Прот. Николай Могильный: Государство ведет деструктивную политику в отношении сел

Недавно украинские СМИ обнародовали информацию о том, что в нашей стране за годы независимости вымерло 641 село.

Сайт «ФОМА в Украине» обратился за комментарием по этому поводу к ведущему «молодежки» в Свято-Троицком Ионинском монастыре, настоятелю храма Успения Пресвятой Богородицы с. Коцюбинское Киево-Святошинского района протоиерею Николаю Могильному.

— К вымиранию сел приводит политика мирового сообщества, за которой стоят транснациональные компании. Например, с этого года в США принят закон о запрете выращивания овощей на собственных участках. Изготовлением сельскохозяйственной продукции могут заниматься только единичные компании, а обычный человек, у которого есть собственная земля, не имеет права этого делать. Боюсь, что такие законы появятся и у нас, как, например, появилась ювенальная юстиция или гендерная политика.

Сегодня в селах очень тяжело выживать: сельхозпродукция обесценена, стоит копейки. Многим людям, живущим в деревнях, не выгодно сдавать молоко, так как за него предлагают ничтожную цену. Поэтому остатки молочной продукции скармливают животным. Тем не менее, в супермаркетах нам предлагают молоко, в котором собственно молока и нет. Почему так происходит?

Я считаю, что села сейчас уничтожают у нас на государственном уровне. Ранее было иначе: в селах строили школы, больницы, давали рабочие места, людей привлекали к жизни в деревнях. Сейчас другое время — капитализм, извлечение максимальной прибыли для себя, в итоге человек с его элементарными нуждами остается за бортом. Политика нашего государства не направлена на улучшение жизни в селах, скорее наоборот.

Что ждет нас дальше? Вымирание сел, вымирание людей, вымирание и уничтожение нации. Ведь пластиком человек не может питаться, для него это неестественно. У нас богатейшая земля, черноземы, которые Гитлер вагонами вывозил из Украины в Германию, покрывал ими поля своего государства. А мы свои же земли забросили, они поросли бурьянами и теперь никому не нужны. Смешно и страшно одновременно, — когда то, что мы можем вырастить на своей земле, закупаем в других странах.

Однажды в Белоруссии я спросил у человека, пахавшего землю прямо возле дороги, зачем он это делает, ведь там одни токсичные вещества, зачем выращивать на такой земле что-то? Он ответил, что белорусы стараются возделать каждый кусочек земли, а ту, что возле дороги, засевают растениями, из которых будут производить органическое топливо. Это яркий пример того, как нужно использовать землю.

Сейчас происходит массовое перемещение сельского населения в город. Люди считают, что там легче жить. Ничего подобного. В самые трудные времена всегда выживали сельские жители. В период войн и революций всегда выживал крестьянин, имея под рукой картошку и хлеб. Хочу заметить, что в нашем государстве многие власть имущие и олигархи имеют хозяйство и не питаются тем, что продается в магазинах. Сегодня настоящая деревенская пища является достоянием немногих.

Может ли помочь в этой проблеме Церковь? Вряд ли. Она отделена от государства и не имеет права голоса. К мнению Церкви никто не прислушивается. К политикам можно только взывать о том, чтобы они подумали о нас и наших детях.