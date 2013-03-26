Березовский и православие

Крещение

Борис Березовский крестился в 1994 году. В одном из своих интервью он сказал: «Это произошло за два месяца до покушения на меня, которое трагически закончилось для моего водителя, а я чудом остался жив. Мне трудно рационально объяснить свое крещение, хотя думаю, что в огромной степени это – результат влияния русской культуры. Я пришел к этому после долгих – не один год – раздумий и считаю себя верующим христианином».

Это версию подтверждает и бывший секретарь Совета безопасности Иван Рыбкин: «Он говорил мне – в Подмосковье есть старинный кирпичный храм, где он крестился в православие после (?) покушения на него в июне 1994 года. Там похоронены его родственники — тесть и теща».

Также есть версия, что Березовский крестился уже в Лондоне. Однако священник Николай Савченко, который был настоятелем Успенского собора РПЦЗ в Лондоне до 2010 года, опроверг слухи о крещении Бориса Абрамовича в этом храме, и утверждает, что таинство было совершено на Святой Земле.

А вот настоятель Покровской церкви в Пушкинском районе протоиерей Федор Веревкин, пояснил, что священник, который крестил Березовского, умер два года назад, но с ним предприниматель ни разу не общался после совершения таинства. «Каждый раз, когда у нас разговор заходил о Березовском, он не мог добавить ничего, кроме того, что крестил его», – утверждает отец Федор. По его словам, после крещения Березовский ни разу не дал о себе знать, ничем не помогал приходу, не делал ни явных, ни анонимных пожертвований. «Одно хорошее дело лишь помню: на деньги фонда Березовского была издана краеведческая книга о нашей деревне», – рассказал настоятель.

…Израильский разведчик Яаков Кедми, утверждает (клевета?), что на его вопрос «зачем он это сделал?», Березовский ответил: «По пьянке. А отказываться уже не принято. Крестился – неси свой крест». И Березовский его нес, что доставило ему новые волнения. Факт крещения в Православной Церкви поставил крест на получении им израильского гражданства (во второй раз), потому что по местным законам крещеный еврей не может стать гражданином Израиля.

А насколько Березовский был евреем? Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин утверждает, что он не считал себя иудеем «и при любых попытках каких-либо контактов он всячески дистанцировался, говоря о том, что он человек нееврейского вероисповедания».

Религиозность

Рассказывает иерей Николай Савченко: «О некотором воцерковлении Бориса Абрамовича я впервые узнал в 2005 году еще до моего отъезда в Лондон, когда в перерыве одного из заседаний комиссии по диалогу РПЦ МП и РПЦЗ архимандрит Тихон (Шевкунов) задал вопрос – правда ли, что Березовский стал усердным прихожанином нашего лондонского собора. Архиепископ Марк Берлинский и Германский, под управлением которого находился и находится храм, сказал, что ему ничего об этом неизвестно. Тогда отец Тихон рассказал нам, что перед своим отъездом в Лондон Борис Березовский стал часто посещать службы в одном из московских приходов.

Когда Березовский переехал в Лондон, то он стал иногда появляться в нашем храме в районе Чизвик при прежнем его настоятеле. Однако посещения Борисом Абрамовичем нашего прихода были достаточно редкими. Последний раз его видели на отпевании митрополита Антония Сурожского в августе 2003 года. Тогда Борис Абрамович быстро вошел в храм и, не подходя ко гробу владыки, сразу удалился. Лично с ним я ни разу не встречался. Приезжала лишь его жена. Однако я не имею основания сказать, что его вера была неискренней. Хорошо знавшие его люди говорили, что он имеет духовные устремления, хотя из их слов следовало, что сильное политическое противостояние, скорее всего, обкрадывает это стремление ввысь».

…Во время своей силы, Березовский бывал у Патриарха Алексия на общих приемах, замечали его в храме в Великую Субботу на освящении куличей и пасх. Ходили слухи, что он создал группу, которой поручил написать «сценарий» развития РПЦ, создания ее кадрового резерва. Наверное, это то, что он поручил Алексею Вишняку (известного по телепередаче «Провокаторы») с его газетой «Пределы века». Этот консервативно-православный проект, который заглох через полгода.

Играл Березовский в православие?

Наверное. В любой случае большой дружбы тут не возникло, потому как «его методы» не сработали. Порой бывали забавные предложения и от церкви. Так в августе 2000 г. настоятель Свято-Троицкого храма священник Владимир Никольский обратился к нему с открытым письмом, в котором предложил передать принадлежащие бизнесмену акции ОРТ церкви. Настоятель утверждает, что за годы, прошедшие после принятия Святого крещения, Березовский так и не смог подтвердить своей веры праведными делами, а вот может помочь ему «удержаться на этой праведной стезе, ведущей ко спасению».

Тема «Березовский и РПЦ» вновь вплыла в прошлом году.

18 января появляется его открытое письмо к Патриарху Кириллу, в котором он просит Патриарха убедить Владимира Путина отказаться от власти. Большинство экспертов расценили этот текст как провокацию против Церкви. 27 февраля Березовский создает страницу в Фейсбуке, где выступает с текстом под названием «Покаяние» (религиозный термин). Он просит прощения у России за свою «алчность», за «попрание свободы слова», а также за то, что «привел к власти Владимира Путина». А 15 апреля (на Пасху) он объявляет о создании «Движения воскрешения».

Все эти попытки напомнить о себе, показывают, что Березовский рассматривал Церковь и православную риторику, лишь как инструмент в построении новых политических комбинаций. Эта активность олигарха совпала с пиком антиправославной кампании, что дало основание полагать, что и сама эта кампания тоже дело рук Березовского. Однако открыто сформулировал это обвинение Аркадий Мамонтов в «Правокаторах-2» осенью прошлого года.

Поминание

Протоиерей Всеволод Чаплин: «Но нужно помнить, что любой человек предстанет на Божий суд. Из Евангелия мы знаем, что судить нас Господь будет, смотря и на наши дела, и на то, жили ли мы по Евангелию, готовили ли себя к встрече с Христом… Сейчас этот человек перед Богом предстоит. Ни деньги, ни власть, ни известность, ни ум, ни связи на этой встрече не помогут».

…Березовского могут похоронить как в Лондоне, так и в Москве – на семейном погосте. На столичном Востряковском кладбище, есть еврейский участок, где покоятся его отец Абрам Березовский, бабушка и дедушка.

Отпевание состоится в Лондоне. Однако это будет возможно только, если выяснится, что Березовский не покончил жизнь самоубийством. В противном случае, это не произойдет. Пока есть данные «об удушении». Архиепископ Берлинско-Германский Марк не пойдет на нарушение церковных канонов, и не разрешит отпевать самоубийцу.

Настоятель Покровской церкви в Пушкинском районе (там, где крестился Березовский) протоиерей Федор Веревкин также с большим сомнением воспринимает идею похоронить Бориса Абрамовича у церковных стен: «на территории храма хоронят священников, особо почитаемых прихожан. В любом случае нужно благословение правящего епископа». А это уже вопрос к митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию.

Обычно очень красноречивый о. Андрей Кураев, тут был необычайно скуп на слова. Сообщив в своем ЖЖ о смерти Березовского, он ограничился одной фразой: «Есть желающие помолиться?»