31 марта — день памяти святого Эдуарда-мученика, короля Англии

"Православие в Украине"

Наверняка, многим Эдуардам не раз приходилось «защищать» своё имя в церкви, так как мало кому из православных украинцев известно имя православного английского короля-мученика. Хотя еще 21 августа 2007 года Синод Русской Православной Церкви решил внести в святцы имена 9 древних английских и кельтских святых, среди которых и святой Эдуард-мученик.

К слову, в последние годы в наши святцы вернулось много необычных имён. И называя детей именами Патрик, Виктория, Бригита, Ариадна или Эдуард, мы часто сами не знаем, что в Церкви есть святые с такими именами. Ведь не так давно мы сомневались, можно ли давать при Крещении мальчику наше, «русское», имя – Ярослав. К тому же, всем известно, что Ярослав Мудрый был великим князем христианской Руси...

«Когда-то давно для меня стало откровением, что Ярослава нет в наших святцах… Так назвали моего крестника, и я обратил внимание, что в православном календаре не было имени Ярослав, — рассказывает глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко. — А я помнил, еще с того времени, когда только начинал свое послушание в храме, что в минее, где служба Всем святым земли Русской, Ярослав упоминается среди святых. Затем появилось такое репринтное издание — «Полный православный богословский энциклопедический словарь». Те, кто застал возрождение церковного книгопечатания начала 1990-х, помнят, что это была чуть ли не первая на то время книга в виде словаря. И в ней тоже Ярослав упоминался как святой. Ну и в довершение ко всему, в одном из томов богословских трудов – тоже чуть ли не единственной богословской серии, которая издавалась в советское время, была размещена икона благоверного князя Ярослава Мудрого. И как раз этот том попал мне в руки.

...Собрав имеющиеся у нас материалы, мы обратились к главе Комиссии по канонизации при Священном Синоде УПЦ — тогда это был митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим. И владыка не только рассмотрел представленные нами факты, но и добавил другие материалы, так как он тоже этим вопросом в свое время интересовался.

Комиссия по канонизации, исследовав все факты, пришла к выводу, что Ярослав Мудрый почитался святым еще в домонгольский период…»

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Но вернемся к святому королю Эдуарду

Примечательно, что мученическая кончина 20-летнего короля Англии Эдуарда свершилась за 9 лет до Крещения Руси святым князем Владимиром.

…18/31 марта 978 года. Недалеко от деревни Корф графства Дорсет. Молодой король возвращается с охоты в королевское поместье на Пурбекских горах, что на юго-западе страны. Он, праправнук святого короля Альфреда Великого и сын святого короля Эдгара Мирного, правителя всей Англии, едет верхом в поместье своей мачехи.

Мать Эдуарда умерла рано, и король-отец Эдгар, прозванный Миролюбивым, женился на Эльфреде, знатной вдове, которая родила ему ещё одного сына – Этельреда. Сводный брат Эдуарда был моложе него на пять лет. По законам страны полноправным наследником престола являлся старший сын короля, каковым был Эдуард. Однако у его мачехи созрел поистине дьявольский план, согласно которому королём Англии в будущем любой ценой должен был стать её родной сын, Этельред…

Люди королевы Эльфреды выезжают навстречу юному королю, чтобы поднести ему приветственную чашу. Один из них останавливается справа от короля, как бы собираясь обнять его, но вдруг хватает его за руку. Другой, с левой стороны, хватает короля за другую руку и… наносит королю удар кинжалом в грудь. Эдуард падает навзничь с лошади, которая, испугавшись, срывается с места.

Испуганная лошадь несется все вперед и вперед, все так же волоча по земле тело короля, нога которого запуталась в стремени. Из раны Эдуарда хлещет кровь, но лошадь не останавливается. Наконец тело уже бездыханного короля Эдуарда, растерзанное и избитое, срывается в небольшой ручей у подножия холма, где и по сей день – руины замка Корф.

