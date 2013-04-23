История Зверинецких пещер

По материалам журнала "Фамилия"

Историю Зверинецких пещер, погребённых и затем возрождённых снова, не назовёшь иначе как чудесной... Многие из нас уверены, что пещеры Киево-Печерской Лавры самые древние на территории Руси. Но есть вероятность, что Зверинецкие пещеры на полвека старше лаврских. В этом, в частности, был убеждён историк, исследователь начала 20 века Иван Михайлович Каманин. Учёным никогда ещё не удавалось обнаружить подобные подземные обители в столь неповреждённом виде.

Итак, отправляемся в Зверинецкие пещеры Киева. Дойти до пещер можно или со стороны улицы Мичурина, или же пройдя через Ботанический сад, на месте которого давным-давно был густой лес, изобиловавший дичью. Рядом с ботсадом, над пещерами, обосновались особняки небедных людей. А на соседнем холме сияет Киево-Печерская Лавра. Кстати, от княжеских «звериных ловов» местность эта и была названа Зверинец. Именно здесь сын Ярослава Мудрого Всеволод устраивает свою загородную охотничью резиденцию Красный Двор, и чуть ниже, ближе к Днепру, — вотчинный монастырь. В «Повести временных лет» сообщается, что в 1070 году князь Всеволод заложил каменную церковь святого Михаила в «монастыре Всеволожи на Выдобичах». Храм возводился восемнадцать лет, а ещё через несколько лет при нём были построены кельи, трапезная, хозяйственные постройки и даже отдельная монастырская пристань. По мнению некоторых историков, пещерная обитель на Зверинце была разрушена до середины XIII века во время одного из многочисленных набегов кочевников. После гибели пещерного комплекса, вероятно, доступ в отдельные галереи сохранялся, где вплоть до конца XVII века продолжали погребать усопшую братию. Но большая часть пещер оказалась заваленной и безвозвратно утраченной.

Страницы истории

В июне 1911 года игумен Валентин (Коротенко), выполнявший послушание духовника Свято-Троицкой обители (созданной старцем Ионой Киевским), узнал от местных жителей об открытии новой пещеры на Зверинецком холме. На одном из склонов, где строители брали глину, образовалась большая выемка, а затем оползень обнажил полузаваленный вход в пещеры. Игумен Валентин с благословения наместника Лавры поселился вблизи пещер. Он ежедневно совершал панихиды о погребённых в них, служил молебны по просьбе богомольцев. Постепенно из множества трудников, богомольцев и монашествующих складывается своего рода община, положившая начало скиту. На средства попечителя скита князя Владимира Жевахова был арендован участок земли над пещерами, привлечены опытные археологи, получен статус лаврского скита и построен двухэтажный корпус с надпещерным храмом и монашескими кельями. В 1912–14 годах, во время раскопок в пещерах было найдено около двухсот монашеских погребений и несколько святынь — кипарисовая панагия (нагрудный епископский знак) и написанный на овальной железной пластине образ Богородицы, названный позже Зверинецким. Икону в драгоценном окладе, изготовленном на средства князя Жевахова, поместили над Царскими вратами в надпещерном храме. В 1913 году престол скитского храма был освящён в честь Рождества Пресвятой Богородицы. А через полгода боковой придел храма был посвящён любимому князем святителю Иоасафу Белгородскому (кстати, это был первый престол в Российской империи в честь этого великого подвижника). В то время скит объединял уже около сорока насельников. В одной из дореволюционных публикаций, посвящённых открытию Зверинецких пещер, русский публицист и духовный писатель Евгений Николаевич Поселянин (Погожев) очень хорошо подметил: «Невозможно никакими словами передать то чувство какого-то покоя и каких-то совершенно неизведанных настроений, которые овладевают здесь, в глубине земли, в этой миниатюрной простой церкви, в полном отчуждении от всего земного и в соседстве с немыми останками братии неведомого монастыря! В ХХ веке… это очень поучительно». После большевистского переворота и начавшихся гонений на Церковь Зверинецкий скит постепенно приходит в упадок, а из-за отсутствия средств дальнейшие исследования прекращаются. В 30-е годы власти закрыли монастырь. Монахи были изгнаны из монастыря, а некоторые из них репрессированы, храм разрушен, имущество разграблено, а множество находок из пещер бесследно исчезло. Князь Владимир Жевахов в 1924 году в скитском храме принимает монашеский постриг с именем Иоасаф, а в 1926-м возглавляет Зверинецкий монастырь. Послужив Церкви Христовой около одиннадцати лет в епископском сане, в декабре 1937 года он был расстрелян. Прославлен в 2002-м как священномученик Иоасаф.

