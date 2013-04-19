«Они взяли с собой семью и веру»: потомок знаменитого дворянского рода об эмигрантах

Православие в Украине

Самым важным наследством называет Православную веру потомок знаменитого дворянского рода Александр Кочубей, который живет со своей семьей в Швейцарии. В Православии он, эмигрант третьего поколения, видит главную общность русских и украинцев на родине и за рубежом.

– Я человек с православными корнями и со сложным прошлым моей семьи в контексте трагизма ХХ века, – говорит о себе Александр Кочубей. И его рассказ о сохранении православных традиций несколькими поколениями эмигрантов рода Кочубеев стал яркой иллюстрацией того, как люди отстаивают свою веру и прокладывают главный вектор жизни.

Беседа проходила в рамках проекта «Фамильные встречи», осуществляемым, по благословению епископа Обуховского Ионы (Черепанова), православным семейным журналом «Фамилия».

Творческий диалог с Александром Кочубеем журнал организовал в киевской галерее-ризнице «Чудотворные иконы Афона» в конце марта. Эта встреча положила начало новому циклу живого общения с представителями старинных отечественных фамилий, живущими как в Украине, так и за рубежом.

Интересно, что самой встрече предшествовало интервью Неониллы Пасичник с Александром Кочубеем в январском номере журнала «Фамилия» под названием «Сокровища Кочубеев». Тогда никто и представить не мог, что через пару месяцев Александр встретится с читателями этого издания лицом к лицу для откровенного диалога. И, по сути, эта публикация открыла возможность близкого знакомства и приятного общения с интересным человеком и единомышленником, обозначила перспективы взаимопонимания и сотрудничества.

– Мы, беженцы ХХ века, и нам с вами нужно найти способ объединиться, понять нашу историю – как мы в разных местах смогли пережить это очень тяжелое время, – говорит Александр Кочубей. – И сегодня очень интересный момент, когда сливается зарубежный опыт с внутренней жизнью России и Украины.

Свой рассказ Александр Кочубей начал с истории, случившейся в 1918 году. Тогда, отправляясь в эмиграцию с женой и восьмью детьми, родственник его деда, Василий Петрович Кочубей, оставляет ключи от своего особняка в Царском Селе у входа и рядом маленькую бумажку, на которой написал: «От России получил – России возвращаю».

– Многие думают, что русские беженцы оставили все в России. Но я хочу подчеркнуть, что они оставили не все. Они взяли с собой две очень важные вещи – семью, кто смог, и веру. И эти два принципиальных момента сопровождали моих бабушек и дедушек, моих родителей, братьев и сестер в ХХ веке.

Оторванность людей от родины Александр Кочубей называет одной из самых больших травм, которую человек может пережить. Это стало трагическим моментом новой истории, но тогда на запад из России и Украины уехало огромное количество людей, носивших в себе нашу православную культуру, историю и традиции семьи.

– И вот я перед вами теперь выступаю как дитя этих моментов. И эти же моменты сопровождают моих детей, которые воспитаны в Православии и немного говорят по-русски, причем, несколько лет назад они говорили свободно.

Александр Кочубей подчеркнул, что Православие сыграло важную роль в жизни беженцев, которые пытались найти себе новый путь за рубежом с пониманием, что они православные, они русские, но находятся в чужой стране:

– Тогда Православная Церковь начинает играть большую роль за рубежом, чтобы вести семьи русских беженцев в разных странах и объединять их вокруг понятной цели. И имена священников в разных приходах Европы, Аргентины, Австралии – это люди, которые когда-то в России возглавляли войска, были губернаторами, т.е. те, кто умел организовать людей. И думаю, это не случайно, что во Флоренции отец Иоан Куракин (князь Куракин) был во главе Церкви, в Париже это был отец Николай Оболенский, в Америке основатель Американской Православной Церкви – отец Александр Шмеман. Это личности, которые взяли ответственность за семью, страну и Россию за рубежом.

Дед Александра Кочубея по материнской линии, Константин Горчаков, оказался в Южной Америке, в Уругвае, где Православной Церкви не было. Поэтому мать Александра и ее сестры воспитывались в католичестве, пока его дед с друзьями не построил там православный храм.

– Беженцы уехали из России без ничего и оказались в чужой стране со своими руками и умом. Там они снова начали строить жизнь, семью, и это показывает, до какой степени они находили силы продолжать жизнь не от дома и стен, а от Православия.

И, по мнению Александра Кочубея, поколение его родителей, которые родились во время и после второй мировой войны, тоже понимали ответственность передать то, что наследовали от своих родителей, своим детям:

– Для меня, человека, который родился в Нью-Йорке, который там был воспитан, многие важные моменты были связаны с Церковью. Наш приход находился в Манхеттене, и мы все пытались понять отца, почему мы живем в городе и не переезжаем в пригород, где больше места. А отец нам объяснял: у нас церковь в пяти минутах от дома, поэтому мы останемся здесь.

По словам Александра, православный храм собирал весь русский квартал по воскресеньям и праздникам, и таким образом тоже передавалась ценность семьи и Православия. И это было частью эпохи, которая создала православную жизнь за рубежом. Начиналось время, имевшее свои уникальные черты: возникали новые церкви, семинарии, новые приходы, появились даже летние лагеря для молодежи.

– Я тоже был в таком лагере во Франции, он называется «Витязи» и чем-то похож на комсомольский лагерь, но акцент в нем делается на Православии, а не на коммунизме.

По образному выражению Александра Кочубея, такие инициативы – это лодки, которые построили за рубежом, чтобы везти наследство – Православную веру. И он, эмигрант третьего поколения, задается вопросом, как суммировать весь этот опыт и перенести его в сегодняшний день.

– Мы приняли Православие в XVII веке и удержали до сегодняшнего дня. В моей семье сохранилась вера, я венчался в Православной Церкви, мои дети православные. И, думаю, мы понимаем, что является самым важным наследством, которое нужно передать следующим поколениям.

Александр Кочубей из собственного опыта знает: огромную роль в воспитании человека в вере играют родители. Но молодежи нужны также православные книги, журналы и фильмы, которых за рубежом нет. И большинство потомков православных эмигрантов уже не знают русского языка. Значит, нужен общий язык общения, который объединит православных разных стран в одну семью. Поэтому Александр видит необходимость и хорошую перспективу сотрудничества между православными в России, Украине и за рубежом.

– Мы все живем в каком-то круге – семейном, церковном, историческом, и мы всегда возвращаемся куда-то, где мы начинали этот путь. И мы с вами находимся в моменте начала круга, и я думаю это милость Божья, что мы находим друг друга здесь.

Марина Богданова

Фото: Сергей Рыжков