельно воспроизводим торжественное вхождение Христа в Иерусалим.

В Великий Четверг во дворе Храма Гроба Господня совершается чин омовения ног — в воспоминание и в воспроизведение омовения ног ученикам Спасителем.

В Великую пятницу вспоминается и воссоздается скорбное шествие Христа через город иерусалимский на Голгофу.

И вот мы приближаемся к Великой Субботе, которая является самым важным днем перед Пасхой. Закрываются все ворота в старом городе, сюда пропускают только паломников, прибывших для участия в схождении Благодатного огня.

Мы говорим о двадцати, а может быть и о тридцати тысячах человек, которые приезжают специально в эти дни. Храм вмещает около 10 тыс. человек, и полиция помогает наводить в этом порядок.

Все, кто не смог попасть в храм, имеют возможность наблюдать за происходящим внутри Храма Гроба Господнего на экранах, которые устанавливаются снаружи.

В час дня пополудни Патриарх в сопровождении духовенства спускается из Патриархии в Храм Гроба Господнего уже во всех предусмотренных уставом воскресных облачениях. Трижды совершается крестный ход вокруг Святейшего Гроба. После этого Патриарх снимает митру, саккос, отдает свой жезл и входит внутрь Гроба в Кувуклию с четырьмя пучками по 33 свечи.

Он заходит в Святой Гроб, молится и как только примет святой огонь над плитой Гроба, то в специальных отверстиях в самой Кувуклии он передает один пучок армянскому патриарху, а второй пучок – нашему православному священнику. После этого выходит из врат Кувуклии с двумя пучками свечей и раздает святой огонь стоящим в храме людям.

Но перед всем этим, пока Патриарх внутри алтаря, к нему приходят представители армян, коптов и Сирийской Церкви, целуют руку. Этот статус-кво на святом месте: Святой Огонь принимает только православный патриарх, и только он раздает его. И это происходит каждый год.

После этого совершается Божественная литургия в кафоликоне храма Воскресения. И в полночь уже раздается «Христос Воскресе!»

О Благодатном огне: нам не нужны чудеса, чтобы верить…

– Волнуется ли Патриарх, это зримо как-то выражается?

– Это тяжелый момент. Всегда Патриарх молится, просит Бога. Ведь были случаи, во времена турецкого господства, когда Святой Свет задерживался со схождением.

Есть такой пример, о котором рассказывали наши предшественники. Если вы замечали, то прежде схождения Благодатного огня в храм заходит процессия православных арабов: они кричат, стучат в бубны – выражают себя очень шумно. И однажды прежде схождения Благодатного огня патриарх вышел и сказал: «В этом году будет благоговейная тишина. Пусть все замолчат, и никто не заходит». Он зашел внутрь, и Святой Огонь не сошел. Много часов прошло, он снова вышел и сказал арабам: «Делайте, как вы всегда делали». И как только он снова вернулся в Кувуклию, огонь сошел быстро. Как говорит пророк Давид, «славьте Господа во струнах и органе».

Также как в 1548 г., когда армяне закрыли двери Храма Гроба Господнего и сами зашли в Кувуклию, чтобы сошел огонь к ним, патриарх перед закрытыми вратами храма опустился на колени и начал совершать моления. Он просил Бога, и огонь сошел из колонны, которая слева от входа в храм.

Еще был такой примечательный случай. В 1099, после того, как крестоносцы захватили Иерусалим, в Великую Субботу они тоже ожидали схождения Благодатного огня, но не получили его. Местные христиане сказали: «Мы не скажем «Христос Воскресе!», пока не сойдет Святой огонь. Тогда латиняне обратно вернули православного патриарха, а уже было утро воскресенья. Сошел Благодатный огонь, и тогда сказали «Христос Воскресе!».

Вот такие были примечательные случаи в отношении Благодатного огня.

Как сейчас молится Патриарх, что он говорит – покроем молчанием. Через молитву все совершается.

На самом деле, нам не нужно видеть чудеса, чтобы верить.

– Что для Вас значит нести служение Господу в таком святом месте?

– Это великое благословение Божье и дар совершать служение здесь, на Святой Земле. Это правда, благодать Божья каждому из нас. Как бы там ни было, мы представляем все Православные Церкви и всех православных наших братьев. Поэтому, как я немного раньше сказал, мы очень рады снова видеть здесь большой поток паломников из православных Румынии, Украины, России, других стран, которые вновь могут приезжать и поклоняться святыням.

Я давно, еще в 1977 г., посетил Киев, видел святые места Киева. Надеюсь, Господь снова удостоит меня посетить Киев и снова это увидеть.

Очень рады, что в последние годы мы говорим о том, что Православие имеет многомиллионную паству. Но даже если бы было 5 православных – неважно, потому что православные – это закваска.

Сейчас Блаженнейший Патриарх пребывает в Киеве. Конечно, находясь там, он скажет свои благопожелания украинскому народу. Но я от его имени здесь, через вас, передаю благословение от Святого Гроба вашему народу, чтобы был мир, процветание, взаимопонимание среди людей украинского государства и чтобы все вместе вы шли к строительству своего государства наилучшим образом.

– Мы привыкли к словосочетанию Святая Земля. А как святость этой земли, благословение ощущаете Вы сами?

– Мы, находящиеся на Святой Земле, стали ее телом и кровью. Настолько, что даже если на несколько дней по разным причинам выезжаю, говорю: «Ох, не могу больше, хочу вернуться». Это уже в жилах, это во всем теле, мы – тело и кровь, и без Святой Земли, – как рыба вне воды. И те, кто приезжают первый раз, пытаются приехать во второй и снова еще приезжать, так их сюда тянет.

– Сколько Вы несете служение на Святой Земле?

– 55 лет.

Перевод с греческого осуществил Владимир Телиженко,

директор Паломнического центра УПЦ