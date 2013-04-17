Наместник Киево-Печерской лавры: Я слуга

Корреспондент. Блоги.

Дмитрий Скворцов

Публикация «Неудобный митрополит» о наместнике Киево-Печерской лавры вызвала нешуточный (как для религиозной тематики) резонанс в интернете. Как и ожидалось, самые горячие споры возникли в связи с намерением митрополита Павла добиться отселения инфекционной клиники с территории крупнейшего в мире действующего монастыря, принимающего сотни тысяч паломников и туристов со всего мира. Приведу диалог, в котором сам принял участие.

Михаил: «Ну, так пусть построят новое здание для больницы, вместо покупки пары «Мерседесов» себе любимым, и вопросов к ним не будет»

Дмитрий: «Михаил, почему именно они должны строить новое здание?»

Михаил: «Как минимум из человеколюбия. Христианского. Ибо они видят, что государство не в состоянии этого сделать – а не выгонять больных на улицу».

Дмитрий: «Вы прекрасно знаете позицию митр. Павла – никто никого не намерен «выгонять», пока не будет построено и соответственно оборудовано здание для новой больницы (о чем Кабмин принял решение еще в 2003 г.). А насчет лимузинов – я сам не особо жалую «лексусное духовенство», чему немало свидетельств. Но здесь особый случай. Митрополит, ко всему прочему, глава синодальной комиссии по монастырям. На Украине их – более двухсот. Поэтому в дороге он проводит времени уж никак не меньше, чем на долгих службах. И машина зачастую единственное место, где ему – 50-летнему человеку, диабетику и сердечнику перенесшему несколько операций – можно полноценно отдохнуть. А это в «Ланосе», согласитесь, неосуществимо. Да – возможно, для этого лучше подошел бы тот же «Мерседес», но микроавтобус, оборудованный под кабинет с кушеткой. Однако таковой еще надо покупать и переоборудовать, а упомянутое вами авто – подарок, о чем в свое время раструбили все «прогрессивные» СМИ. До этого наместник 12 лет ездил на 140-м кузове 1998 г. выпуска. Сегодня тот «Мерседес» – также в автопарке Лавры. И, если вы предлагаете продать один старый и один двухлетний «Мерседес», чтобы купить новые, но менее надежные машины, то хватит ли оставшейся суммы на постройку и оборудование новой больницы? Но, главное – сколько благотворительных средств следует недодать тем своим единоверцам, которых Лавра содержит, перенаправив деньги ВИЧ-инфицированным, большая часть из которых в силу своей ориентации придерживаются ваших взглядов на Православие?».

Ответ на эти вопросы я не получил. Поэтому как корреспондент "Уикенда" задал их самому митрополиту Павлу.

Понтифик здесь не оригинален

— Знаете, может быть, мы и построили бы больницу, — говорит наместник, — но пусть те, кто так хорошо разбирается, что и как мы должны делать, вначале добьются от властей разрешения на землю.

Эти люди с упоением рассказывают, как новый Папа Римский целовал ноги ВИЧ-инфицированных, но не знают, что лаврские монахи, десятилетиями живя с такими же больными бок о бок, причащают их, исповедуют. Мы помогаем им, даем на лекарства. Одно время даже кормили этих людей.

Вообще упреки известного рода «доброжелателей» церкви меня не слишком задевают, потому что, уж извините, имею несколько иное представление о том, что призван делать священнослужитель и христианин. Сегодня нас всячески стараются оторвать от престола и сделать строителями, агитаторами, телезвездами и т. д. Но слово «священнослужитель» означает «совершающий Священную Тайну». Миссия священства — проповедовать, нести в мир слово Божественной Истины, а не отстаивать церковное имущество. Но, с другой стороны, это не значит, что мы должны разбрасываться своим — тем, что создано поколениями монахов и прихожан. Мы же не требуем у власти здание Кабинета Министров или Мариинский дворец!

— Владыко, я впервые слышу, и, думаю, читатели тоже, что вы помогали этой клинике, что кормили ее пациентов.

— Это были 1994—1995-й, 1999-й, 2000-й годы.

И до сегодняшнего дня эти люди приходят к нам в лавру. Для них существует отдельный «бюджет». Бывает, что в больницу приезжают из других городов, и у людей нет ни денег, ни средств к существованию. Они живут в лавре и неделю, и две недели, а ведь лавра, в отличие от музея, не освобождена от оплаты электроэнергии, водоснабжения, тепла и канализации. Но я делаю то, что должен, и в этом не вижу особой заслуги. Трубить об этом — значит, быть как фарисеи, о которых сказал Господь: «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди». «Больший из вас да будет вам слуга», — велел Христос. Вот и я — слуга у народа.

— На сайте монастыря представлены отчеты социального отдела по работе с несколькими подшефными детдомами, а также с десятком, если не больше, детских приютов, да и взрослых диспансеров, которым вы также помогаете с завидным постоянством. Есть также одна исправительно-трудовая колония, «закрепленная» за лаврой, и еще 18 ИТК, которым, как сказано, помощь оказывается «с разной степенью регулярности». В чем вообще отличие подшефных от «неподшефных»?