Чудо Архистратига Михаила

Милостью Божией в 1997 году священноначалие Свято-Троицкого Ионинского монастыря положило начало возрождению Зверинецкого скита. Зазвучали молитвы в пещерной церкви, потянулись богомольцы к древней святыне. В декабре 2007-го состоялась закладка храма в честь Божией Матери — главного в строящемся монастырском комплексе. В апреле 2009 года было установлено местное празднование Собора преподобных отцов Зверинецких в 5-ю Неделю Великого поста, а в июле того же года был учреждён Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь. Подвизавшиеся в этих пещерах подвижники причислены к лику святых. Их мощи почивают не в первоначальном порядке, так как в разное время были многократно потревожены. Из синодика, обнаруженного над жертвенной нишей, и надписей, уцелевших над некоторыми погребениями, известны имена игуменов Леонтия, Маркиана, Михаила, Мины, Климента, Мануила, а также преподобных Андроника Печерника и Феодора Калики. Древняя обитель — не только памятник древнерусской культуры, а и свидетельство ценности духовной твердыни, триумфа духа над плотью, нетленного над преходящим. Многочисленные паломники, помимо исцелений от мощей Зверинецких святых, пережили здесь чувство глубокой благодарности к древним насельникам этого монастыря, ведь теперь они, словно прозрев, увидели другой, Божественный мир, исполненный покоя и тайны. Эти подвижники через века словно говорят нам, что на самом деле человеку для счастья нужны не столько материальные блага, сколько общение с Богом! Каждый ведь ищет счастья, но многие перепутали счастье с удовольствием. Поэтому, когда надоест то или иное наслаждение, приходит к ним чувство тоски, приводящее иногда к глубокой депрессии, что и свидетельствует об иллюзорности их счастья. О том, что есть подлинное счастье, говорит нам Евангелие, читаемое в дни памяти преподобных. Потому что как раз подвижники, жизнью уподоблявшиеся Христу, на опыте постигли подлинное счастье, или блаженство. И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеётесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах…» (Лк. 6, 20–23). Братия монастыря приглашает всех желающих посетить Зверинецкие пещеры, где ежедневно проводятся паломнические экскурсии. Вы можете принять участие в богослужениях Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря. Подробнее об истории и жизни Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря, а также о расписании богослужений можно узнать на сайте http://www.zvcaves.kiev.ua

Крест-Голгофа

Изображение этого креста было обнаружено в 1911 году, а начертан он был в домонгольский период в маленьком пещерном алтаре, освящённом в честь Архангела Михаила. Размеры креста — 40×20 см, он расположен в 30 см над престолом. В его основе лежит так называемый греческий крест, который отличается простотой. Это горизонтальная и вертикальная равные линии, пересекающиеся посередине. Если провести пальцем от центра Зверинецкого креста вниз, достигнем его П-образного основания, что символизирует Голгофу. Над перекладиной слева две большие греческие буквы ΙΣ, а справа — ΧΣ, над каждой парой букв находятся две горизонтальные черты — титла, в церковном обиходе такие знаки пишутся над сокращёнными священными словами. ΙΣ, ΧΣ — сокращённо «Иисус Христос». Под перекладиной слева буквы ΝΙ, а справа — ΚА. ΝΙΚΑ с греческого переводится как «победа» или же «победитель». Подобные написания на распятиях используются издревле, так как Православная Церковь исповедует, что Господь Иисус Своей крестной смертью победил дьявола, смерть, грех: «Поэтому, как дети причастны крови и плоти, так и Он стал общником крови и плоти, чтобы чрез смерть упразднить имеющего власть над смертью, то есть диавола, и освободить всех тех, которые, в страхе смерти, были всю жизнь подвержены рабству» (Евр. 2, 14–15). А в радостном гимне христиане поют: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав!».

Иеромонах Хризостом (Грищенко)