Словарь ключевых слов новейшей истории Православной Церкви

Большой город

Библеист Андрей Десницкий составил краткий словарь ключевых слов и выражений, без которых невозможно понять новейшую историю Русской православной церкви.

Апостасия

В переводе с греческого — «отступничество». Тревожно мыслящими православными употребляется как указание на всеобщее отпадение от истин веры накануне пришествия Антихриста и конца света. Выражение «всеобщая А.» подразумевает, что в вере не устояло и священноначалие, а значит, надо искать истинно православных наставников и духовников. Разговоры об А. характерны для младостарцев (см. Младостарчество) и их поклонников.

Благодатный огонь

Огонь, который зажигается накануне Пасхи внутри храма Гроба Господня в Иерусалиме. Многие верят, что огонь этот сверхъестественного происхождения и обладает особыми свойствами: им можно, например, умывать лицо, не обжигаясь. Для значительной части православных чудо Б.о. — важное доказательство истинности православной веры: ведь снисходит-то он на православную, а не западную Пасху. «Поездка за святым огнем» на специальном самолете стала в недавние времена вопросом особого благочестия и статуса: важно, кто первым доставит огонь в Москву или иной город.

Возрождение

Так принято называть резкое возрастание интереса к духовной и церковной жизни вообще — и православной в особенности. В. началось после празднования тысячелетия крещения Руси в 1988 году, пик же его пришелся на начало 1990-х: священников звали выступать даже в «Спокойной ночи, малыши», массово открывались церкви и монастыри, народ толпами шел креститься, критика в адрес человека в рясе считалась немыслимой. Вскоре оказалось, что рост был скорее вширь, чем вглубь. Для многих православие оказалось преходящей модой, их воцерковление было поверхностным или вовсе никаким.

Победная риторика о В. — открыли столько-то новых приходов и монастырей — была характерна для правления патриарха Алексия. В новую эпоху все чаще можно услышать переоценку В.: увлеклись, мол, количеством и не обратили внимание на качество. Типичный ответ — а что было делать? Где брать кадры? Возрождали православие как могли.

Воцерковление

Постепенное вхождение новокрещеного христианина в церковную жизнь. Воцерковленными называют тех, кто регулярно посещает церковь, знает догматику и хоть как-то старается соблюдать заповеди в личной жизни. Процент их среди тех, кто называет себя православными, по данным соцопросов, крайне невелик. Более того, доля воцерковленных за последние годы существенно не изменилась, несмотря на миссию и просветительские усилия. Процесс, обратный В., называют расцерковлением — об этом явлении пишут мало, хотя оно, очевидно, существует: ведь если уже 20 лет успешно проходит воцерковление, отчего же число прихожан не меняется радикально?

ИНН

Введение ИНН для частных лиц вызвало в православной среде настоящую бурю: многие посчитали, что это и есть то самое «число зверя», о котором сказано в Откровении Иоанна Богослова. И даже когда священноначалие дало успокоительные разъяснения (ИНН не отличается от номера паспорта и т.д.), часть паствы решила, что настали времена всеобщей апостасии, и подалась по этому поводу в истинно православные или в сектанты.



Информационные войны

Так в 2012 году стали называть вал обидных публикаций в СМИ, направленных против людей церкви, в первую очередь священноначалия. Все это в особенности шокировало тех, кто привык к безусловному уважению к церкви во времена духовного возрождения. Подразумевается, что причина появления таких публикаций — не реальные проблемы церковной жизни, а чье-то желание опорочить церковь. Возникает парадокс: нельзя заявить, что священноначалие непогрешимо и стоит вне критики (это было бы слишком похоже на то, что в православии называют папизмом и в чем обвиняют католиков), но всякий его критикующий всерьез тут же почему-то оказывается врагом церкви или наймитом врагов — и потому лишается права на критику.

Истинно православные

Самоназвание разнообразных группировок, отколовшихся от РПЦ, РПЦЗ и других канонических церквей, виновных, по мнению И.п., во всеобщей апостасии. В качестве основного доказательства обычно называется нежелание официальных церквей объявить католиков и протестантов еретиками и прекратить с ними всякие контакты. В наиболее примитивных случаях в ход идут аргументы вроде ИНН, но многие из И.п. обладают богословским образованием и выстраивают достаточно развернутые системы вероучения. Самый известный пример — епископ Г.Лурье, считающий, что правильное каноническое устройство церкви теперь невозможно, а возможно только строгое соблюдение чистоты веры узким кругом единомышленников. Предельную строгость в области вероучения И.п. обычно сочетают с предельной гибкостью в отношении церковного устройства, легко создавая новые конфессии и деноми-нации.