— Все детдомовцы в разной степени беззащитны. Есть детские дома, с которыми мы уже сжились и идем с ними по жизни десятилетиями. Есть и такие, которым стараемся помогать, когда Господь через кого-то посылает средства. По мере возможности, сколько у нас есть. Или если какую-то разовую помощь они сами просят. Но, Дмитрий, рассказывать об этом — не главное. Важно делать это.

— Интернет-страница «Социальное служение монастыря» не обновлялась с 2011 г. Как мне объяснили в редакции сайта, «владыка не благословил писать». Что на светском языке означает «запретил». Почему?

— А зачем? Для кого я это делаю: для вас или для себя? Ну приходят к нам совершенно незнакомые люди за помощью, не буду же я записывать паспортные данные. А станем выкладывать все на сайт — кому чем помогли, обязательно найдутся «доброжелатели», которые напишут, что все это мы выдумали. В конце концов, это наша обязанность — творить дела милосердия: «алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:31-46).

Наша церковь не рекламные ролики делает. Мы совершаем спасительную миссию здесь, на земле. Нас в монастыре 180 человек, и мы трудимся для других.

Я хочу, чтобы монастырь, территория возле церквей (а церковь — это кусочек неба на земле), был райским: чтобы здесь цвели цветы, люди могли отдохнуть, чтобы в этом месте люди оторвались от всего земного и прикоснулись к Небесному. И если так, то зачем говорить: вот это отец Поликарп почистил, это — отец Антоний, а вот это я сделал. Господь же знает! А может, я «гребу граблями» много, да все мимо — как по воде. Может, оно не зачитывается Господом, не знаю. Он все знает.

— Сотрудники соцотдела проговорились, что есть и детдома, о которых ни они не знают, ни братия в своем большинстве. Мол, опекаете их вы лично.

— Не стану их называть. Повторяю, я не нуждаюсь ни в какой рекламе.

— Это не реклама. Нужно же как-то отвечать недругам.

— У меня нет недругов.

— Как это нет?

— Может, я кому-то и враг, но у меня ни одного врага нет.

А микроавтобус — для деликатесов

— Я так понял, из вас калеными клещами тайн не вытащишь. Благо дело, после прошлой публикации в «2000» к нам пришло письмо от директора приюта «Отчий дом» Романа Корнейко.

«Отчий дом» был первым детским центром, который начал работу с беспризорными детьми. Их сторонились все, считая пропащими. Тогда — в конце 90-х — Владыка, рискуя авторитетом, заступился за «Отчий дом» перед правоохранительными органами, которые пытались его закрыть, т. к. не было законов, которые предусматривали бы существование таких центров.

Владыка приехал к нам в гости и остался один на один с 35 детьми. Он удерживал контакт с детьми 1,5 часа. У меня даже появилась ревность. Не каждый педагог мог бы удерживать внимание такого большого количества бывших беспризорных. Из дома Владыка вышел в обнимку с детьми. Они наперебой старались быть поближе к нему. Поверьте, детей не обманешь. Они чувствуют сердцем, кто к ним приходит искренне, а кто для PR. Дети полюбили его с первого раза. Так началась наша дружба.

Благодаря Владыке в 2000 г. первые 53 ребенка поехали на отдых и исцеление в Ялту. Впоследствии каждый год он заботился, чтобы все наши дети смогли побывать на море и Шацких озерах.

С 1999 г. Владыка регулярно помогал финансами «Отчему дому». В своем хозяйстве Владыка выращивал поросят и телят для обеспечения детей мясом. На Пасху и Рождество он посылал полный микроавтобус фруктов, овощей и разных деликатесов, которые создавали праздничное настроение детям. Сахар, крупы, масло, мука, яйца, жиры приходят на нашу кухню несколько раз в год. Каждую неделю мы получаем несколько бидонов свежего молока.

Перед началом учебного года и перед наступлением холодов Владыка заботится о том, чтобы у детей было все необходимое.

Более 20 детям он помог поступить в вузы и способствовал их обучению, устройству на работу.

Шестеро сотрудников «Отчего дома» получили от Владыки благословение и помощь, чтобы отправиться в паломническую поездку в Израиль.

В 2011 г. в Украине была очень морозная зима. Из-за экономического кризиса в стране, у «Отчего Дома» не было чем заплатить за газовое отопление. В самые лютые морозы пришли представители газовой службы с тем, чтобы отключить нас за долги. Мы были в отчаянии. Владыка Павел случайно узнал об этом. Буквально за три дня погасил долг. А уже летом благодаря его финансовой помощи «Отчему дому» провели экономическую геотермальную систему отопления. В этом году Владыка уже помогает с утеплением дома, заменой крыши и окон для теплоизоляции.

