И зачем эти священники?

Всякий малыш, если какой-нибудь «умный» взрослый не внушил ему иную мысль, уверен: мир – волшебен, у него есть Творец, и не представляет, как жить иначе, чем просто радуясь всему, любя всех и забывая плохое, едва оно закончилось. И хорошо тому, кто остался ребенком – ведь сам Господь говорит, что таковых есть Царствие Небесное. Их не терзают неразрешимые « зачем » и « почему ». Вернее, ответы на такие вопросы они находят у Бога, не ставят Его слова под сомнение и с удовольствием перешагивают церковную ограду, чтобы стать частью Тела Христа.

вы не из числа «детей»? Если ваш «здравый ум и критическое мышление» не позволяют дойти до храма? Мы уверены – ваши «камни преткновения» надуманы. Не будем сейчас рассуждать, кто разбросал их на вашем пути к Богу – это и так очевидно. Просто постараемся ответить на типичные вопросы сомневающихся логиков. В рамках нашего нового проекта - « Вопросы у ограды » - сделает это на Лукьяновском кладбище (г. Киев), постоянный ведущий «молодежки» в Свято-Троицком Ионинском монастыре. А еслине из числа «детей»? Если ваш «здравый ум и критическое мышление» не позволяют дойти до храма? Мы уверены – ваши «камни преткновения» надуманы. Не будем сейчас рассуждать, кто разбросал ихвашем пути к– это и так очевидно. Просто постараемся ответитьтипичные вопросы сомневающихся логиков. В рамках нашего нового проекта - «» - сделает это игумен Валериан (Головченко) , священник храма свв. Новомучеников и ИсповедниковЛукьяновском кладбище (г. Киев), постоянный ведущий «молодежки» в Свято-Троицком Ионинском монастыре.

Начнем с « посредников , которые не нужны для общения с Всевышним » и « толстых морд на мерседесах » – словом , со священников и их роли в жизни христианина . Итак .

Зачем мне посредник , если я напрямую могу молиться Богу ? Так звучит одна из самых распространенных претензий человека невоцерковленного…

Не только может , но и должен так молиться . А то , что священника воспринимают как посредника , то это очень симптоматично характеризует современный уровень церковности обывателя . Дело в том, что люди привыкли любого не такого как он воспринимать как менеджера . Но почему посредник ? Почему человек не подумает о том, что священник это проводник в темном житейском лесу ?

Но следом возникает новый вопрос : кто и что для нынешних людей является авторитетом , чему и кому они готовы довериться ? Если человек крещен во Иисуса Христа, то значит он не может не доверять Его словам . А Господь создавая Свою Церковь почти 2000 лет назад , установил Таинства .

Но для представителя современной гуманистической эпохи религия представляется ритуально-магическим инструментом для избавления от земных бед: болезней , неудач и др . скорбей . Или же инструментом получения земных же благ .

Часто к Богу обращаются , как к некому исполнителю желаний , а в церковь приходят как в департамент духовных услуг , заплатить денег , «чтобы все было хорошо». Забывают люди о том, что Бог на самом деле просит у нас одного : «Дай мне твое сердце ». И соединиться с Ним можно через Таинство Причастия .

Так вот священник нужен для того, чтобы преподавать нам это Таинство , а также – другие. Словом, священник это тот проводник , который вводит нас, говоря современным (фантастическим) языком в «портал». Божественная Литургия, совершаемая священником в храме – это портал во вневременную Тайную Вечерю, совершенную в сионской горнице Христом. Тот, кому не нужно Причастие Тела и Крови Христовых, кому не нужен Христос, зовущий «Приимите, ядите…» (Мф. 26:26-28), тому, действительно, священник не нужен совсем. Но такой человек напоминает маленького ребенка, который говорит: «А зачем мне в машине водитель? Мне и так хорошо в ней ехать». Но стоит его посадить за руль – либо с места не сдвинется, либо убьется.

Отец Валериан, вы говорите о « проводнике в лесу ». Но людям непонятна мысль о том, что священник более умудрен , чем они.

А я и не говорю, что священнослужитель умнее, лучше. Хотя должно быть именно так. Кстати, психотерапия, которой сейчас увлекается мир, это суррогатный вид помощи. Но разница между священником и психотерапевтом очень большая. Бывают хорошие психологи и плохие священники. Но только последний может помочь по-настоящему. Поясню на примере математических понятий. Может быть большой квадрат и махонький кубик. Но второй от первого отличается не только размером, но и наличием еще одного измерения! И эту разницу ничем не заменить. Дело в том, что мир гораздо больше, чем мы можем его себе представить. Большинство людей , увы, желает видеть лишь малую его часть, и довольствуется этим.

