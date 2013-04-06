Нательный крест и крестное знамение

Сайт Почаевской лавры

Двадцать веков тому назад, у евреев и язычников крест был орудием казни, предметом позора и ужаса. Не было казни мучительнее и позорнее крестной. Ей подвергали самых отчаянных разбойников и возмутителей общественного спокойствия; осудить преступника на крестную казнь, значило лишить несчастного имени человека, предать его всеобщему презрению, - таково было значение креста в древнем мире. А что такое крест теперь у христиан? Он есть орудие спасения, предмет благоговейного почитания для всех. Вместе с апостолом Павлом смеет говорить всякий православный: «Мне же да не будет хвалитися, токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа». (Гал. 6,14).

От чего произошла такая перемена, за что начали так благоговейно чтить крест, который прежде считали позором? За то, что на кресте угодно было Сыну Божию принять смертную казнь за грехи всего мира. На кресте произошло примирение Отца Небесного с людьми-грешниками. С этого времени это знамение победы над смертью, над диаволом. Св. апостол Андрей Первозванный, ведомый мучителями на крестную смерть, увидев издали крестное знамение, с восторгом взывал: «Радуйся, Кресте, плотию Христа освященный, и членами Его, как Маргаритами украшенный! Прежде, нежели возшел на тебя Господь мой, ты страшен был для земных, но теперь знают верные, сколько сокрыто в тебе щедрот, сколько уготовано наград. Безбоязненно и весело я иду к тебе, но и ты с веселием и радостию прийми меня, ученика Распятого на тебе Христа. Я всегда любил тебя и горел желанием обнять тебя. О, блаженный Кресте, приявший великолепие и красоту от членов Господа, многократно желаемый и неусыпно искомый! Возьми меня от людей и отдай Учителю моему, пусть тобою приимет меня Тот, кто тобою меня спас!». А св. ап. Петр просил исполнителей крестной казни только о том, чтоб его распяли вниз головой, считая себя недостойным быть распятым подобно Иисусу Христу.

Видите, братья, как высоко чтили Крест Христов св. апостолы? Как же после этого не чтить и нам, Православным христианам, такое драгоценное сокровище, оружие нашего спасения, избавление от власти диавола и ада, примирение с Богом и оправдание? По истине, с того времени, как Сын Божий Своими страданиями освятил Крест, как поет св. Православная Церковь: «Просветивый сиянием Пришествия Твоего Христе и освятивый Крестом Твоим мира концы» (Троич. канон 1-го гл.),в нем стала проявляться необыкновенная чудодейственная сила, о которой будет сказано ниже.

Носить крест есть не только обязанность всякого христианина, но и особая его заслуга и честь. Нельзя носить нательный крест как амулет, как украшение. Нательный крест и крестное знамение есть только внешнее выражение того, что должно быть в сердце христианина: смирения, веры, упования на Господа.

Нательный крест - это не ювелирное украшение. Как бы красив он ни был, из какого бы драгоценного металла он не был бы сделан, это, в первую очередь, зримый символ христианской веры. Православные нательные кресты имеют очень древнюю традицию и потому бывают весьма разнообразными по своему виду. В настоящее время стало широко распространенное мнение о силе «осинового крестика». Мнение весьма ошибочное, так как является суеверием, это возвращение в язычество. С того времени, как Иисус Христос умер на Кресте, Его непобедимая непостижимая Божественная сила сообщилась Кресту и вселилась в него и осталась в нем навсегда, - следовательно он так могущ и силен от того, что в нем таинственно присутствует сила Христова.

И потому при выборе креста надо обращать внимание не на материал, из которого изготовлен крест, а на то, соответствует ли его форма православным традициям. Крест должен быть обязательно освящен православным священником.

При освящении нательного креста священник читает две особые молитвы, в которых просит Господа Бога, чтобы Он в крест влил небесную силу, и чтобы этот крест хранил не только душу, но и тело от всех врагов, колдунов, чародеев, от всяких злых сил. Вот почему на многих нательных крестах есть надпись «Спаси и сохрани!».

Христианин должен всегда носить на себе крест и не снимать его никогда и нигде до самой смерти. Крест «всегда для верующих есть великая сила, избавляющая от всяких зол, особенно же от злодейства невидимых врагов», - пишет святой праведный И. Кронштадтский. Нательный крест потому так и называется, что его носят на теле, под одеждой, никогда не выставляя наружу (снаружи крест носят только священники). Это не означает, что нательный крест необходимо скрывать и прятать при любых обстоятельствах, но все же нарочито выставлять его на всеобщее обозрение не принято.