В дома милосердия для пожилых людей в г. Ватутино он подарил 3 коровы, 2 из которых родили теляток, 2 взрослые свиньи и пару десятков кур.

Владыка Павел является духовным наставником для всех нас. Дети часто посещают его, и для них большая награда — право поехать к нему в гости.

Никогда никому он не рассказывает о своих добрых делах. Однажды мы принесли ему благодарственное письмо. Он немножко разгневался и сказал, чтобы больше этого не делали, а только благодарили Бога, ибо в Библии написано, чтобы правая рука не знала, что делает левая.

Мы знаем, что он помогает также детдому «Семья» в Боярке и ряду других детских учреждений, больниц, домов престарелых. У него большое сердце, которое вмещает тех, кто уже никому не нужен.

При строительстве Центра семейного воспитания Владыка помогал финансами и строительными материалами.

Осенью 2009 г. к Владыке пришла незнакомая ему женщина из Кривого Рога. Её двухлетнему Ярославчику был поставлен диагноз – рак крови. Спасти его могли только в Израиле. Но бедная женщина не могла об этом даже и мечтать. Все что она могла – это приехать в Киево-Печерскую Лавру и просить Бога о чуде. Владыка принял Руслану, помолился о Ярославчике и дал деньги на поездку и лечение в Израиль… С тех пор прошло 4 года. Мальчик полностью здоров и благодарен Богу за Владыку.

— Примерно то же знающие люди рассказали о вашей помощи знаменитому буковинскому детскому приюту епископа Лонгина (Жара) (о котором «2000» писали начиная с 2006 г.), школе №4 в Вишневом, где учатся дети чернобыльцев, и нескольким киевским детдомам.

— Тут нет никакой моей заслуги. Господь дает мне то, что я должен делать. Так, с настоятелем Вознесенского монастыря владыкой Лонгином (вернее, отцом Михаилом, который не был в то время еще епископом) я познакомился благодаря митрополиту Черновицкому и Буковинскому Онуфрию. Тогда как раз Мария Фирташ (женщина, которая очень много сделала для монастыря и детского приюта при нем) отправляла в Германию на операцию нескольких детей. Нужно было получить визы, но по срокам рассмотрения заявлений в посольстве это никак не получалось. А я был в хороших отношениях с тогдашним послом (он православный) — объяснил ему, что это же не бизнес-тур и если мы не сделаем что можем, то зачем же на земле живем, какие-то должности занимаем.

Кроме того, монастырю Юрий Анатольевич Бойко много помогал. Я очень полюбил эту обитель. Сегодня владыка Лонгин содержит более 350 сирот, из которых 50 — ВИЧ-инфицированные. Это человек святой жизни.

— Читатели «Уикенда» и «2000» это знают. Более того, они избрали его в 2010 г. «человеком года».

— Я очень благодарен и Роману Корнейко. В его «Отчем доме» на сегодняшний день живет около 70 детей, которых они собирают по улицам. Они живут очень бедно. Иногда нечем за свет заплатить.

Я становлюсь на колени перед всеми людьми, которые занимаются детскими приютами, домами престарелых, инвалидов. Знаете, мы с Блаженнейшим (митрополитом Киевским Владимиром. — Д. С.) слушали, как в Коростенском обществе слепых исполнялся «Возведох очи мои в горы» (псалом 120), — от этого исполнения только самый черствый человек не будет рыдать. И этим людям сколько я буду жить, я буду служить.

— Можете хотя бы назвать людей, которые по вашим просьбам всем им помогают?

— Пожалуйста! Рыков Сергей Александрович, главный детский офтальмолог Минздрава. Сколько я ему в клинику людей послал! Человек двести — точно! Есть прекрасный хирург, профессор Усенко Александр Юрьевич из клиники Шалимова. Таисия Владимировна Лобода — главврач 12-й больницы, Николай Львович Анкин — главврач 1-й областной больницы, Анатолий Михайлович Пилецкий — главврач 8-й больницы, главный аллерголог Киева Лилия Ивановна Романюк и гастроэнтеролог Игорь Николаевич Червак — просто святые люди, детский кардиохирург Илья Николаевич Емец, главврач центральной санэпидстанции Любовь Сергеевна Некрасова, нейрохирург Игорь Петрович Курилец, Раиса Александровна Моисеенко, которая была директором департамента материнства, детства и санаториев, руководитель Киевского диагностического центра Татьяна Семеновна Савченко. Все эти люди и другие, которых я по немощи своей не упомянул, идут навстречу, если нечем оплатить лечение наших подопечных. Лавра в таких случаях закупает только медикаменты.

— Владыко, у вас проскользнуло: «Кому это надо — вам или мне?»

— Это мне надо! Горе нам, если мы что-то делаем для земной славы. Я хочу получить от Бога славу вечную в Царствии Небесном, а не человеческое поклонение. Все. Давайте больше не будем на эту тему. Не забирайте у меня благодать.