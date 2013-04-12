«Краткие слова о кратких псалмах» – так назвал свой новый цикл бесед о Псалтири протоиерей Андрей Ткачев, который публикует портал «Православная жизнь» в рубрике «Открываем Псалтирь». Свою работу священник обращает к тем, кто многое не понимает в текстах псалмов, и не осознал значимость этой книги Священного Писания.

Псалтирь – это самая любимая Ветхозаветная книга Церкви. Она постоянно читается в общественных и домашних богослужениях. С ранних лет существования Церкви в ней распознали голос Христа. И сам Христос молится словами псалмов, и даже на Кресте Он псалмами говорит.

Псалтирь – это книга, которая евреями называется «Тора человека к Богу». Если Тора как таковая – это закон Бога к человеку, то Псалтирь – это возврат человека к Богу, понятого Закона Божиего. Она одновременно совмещает в себе и пророчества, и назидания, и напоминание заповедей, и моральное учение. Псалтирь тайноводственная – она одновременно является и медом, и молоком. Псалтирь интегральная книга – она связана со всеми книгами Священного Писания, как ни одна другая более. Из нее есть выход на все книги Нового Завета и на все книги Ветхого Завета.

Незнание Псалтири рождает скуку на богослужении, полное непонимание христианской Литургии, ее вечерней, утренней и других богослужебных частей. Незнание Псалтири лишает человека возможности молиться уже готовыми словами, которые сказаны Святым Духом. Потому что, по толкованию Афанасия Великого, это единственная книга, слова которой мы можем произносить так, как будто они нами написаны.

Таким образом, Псалтирь является уникальной книгой Церкви, и свое знакомство со Священным Писанием и его дальнейшее изучение требует, в первую очередь, внимания именно к этой книге. Есть правило Вселенской церкви, которое повелевает ставить на священные степени людей знающих Псалтирь, желательно наизусть.

В чем задача цикла «Краткие слова о кратких псалмах»?

– Я избираю сознательно краткие псалмы, для того чтобы начать и закончить разговор. Все псалмы истолкованы. Моя задача – подстегнуть интерес к пониманию Псалтири. Но не ради самой Псалтири, а ради укрепления в вере, ради научения молитве, ради постижения богослужения, которое сплошь состоит из псалмов. Псалтирь – это костная система богослужения. Писание – это скелет богослужения, и главные кости богослужения – это псалмы. Незнание их превращает человека в столб на богослужении, который о чем-то думает, что-то слушает, но не понимает.

Люди могут не знать о том, что они должны знать Псалтирь, или могут знать, но не утруждаться. Здесь есть проблема невольного и добровольного невежества. И язык здесь ни при чем. Церковнославянский язык соответствует Псалтири, потому что он очень мелодичен. Русский больше передает буквальный текст, более точный перевод, а церковнославянская Псалтирь больше поддается пению, распевному чтению – она музыкальна сама по себе.

Человек не понимает Псалтирь, потому что не понимает смыслов, заложенных в ней?

– Человек вообще ничего не понимает, если он не остановится и не разберется. Во всем, что мы берем в руки, мы должны разобраться – зачем оно нужно и как оно действует. Тогда мы сможем овладеть какими-то навыками. Это касается любой науки, любого искусства, любой профессии, любого бытового прибора даже. Даже в принципе работы стиральной машины нужно разобраться. Причем, там может быть 10 функций, а мы пользуемся одной.

Многим начинающим читать Псалтирь знакомо состояние, когда смысл псалма вроде бы и не понятен, он может даже смущать, но в нем есть слова, которые понятны сердцу – как воздух вдыхаешь…

– Это встреча души со словами Святого Духа. Будто это тобой написано… И дорогу осилит идущий. Любую книгу Священного писания нужно изучать, а Псалтирь – в первую очередь.