Церковным уставом установлено целовать свой нательный крест по окончании вечерних молитв. В минуту опасности или когда на душе тревожно, хорошо поцеловать свой крестик и прочесть на его обороте слова «Спаси и сохрани».

Чтобы не забывать, что сделано и что приобретено для нас Спасителем нашим, крестом мы крестимся, т. е. рукой изображаем на себе знамение креста. Обычай осенять себя при молитве крестным знамением в Церкви христианской ведется от самой глубокой древности. Его установили св. апостолы и передали всем верным, и с того времени так крепко хранится этот обычай, что без крестного знамения не совершается ни одна молитва, ни церковная, ни домашняя, а все они начинаются и сопровождаются крестным знамением и благоговейными поклонами.

Крест Христов не только дает великую силу нашей молитве, но через него совершаются и преславныя дела. Им отражаются греховные искушения и страсти, идущие или прямо от диавола, или от греховного мира и от нас самих. В крестном знамении каждому из нас дана возможность совершать великое.

Для подтверждения этих слов следует только обратиться к нашим священным летописям и всякий может убедиться, как могущественна сила Креста Христова. Укажем хотя на некоторые из безчисленных примеров:

- Св. ап. Иоанн Богослов, как повествует его ученик св. Прохор, знамением Креста исцелил некогда лежавшего при пути больного.

- Некогда благочестивый Ир, по наставлению св. ап. Филиппа, начертал рукою образ Креста Христова на поврежденных членах больного Аристарха и тотчас усохшая рука исцелилась (жит. св. 26 сентябр. ст. ст.).

- Око прозрело, слух открылся и больной стал здоровым (жит, ап. Филип. 14 ноябр. ст. ст.).

- Когда св. Епифаний в детстве своем, будучи еще не крещенным, свержен был рассвирепевшим ослом и сильно повредил себе бедро, то случившийся здесь некий христианин трижды знаменовал Крестом и тем уврачевал отрока (жит. св. Епифания 12 мая. ст. ст.).

- Преподобная Макрина, сестра св. Василия Великого, страдая от некоего лютого вереда на персях ее просила свою мать осенить больное место крестом и как скоро употреблено было это врачевство тотчас получила исцеление (жит. пр. Макрины 19 июля ст. ст.).

- Но чудодейственный Крест Христов не только исцелял недуги, он даже воскрешал мертвых и соделывал тело человеческое невредимым. Так, св. первомученица Фекла осенила Крестом множество дров и хвороста, собраннаго под нею на сожжение ее, и огонь не дерзнул прикоснуться к ее телу (жит. муч. Феклы 24 сентября ст. ст.).

- Св. муч. Василиссэ Никомидийская оградила себя знамением Креста, и посреди пламени в разженной пещи стояла много часов в огне горящем безо всякого вреда (жит. муч. Василиссы 3 сент. ст. ст.).

- Обреченные на снедь зверей святые мученики Авдон, Синнис, вел. муч. Пантелеймон и многие другие мученики начертывали на себе св. Крест и лютые звери, подобно кротким и незлобивым агнцам лобызали ноги человеков Божиих (жит. 15 января и 27 июля ст. ст.).

- При всемогущей силе Креста Христова оказывались безвредными и всякие смертоносные яды, как видим из жития святителя Ювеналия и преп. Бенедикта (12 марта ст. ст. и Лимонарь гл. 3).

Крестное знамение нужно изображать на себе с живою верою в Распятаго, с благоговением и смиренным сознанием, что мы можем умилостивить Господа не своими заслугами, а только надеждою на милосердие Его, и ради претерпенных за нас Богочеловеком крестных страданий и смерти. Только с этим условием могут быть угодны Господу и наша ревность, к исполнению заповедей Господних, и вместе наши молитвы, соединенные с крестным знамением.

Св. Церковь поступила мудро и в высшей степени благотворно для нас, когда заповедала нам осенять себя при молитве крестным знамением. Но после этого, сколько же безсмыслия, сколько самой злой неблагодарности в тех чадах ее, которые не хотят пользоваться этим добрым и надёжным средством, чтобы сделать свою молитву доступною и угодною Господу Богу, которые не крест изображают на себе, а просто размахивают рукой как попало? Сколько безстыдства, сколько дерзости, когда они даже здесь, в Божией Церкви без мысли, без чувства, безо всякаго сознания небрежно водят по груди рукой, и не хотят поднять её на столько, чтоб сделать на себе настоящее крестное знамение? Трудно определить и дать название тому движению руки, какое они делают, когда крестятся. - Страшно даже и подумать, как они, из самого креста, делают какое-то странное извращение. «Такому бо маханию, поистине, бесы радуются», говорит св. Иоанн Златоуст. Лучше уж и не креститься, чем так искажать и унижать святейшее знамение креста. И подлинно так. Какое это крестное знамение, когда они не стараются ни сложить персты своей руки как должно, ни начертать на себе полный и правильный крест Христов, а иные хотя и совершают, но с какою-то гордостью, размашисто с откидыванием рук и головы или осеняют с каким-то стеснением только верхнюю часть своей груди и то едва заметно. - Все это происходит от дурной привычки, которая доказывает ни что иное, как крайнюю нашу небрежность и невнимательность к святому и великому делу - молитве пред Богом. А о тех, кто совершает с небрежением служение Богу и молитву, сказано в Писании: проклят человекъ, творящий дело Божие ст. небрєжєниємъ (Иерем. 48, 10).