Так вот, священник может быть и малоопытный, и неграмотный, и бестолковый, и неблагочестивый, но ему еще от Христа через апостольское возложение рук передан Дух Святой. Когда рукополагают священника , ему дают частицу Христову и говорят: «Прими, отец, этот залог, о котором ты дашь ответ, как ты его соблюдешь». И уже второй вопрос , как он его понесет по жизни : будет ли он его возносить ввысь (по-славянски «горé») или втаптывать в грязь. Но главное – священник этот Дух получил и стал не умудренным врачевателем душ – нет, он стал инструментом в руках Врача, если хотите – скальпелем. Хорошо, если не ржавым и не тупым. Но даже если таким, то , слава Богу , люди имеют право и возможность выбирать себе «инструмент» – пастыря.

Священник не хозяин стада, как тоже некоторые люди думают – он пастушок, нанятый Хозяином. И, как пастух, он должен об этом стаде, которое ему вверили, заботиться. Не только думать, как шерсти настричь (такое, к сожалению, бывает), но и лечить своих овечек, и защищать от волков, бессонными ночами думать, где и как их лучше накормить, и грязь за ними выгребать тоже должен ! Вот это обязанности настоящего пастыря, и таковых много. Ищите и не забывайте о роли священника в Таинствах. Есть еще одно важное и невозможное без него – исповедь. Так об этом говорит Евангелие: «Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся» (Ин. 20:23)

А как быть с « толстыми мордами на мерседесах »?

Как я уже сказал , да , бывают разные священники. Но вопрос «Как я могу ходить в церковь , если я не доверяю батюшке ?» на самом деле не проблема , а отговорка . Кто хочет сделать – ищет возможности , кто не хочет – ищет причину . И вот чтобы ничего не делать , чтобы не карабкаться к Богу , человек так и поступает : не пойду , там попы плохие.

бы не советовал выносить скоропалительные выводы : священник может быть не так плох , как мы решили – ведь мы многого о нем не знаем . Что соблазняет в нынешнем духовенстве ? Не секрет , что не только Церковь воздействует на мир, но и мир воздействует на Церковь . А дьявол никогда не перестанет бороться с Церковью . Да , иногда некоторые священнослужители , увы, не являются образцом для своей паствы . Но , скажу замечательными словами иеромонаха Романа : А еще яне: священникбыть не так, как мы– ведь мыо нем не. Что? Не, что немир,и мир. Аненекоторые, увы, недля

Архиереи наши – под сомненьем ?

Что ж, обличитель – помолись о них.

И я, увы, порой не в восхищении ,

Но Церковь наша знает и иных.

Есть еще очень мудрые слова: «Не судите о горах по подножию, судите по вершинам». Я, будучи в Церкви уже четверть века, видел, наверно, гораздо больше «подонков в рясах», чем кто-либо, находящийся вне Церкви. Но не они определяли мое понимание Церкви. Я благодарен Богу за то , что видел и настоящих святых, великих подвижников Духа – подлинно духоносных людей . Не пафосных с закатанными глазами, а смиренных в своей простоте людей , сердце которых наполнено любовью к каждому, обратившемуся к ним. Эти люди есть, их достаточно много. Нужно только научиться видеть таких и держаться их.

А небеспочвенные, увы, претензии про «голубых»?

Поверьте, таковых среди священников не больше, чем среди работников пожарной охраны. Но это не значит , что нужно упразднить пожарную охрану.

Но все-таки, как быть с авто священнослужителей?

Почему людей соблазняет машина, кем-то подаренная священнику, на которой он целый день ездит по нескольким селам, по всему городу, выполняет колоссальное количество работы?

Да , некоторым священникам стоило быть менее пафосными и более скромными. Но , доподлинно не зная деталей, подробностей и обстоятельств жизни , особенностей характера, пр., не стал бы и осуждать их за то , что они «грешат иначе, чем грешу я». А всегда ли авто – китч? Есть у меня друг священник, который ездит на джипе. Но , как правило, это авто доверху завалено книгами, миссионерской литературой и кучей вещей, которые он везет из своего богатого монастыря на отдаленные приходы в дальние епархии в качестве пожертвований. Также машина используется как грузовик для перевозки вещей в детские дома или дома престарелых. Это, кстати, не первая машина у этого батюшки. А первую он купил на офицерскую зарплату, будучи военным капелланом в Ираке, где обстрелы были чаще, чем у нас дожди. Так что не все так «даром» и ради «жира», как представляется на первый взгляд.

