Крещение Руси – пример геополитического выбора Украины

Сегодня

Общество устало от политики. Даже больше – на политику со всей ее мишурой уже начинается настоящая аллергия.

Кто-то что-то делит, кто-то к чему-то призывает. К сожалению, за всей этой суетой и пустой шумихой остаются незаметны действительно интересные события в жизни страны. А ведь в 2013 году Украина отмечает 1025-летие Крещения Киевской Руси. События, сформировавшего некогда основу украинского государства и приоритеты геополитического выбора.

Инициатором и главным, как сказали бы современники, лоббистом Крещения Руси в 988 году стал князь Владимир Святославович, правнук князя Олега, основателя Руси. Позднее названный за свои заслуги историками – Владимир Великий. Интересно, что при крещении Владимир получил имя Василий.

Киевская Русь тех далеких времен находилась в состоянии зарождения государственности и переоценки ценностей. Набор отдельных территорий уже сформировался благодаря военным операциям князей по захвату славянских племен (древлян, полян, северян, радимичей). Деньги в княжескую казну также поступали – как от дани племен, так и от удачных воин князей с соседней Византией. Однако не было главного – единого государства, с одними приоритетами и задачами. Да и сами князья постоянно метались между двумя столицами - Киевом и Новгородом.

Кроме того, следовало установить систему четкого престолонаследования и раздела влияния князей, которая позволила бы избежать раскола государства. Тому же Владимиру, прежде чем сесть на трон в Киеве, пришлось убить своего брата Ярополка. Впрочем, в те времена братские отношения были достаточно условным понятием.

На примере Западной Европы и Византийской империи (территория нынешней Турции, Греции, часть Балканского полуострова) Владимир прекрасно видел – религия является основным материалом, скрепляющим единство государства. Но какую же выбрать для Киевской Руси? Первоначально Владимир поддерживал традиционное для славян язычество. Скорее всего, это было вызвано желанием на первых порах завоевать поддержку среди населения и избежать возможных интриг иных претендентов на престол. Да и сам молодой Владимир, вояка и любитель женщин, был истинным язычником.

Зрелому князю Владимиру пришлось выбирать между западным христианством и греческим (православием). Выбор пал на греческий вариант, распространенный в Византии. Почему? Сыграло роль несколько факторов.

Во-первых, православные религиозные догмы ясно подчеркивали связь между властью князя (императора) и Богом. Что должно было упростить в сознании людей формирование структуры власти на Руси.

Во-вторых, киевских князей и Византию связывали давние отношения. Переходящие от любви к ненависти (от грабежа к совместным военным походам) – и наоборот. Наблюдая упадок Византии, Владимир намеревался постепенно превратить Киевскую Русь в наследницу некогда могущественной империи. Перед этим – переняв у Византии основные атрибуты государственности. Да и сама культура Византии, стиль ее государственного менеджмента была ближе по духу Владимиру и его окружению.

В-третьих, подчинение новой церкви, создаваемой на Руси, достаточно лояльному Константинопольскому патриархату, гарантировало ее будущую автономию. Следовательно – упрощало контроль со стороны князя и де-факто независимость от Константинополя (нынешний Стамбул). В отличие от возможного подчинения церкви Папе Римскому.

В-четвертых, православие открывало доступ торговцам Руси к рынкам Византии на льготных условиях. Что было очень полезно для экономики молодого государства.

Принятие православия, как ожидали в Византии, совершенно не превратило Киевскую Русь в ее вассала. Князь Владимир и его наследники впоследствии творчески переработали как греческий вариант религиозных традиций, так и саму византийскую культуру. Породив свой, славянский, тип государства.

В свою очередь, Византия, после крещения Руси, получила надежного военного партнера для защиты ее границ. Собственно, на таком подходе всегда строилась известная «византийская политика».

Благодаря введению христианства князь Владимир получил статус официального правителя Руси, признанного в мире, а страна быстро выбилась на первые роли в средневековой Европе. Владимир ввел государственную денежную единицу с символом власти князя –тризубом. Начал процесс принудительного обучения грамотности населения.

Правда, вопрос престолонаследия до конца оказался не решен – в результате дети Владимира сразу же переругались после его смерти.

Князь Владимир, став православным, в международных отношениях остался приверженцем политики многовекторности. Об этом свидетельствуют выгодные договора с западными странами – Венгрией, Польшей, Чехией.

Интересно, что именно во времена правления Владимира начали устраивать бесплатные пиры для простого люда. Древнерусские пиар-технологии, призванные показать на практике благородство князя и преимущество православной религии.

Если проводить исторические параллели, князь Владимир оказался на распутье средневекового геополитического выбора, похожего на нынешние времена. Только если сейчас мы решаем, что нам ближе – Россия или Европа, то в те времена выбор был – Рим или Константинополь.

Князь Владимир в свое время сделал выбор в пользу развития независимого государства. Возможно ли такое в наше время – покажет время…

Автор: Дмитрий Корнейчук