Руины замка Корф

Никто не был привлечён к суду за содеянное убийство. Единственное, что мог сделать св. Дунстан (он был другом Эдуарда) для своего погибшего короля, добиться перенесения его останков в монастырь Шрусбери, основанный некогда прапрадедом Эдуарда королём Англии Альфредом Великим, что он и сделал в 981 году.

До нас дошли житийные сведения, что святой Эдуард был щедр на милостыню для бедных и поддерживал монашество, защищая монастыри и их земли. Святой король Эдуард считал, что основой английского королевства должна быть молитва. О святом Эдуарде-мученике пишут, что он был последним королем Англии, для которого монашество было на первом месте, и что в нем умер не просто молодой король, а вся надежда Англии сохраниться такой нацией, в которой Церковь и духовные нужды народа были бы на первом месте.

В XI-XII веках мощи святого Эдуарда почитались верующими, но во время реформации аббатство было разрушено, мощи были сокрыты и забыты. Только в XX веке мощи Эдуарда-мученика были вновь обретены, переданы Русской Православной Зарубежной Церкви и перенесены в Бруквуд (пригород Лондона) в церковь, освященную во имя святого Эдуарда, где положены в раку с правой стороны от алтаря.

К слову, к тому источнику, где нашли тело св. Эдуарда, до сих пор приходят паломники. А чудеса, последовавшие после того происшествия, позволили назвать убийство молодого короля мученичеством.

Мужской монастырь в Бруквуде, где почивают мощи св. Эдуарда

Вместе с тем, при всем почитании святого короля Эдуарда, у многих возникает вопрос, какое отношение к нам, православным Руси, имеют святые Англии?

Известный в православной Англии агиограф, настоятель храма в честь Иоанна Шанхайского священник Андрей Филипс на подобные вопросы как-то заметил, что Великобританию не воспринимают как «страну святости», тогда как она – родина более 300 прославленных просветителей и мучеников. Более того, Русь и Англия с древних времен были исторически связаны. В частности, основатель Москвы Юрий Долгорукий был наполовину англичанином, его мать была дочерью английского короля, а преподобномученица великая княгиня Елизавета была внучкой английской королевы Виктории.

Возникает и другой вопрос: не является ли наречение при Крещении «нашего» младенца именем английского или ирландского святого некой экзотикой и модой?

Раньше с именами было все проще. Выбор имени решали святцы – специальные церковные книги, которые содержали календарь – месяцеслов с именами святых, канонизированных Русской Православной Церковью. Право давать имя младенцу было закреплено за священником. Эти имена считались «настоящими», «правильными». Другие варианты не допускались – существовало твердое убеждение, что, даруя родителям ребенка и устанавливая день его рождения, Господь уже тем самым указывает на его имя.

Сегодня ситуация изменилась. Существует традиция называть ребенка в честь почитаемого семьей святого, день памяти которого совпадает с днем крещения или рождения ребенка.

Существует и такая традиция, когда ребенку дают понравившееся родителям имя (далеко не всегда «церковное»), а затем священник при Крещении нарекает ребенка вторым именем, в честь святого. Дома девочку зовут Афиной, Милой, в храме – Матроной, Марией. Или же ребенка всюду называют двойным именем.

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Также «в тренде» называть детей древнееврейскими именами. Причем, такие имена, как Давид, Вирсавия, Адам, Ева, Елеазар, Даниил, Елисей, стали популярны не только среди православных, но и среди светских родителей.

И еще существует тенденция называть ребенка именем своего «кумира», то есть именем любимых актеров, ученых, литературных или киноперсонажей, или «склеивать» имя из разных понятий. К примеру, Нео (герой «Матрицы»), Виагра (в честь эстрадной группы), Гугл (в честь поисковика Google), Голубь-Мирра, Чобо (в честь футболиста) и даже Иисус. Но ведь еще в древности была установлена благочестивая традиция, что крещаемые не могут принимать Имя Господа Иисуса Христа.

Итак, если родители хотят назвать малыша каким-нибудь экзотическим именем или именем неправославным – дозволено ли это? И есть ли имена, с которыми нельзя крестить?