Хочешь заработать – вперед под пули. Вот вам один пример. Второй – тот же любимый мной Ионинский монастырь. Многие, придя туда, поражаются стильной красоте его. Не аляповатой роскоши, а именно истинной эстетике, гармонии во всём. Но я помню, как начиналось возрождение монастыря, как монахи жили в холоде и голоде. А вообще «морды на мерседесах » – это стереотип, удобный для СМИ штамп. Съездите куда-нибудь в село, посмотрите, в каких условиях живет тамошний священнослужитель. Как он концы с концами сводит. Мир вообще не представляет жизни священника , которая происходит за пределами храма.

Дело в том, что каждый приход находится на полном хозрасчете. Никто сверху зарплату им не платит. Но я, например, считаю себя достаточно обеспеченным человеком. Ведь богат не тот, у которого все есть, но тот, кому достаточно. Мне объективно не нужна машина – и у меня ее нет. Мне хватает моей однокомнатной квартиры – и я не стремлюсь иметь большую. А если что понадобится – Бог пошлет. Я не забочусь о том, сколько денег лежит в кошельке. Если будут нужны – они появятся. Как-то у родителей моих сломалась стиральная машина. Я посетовал в разговоре с друзьями. А они говорят: «Не проблема , батюшка», сбросились и купили новую. Но не стоит думать, что это только по отношению к родственникам священника . В нормальных приходах такое отношение ко всем членам общины. Церковь – одна семья. Вообще, настоятельно рекомендую прочитать книгу протоиерея Александра Торика « в том, что каждый приход находитсяполном хозрасчете. Никто сверху зарплату им не платит.я, например, считаю себя достаточно обеспеченным человеком. Ведь богат не тот, у которого все есть,тот,достаточно. Мне объективно не нужна машина – и у меня ее нет. Мне хватает моей однокомнатной квартиры – и я не стремлюсь иметь большую. А если что понадобится – Бог пошлет. Я не забочусь о том, скольколежит в кошельке. Если будут– они появятся. Как-то у родителей моих сломалась стиральная машина. Я посетовал в разговоре с друзьями. А они говорят: «Не, батюшка», сбросились и купили новую.не стоит думать, что этопо отношению к родственникам. В нормальных приходах такое отношение ко всем членам общины.семья. Вообще, настоятельно рекомендую прочитать книгу протоиерея Александра Торика « Флавиан » – многие вопросы отпадут.

И все же Вам скажут: «У Иисуса не было даже своего осла, не то , что имеют сейчас священники»…

«Не было ничего своего» – это не аргумент. У Господа ничего не было потому, что на самом деле у Него было всё, и это всё – было Его. Он говорил, что Ему нужен осел и он у Него был – Ему его приводили. И еще раз обращаю внимание: я не собираюсь оправдывать священников , увлекшихся роскошью. Но если какая-то недешевая вещь, которую имеет священник, это необходимость, то в чем преступление священнослужителя? Например, та же машина, если у него восьмеро детей. Тут вопрос : не нарушу ли я своих нравственных принципов, если буду что-то иметь? И если нет, то почему священнику надо быть обязательно бедным? Но по большому счету среднестатистический священник живет именно так: когда густо, когда пусто. Я знаю, например, что такое нет хлеба и купить не на что.

В конце концов, по уровню исполняемых обязанностей священника можно приравнять к представителю среднего класса, а таковые ездят всё-таки на иномарках (не обязательно 700-х мерсах), но не на «жигулях» как остарбайтеры.

Достаточно часто приходится слышать: «Позолоченные храмы, дорогие одежды священников , когда вокруг столько голодных и больных детей, это кощунство. Вот сначала устраните эти беды, а потом уже»…

Люди! Это уже было ! Что ж вы с такой короткой памятью? Полиграф Полиграфович Шариков уже предлагал «взять всё и поделить». Есть такой старый анекдот:

Графиня спрашивает:

– Что это за шум?

– Революционеры, барыня.

– А что хотят?

– Хотят, чтобы богатых не было .

– Странно, мой отец-декабрист хотел, чтобы бедных не было .

Так вот, если не будет храмов, в которых молитва совершается, то вообще ничего не будет, тогда все дети будут голодные.

почему благолепие храма исключает оказание помощи нуждающимся? Вот вам пример – он помог (усыновил более 250 детей, – примечание редакции). Я знаю, что и другие храмы поступают также. Тот же Ионинский монастырь, при котором действует мощное волонтерское движение, где помогают детским домам, старикам, инвалидам. И потом,благолепие храма исключает оказание помощи нуждающимся? Вот вам пример – епископ Лонгин (в миру Михаил Васильевич Жар). У него и храм золотой, и скольким детямпомог (усыновил250 детей, – примечание редакции). Я знаю, что и другие храмы поступают также. ТотИонинский монастырь, при котором действует мощное волонтерское движение, где помогают детским домам, старикам, инвалидам.