Каноническая территория

Важное понятие из словаря церковной дипломатии. Теоретически каждая из епархий и поместных церквей обладает собственной К.т.; обычно границы поместных церквей (юрисдикций) совпадают с государственными. На практике же на одной территории могут сосуществовать самые разные церкви, и отношения между ними могут быть самыми разными (см. Украина). Когда часть православных приходов Эстонии в 1996 году предпочла подчиняться не Московскому, а Константинопольскому патриарху, случился даже временный разрыв отношений между двумя патриархатами — единственный раз в новейшей церковной истории России.

Катехизация (оглашение)

Период подготовки взрослого человека к крещению, во время которого он обучается основам веры и правилам поведения в церкви. Во время духовного возрождения о К. практически не вспоминали: взрослые люди крестились без ясных представлений о православии. Важным исключением оказалась довольно спорная система К., разработанная священником Г.Кочетковым еще в конце 1980-х: ее прошли десятки, если не сотни тысяч людей, при этом кочетковцев не устают обвинять в неообновленчестве и сектантстве. Сейчас патриарх Кирилл последовательно выступает против крещения взрослых без К., в последнее время утверждена минимальная норма — две беседы со священником перед крещением. Многим и это требование кажется непосильным. Альтернативная точка зрения была высказана в 2010 году архиепископом Антонием (Черемисовым): русские люди являются генетически православными, поэтому крестить их надо по первому пожеланию, а дальше все устроится само.

Кощунство

Этому оценочному понятию постарались придать в 2012 году юридическую точность, называя так посягательства атеистов, антиклерикалов и прочих недовольных церковью граждан на ее святыни, прежде всего материальные. Понятие по-прежнему остается расплывчатым и на язык Уголовного кодекса переводится как «оскорбление чувств верующих». Практически никогда не называются этим словом случаи неподобающего поведения самих священнослужителей или попытки «воцерковить» (см. Воцерковление) нечто противоположное христианству — например самодельные иконы Сталина, явно оскорбляющие память новомучеников.

Миссия

Основная задача, поставленная перед церковью патриархом Кириллом: невозможно далее сидеть и ждать, пока люди сами откроют для себя христианство, нужно что-то срочно делать. От приходов потребовали отчитываться о миссионерской и социальной работе, в особенности среди молодежи, и завести в штатном расписании соответствующие единицы; были проведены съезды миссионеров. Считается, что церковь должна все активнее присутствовать в общественной жизни и взаимодействовать с государством: отсюда — введение основ православной культуры в школах, борьба за возвращение церкви зданий и предметов культа, появление священников в армии и тюрьмах.

Сначала ключевым понятием М. был «русский мир» — духовное единство стран и народов, делящих меж собой наследство Святой Руси. Однако этот лозунг выглядел для многих (особенно на Украине) спорным, так что в последнее время его можно услышать редко. Теперь речь идет о традиционных ценностях, берущих свое начало в христианской традиции. Противопоставляются они обществу потребления и чрезмерному либерализму. Мнение, что миссия должна выражаться прежде всего в свидетельстве о Христе (причем свидетельстве всей своей жизнью), не очень популярно — это ведь самый трудный путь.

Младостарчество

В эпоху массового воцерковления 1990-х некоторые священники, не имеющие особого опыта (и, как правило, довольно молодые), пытались напрямую применить в своей пастырской практике советы и наставления из рассказов о древних монахах: требовали от прихожан полного подчинения своей воле, устраивали им браки, отправляли в монастырь, руководили всеми событиями их ежедневной жизни. Впрочем, прихожане зачастую и сами стремились в это смутное время отказаться от всякого выбора и возложить ответственность за свою жизнь на «дорогого батюшку». В конце 1990-х священноначалие (см.) назвало феномен М. серьезной опасностью, сейчас о нем практически не говорят, встречается оно намного реже.