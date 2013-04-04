Вышел апрельский номер "Фома в Украине"

«Мы блуждаем по этому бурлящему морю житейскому, а потом приходим в храм и чувствуем, что мы дома, что мы любимы...» — говорит в интервью журналу «ФОМА в Украине» рок-певица Ольга Кормухина. Почему таким странным образом хочется начать рассказ о великопостном номере? Потому что даже строгий Пост — он о любви. И о Доме...

Конечно же, рубрика «Тема номера» в апреле посвящена покаянию. А в чем каяться? Почему вообще христиане вечно себя уничижают, что общего это имеет с Любовью Божией к нам? Что на самом деле такое покаяние? Как подходить к исповеди, и почему она так необходима? Об этом мы беседуем с протоиереем Павлом Великановым.

А также вспоминаем несколько историй покаяния из жизни, причисленных к лику святых. Среди них — что удивительно — история Ефрема Сирина, автора самой известной великопостной молитвы: «Господи, владыка живота моего...».

Под занавес рубрики — история из нашего времени, рассказанная ее свидетелем, священником Сергием Кругловым: «Встреча со Христом — встреча с собой».

Тему продолжают «Письма о первой исповеди» — кстати, рубрика, впервые целиком сформированная читателями: четверых лучших авторов, участвовавших в «конкурсе Писем», мы попросили рассказать об их пути от обращения до первой исповеди. Надеясь, что рубрика будет полезна тем, кто пока не находит в себе решимости приступить к этому важнейшему Таинству.

Центральное интервью — с певицей Ольгой Кормухиной. Ее имя гремело в 1980 – начале 1990-х, а потом она вдруг исчезла. Поговаривали даже, что ушла в монастырь. Сегодня Ольга вернулась на сцену, в каком качестве и с каким настроем, говорит название ее альбома — «Падаю в небо». При этом она продолжает работать в жанре рок-музыки, а в начале года выступила в конкурсе дуэтов в телевизионном проекте на Первом канале. О своем пути — о том, как повстречала духовника, старца Николая Гурьянова, как искала себя, как вышла замуж в 38 лет — Ольга рассказывает журналу «ФОМА в Украине».

В рубрике «Вера» говорим о том, возможна ли демократия в Церкви? Почему миряне не могут избирать епископа или настоятеля, и каково их участие в управлении Церковью?

Из прикладных тем «ФОМА в Украине» затрагивает актуальную, увы, всегда проблему современного человека: уныние. В разговоре с психиатром Борисом Херсонским пытаемся ответить на вопросы: где грань между унынием или простой печалью и депрессией? Это диагноз или просто человеческая слабость? Как помочь, если близкий человек в депрессии? Когда пора обращаться к врачам?

В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС журнал «ФОМА в Украине» предлагает поразмышлять над вопросами: «почему Господь попустил свершиться этой страшной трагедии?» и «как нужно жить на Земле, чтобы подобное никогда не повторилось?». Об этом — в статье Сергея Герука «Чернобыль: утерянный рай».

Для родителей в номере — статья Ирины Лукьяновой «Святое шпионство»: о том, стоит ли следить за ребенком, читать его почту или дневник, и как найти баланс между доверительными отношениями и попыткой оградить подростка от беды?

Для детей — рассказ из серии «Настя и Никита»: «Кутузов. Победитель Наполеона».

Апрельский номер оказался богат на открытия человеческие, открытия людей, порой неожиданные. Может ли шутник и душа компании стать серьезным писателем и настоящим христианином? Предлагаем поискать ответ в материале «Однажды Гоголь» — воспоминаниях о Гоголе и эпизодах из его жизни.

Желаем в этом месяце Великого поста каждому из Вас услышать свой призыв, найти свой путь. Ведь, как пишет Владимир Легойда в колонке главного редактора, христианство — о том, каким человек может стать: «Впрочем, обещание помочь меняться к лучшему, которое дает Великий пост, — не просто абстрактное обещание. Оно выражено пасхальной радостью. А это то, что каждый может пережить в реальности. Пасхальная радость — это не просто то, что делает нашу жизнь легче. Она показывает: радость и счастье на самом деле есть, и они подлинны, а все остальное (проблемы, обиды, душевная пустота) — ненастоящее и обязательно пройдет»...

Спрашивайте апрельский номер православного журнала для сомневающихся «ФОМА в Украине» в церковных лавках и газетных киосках вашего города!