болезней , то , безусловно, помощью на лечение священнослужители занимаются тоже. Но не стоит забывать, что лечение – не всегда спасение для человека . Может, это цинично прозвучит, но некоторые детки приходят в этот мир очень и очень ненадолго, чтобы окружающие их люди поняли, что у Бога все живы, и что наша земная жизнь не суть важно сколько продлится. Проживешь ли ты 15 дней или 100 лет? Важно не сколько – важно как, важен конечный результат. Вот сделать всем операции и все должны обязательно выжить. Вспомните жизнь . Я, как пастырь, знаю разные примеры. Я свидетельствую, что знаю случаи, когда лучше бы обошлось без лечения. Например, я знал парня, который лежа на смертном одре после 20 лет операций и болезней в отчаянии сказал : «Будь проклят тот, кто дал деньги на мою первую операцию, лучше бы я ушел тогда!». А насчет, безусловно, помощьюлечениезанимаются тоже.не стоит забывать, что лечение – не всегда спасение для. Может, это цинично прозвучит,некоторые деткив этот мирненадолго, чтобы окружающие ихпоняли, что у Бога все живы, и что наша земнаяне суть важно сколько продлится. Проживешь ли ты 15 дней или 100 лет? Важно не сколько – важно как, важен конечный результат. Вотвсем операции и все должны обязательно выжить. Вспомните сестер Кривошляповых , сиамских близнецов – страшный эксперимент длиною в. Я, как пастырь, знаюпримеры. Я свидетельствую, что знаю случаи, когда лучшеобошлось без лечения. Например, я знал парня, который лежасмертном одре после 20 лет операций ив отчаянии: «Будь проклят тот, кто дал деньгимою первую операцию, лучшея ушел тогда!».

Есть такой коротенький рассказ – «Спасли». Удар, скрежет, железо, боль. И вдруг боль отступает и человек идет к свету. Чувствует тепло, любовь, благодать. И вдруг – толчок, удар и он приходит в себя. Он лежит под капельницей, весь опутанный трубками, перебинтован и без ног. И ему говорят: «Как хорошо, мы вас спасли!».

Понимаете, мы пытаемся построить счастье по своим человеческим меркам. Каждому больному – сохранить жизнь . Во чтобы то ни стало – не важно, на что мы его обречем. Каждого голодного мы обязательно накормим (а ему нечего есть только потому, что он – тунеядец по жизни ), любому нищему дадим денег , и не важно, на что он их употребит ( на алкоголь, например). Это неважно для нас, но это важно для Бога.

Поэтому скажу так: уже пробовали сдирать золото с храмов и переплавлять церковную утварь на золотые слитки и закупать пшеницу в США. И что? Не врите себе, неужели непонятно, что стоит деньги изъять из храмов, как голодных станет больше. Нравственность упадет. Когда для тебя нет ничего надмирного, ничего святого, нет храма, в который ты вкладываешь бескорыстно, ты не сможешь и бескорыстно любить ближнего, ты будешь его пользовать. Люди разучились любить, они используют друг друга.

Бог дал нам две заповеди: любовь к Богу и любовь к ближнему. Исполнение одной из них невозможно без другой. Если человек любит Господа, но не любит людей , то Священное Писание говорит: «Лицемер, как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ненавидишь брата своего человека , который около тебя?» (1Ин.4:20). Есть такой грех – забвение о скорбях ближнего, когда человек в своем предстоянии перед Богом может горделиво забыть о тех людях, которые находятся рядом с ним.

Есть другой грех, когда человек говорит, что любит ближнего, но не любит Бога. Христианин любовь к ближнему выверяет по Божьей любви, он постоянно сверяет свою любовь с Его, как с эталоном. Ведь можно дойти до весьма циничных рассуждений в любви – «люблю я вас, но странною любовью». Ведь если не иметь перед собой образец, если утратить мерку, которая подается нам именно в этих храмах с золотыми куполами, то мы очень быстро разучимся любить. Мы и сейчас далеко не все умеем это делать . Ведь мир так и говорит: не обязательно любить человека , достаточно его уважать. Но это ложь: уважают за что-то, а любят просто так. Можно не уважать человека , он может быть не достоин нашего уважения. Но любви нашей он достоин всегда, потому что Бог его любит и в каждом есть бессмертная частица Бога. Ведь каждый из нас дорог Ему, как запачкавшийся ребенок. От нас дурно пахнет, мы не такие, как Ему хотелось бы , но Он все равно любит нас и надеется на исправление каждого.