Даже и сложение пальцев для крестного знамения, имеет великий смысл. Не кое-как слагаются они, но именно: три первые большие соединяются вместе и знаменуют Святую Живоначальную Троицу: Отца, Сына и св. Духа; два последние пригибаются к ладони и знаменуют то, что Сын Божий ради нашего спасения, приклонив Небеса, сошёл на землю, принял на Себя естество человеческое и такимъ образом в Нем были не слитно соединены два естества - Божеское и человеческое.

Итак, по Уставу св. Православной Церкви мы: слагая три первые перста правой руки, а последние два пригнутые к ладони и, вознося крестное знамение на чело, говорим: «Во Имя Отца», опуская руку в том же виде на живот, говорим: «И Сына», перенося руку на правое плечо, затем и на левое, при этом говорим «и святаго духа», сделав на себе это святое знамение креста, опуская руку, заключи словом «АМИНЬ». Это древнее правило содержится не только на Руси, но и в Иерусалиме, в Антиохии и в Константинополе, и во всей Греции, в Египте и на Афоне, и во всех странах православных. - Кто желает убедиться и видеть своими глазами древнего свидетеля трехперстного сложения, пусть сходит во св. Киево-Печерскую лавру в пещеры к святым мощам преподобного Спиридона просфорника, который в час своей кончины сложил свою десницу для трехперстного крестного знамения, и в таком виде сложенною она пребывает и до ныне более восьми сот лет.

Демоны, как пишет преп. Симеон Нов. Богослов, боятся образа Креста и не терпят видеть знамение креста изображаем даже на воздухе, но бегут от него тотчас.

«Если ты будешь всегда употреблять святой Крест в помощь себе, то «не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему» (Пс. 90,10). Вместо щита ограждай себя Честным Крестом, запечатлевай им свои члены и сердце. И не рукою только полагай на себя крестное знамение, но и в мыслях запечатлевай им всякое свое занятие, и вход свой, и исхождение свое во всякое время, и сидение свое, и восстание, и постель свою, и любое служение... Ибо весьма крепко это оружие, и никто не может никогда сделать тебе вреда, если ты им защищен» (преподобный Ефрем Сирии).

Слава, Господи, Кресту Твоему Честному!

Будем же отныне и мы стараться с верою, благоговением и страхом Божим совершать на себе сие спасительное знамение правильно, и, при этом, нужно прежде всего оградить себя крестом, а потом положить приличествующий Богу поклон, а не так, как некоторые, по нерадению своему, вопреки учению св. Церкви вместе и кланяются, и крестятся. При этом обратим особое внимание, чтоб наше исповедание Христа не ограничивалось одними только наружными знаками, а сопровождалось бы всегда и добрыми чувствами в глубине нашей души, в нашем сердце так, чтобы прославляли Христа не в телесах только, но и в душах своих, яже суть Божий (Кор. 6,20). Ибо Крест Христов только при упомянутых условиях, правильного употребления и понятия о нем, может быть всесильным и непреодолимым оружием против наших врагов видимых и невидимых, так как он не сам по себе имеет силу, а только в соединении с живою верою и при правильном и благоговейном употреблении.

Святый Иоанн Златоуст говорит: «Если ты при полной вере, с сердечным расположением изобразишь на лице своем Крест Христов, то ни один из нечистых духов не возможет приблизиться к тебе, видя тот меч, которым он уязвлен, видя то оружие, от которого получил смертельную рану». Не стыдись же, христианин, столь великого блага, да не постыдит и тебя Христос, когда придет во славе Своей, и когда сие знамение явится пред Ним светлее самых лучей солнечных. «Ибо кто постыдится Меня и Моихъ словъ исповедовать въ роде семъ, прелюбодейномъ и грешномъ, сказатъ Господь, того постыдится и Сынъ Человеческий, когда придетъ во славе отца Своего со святыми ангелами» (Мк. 8, 38; Лк. 9, 26).