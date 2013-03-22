Архимандрит Лонгин (Чернуха): Душа в искусстве есть, но вот только какая

"Православная жизнь"

Православие обращено к душе человека, настоящее искусство трогает и раскрывает душу. И каким быть современному искусству зависит и от нас с вами - от нашей культурной и духовной зрелости – от наших потребностей. Об искусстве, несовершенстве человека и служении Богу – рассказал редакции портала «Православная жизнь», главный редактор Церковной православной газеты архимандрит Лонгин (Чернуха)

По выражению художника Александра Бенуа, после переворота 1917 года, душу из искусства "вынули". Осталась ли в современном искусстве душа?

Александр Бенуа, как и многие другие из русской творческой интеллигенции, после 1917 года пережили культурный шок, связанный с изменениями не только в политике России, но и в нравах и вкусах. Отсюда и трагизм его слов. Но жизнь не остановилась, и в советскую эпоху жили и творили талантливые художники. К сегодняшнему времени, как мне кажется, современное искусство — это не только те новые течения и поиски какого-то самовыражения, часто эпатажные, шокирующие публику, но это и следование классике. Душа в искусстве есть, но только вот какая: широкая, глубокая или мелкая и примитивная, благородная или пошлая? Все зависит от внутреннего мира художника, ну и зрителя. Кстати, совсем необязательно было жить в соцреализме, чтобы извратить свое мировосприятие и очернить душу.

Сальвадор Дали, например, картины которого, как выразилась одна моя знакомая, порой напоминают вывернутый кишечник, не был коммунистом, наоборот, был против подобных идей. Конечно, он был большим оригиналом...

Некоторые современники "испорченные" постмодернистическими идеям, высказывают порой радикальные взгляды на сакральное искусство.

Каково Ваше отношение к появлению сакральной скульптуры в Православном храме?

Смотря, какая скульптура и какое место она занимает в сакральном пространстве. Язык сакрального искусства символичен. Он призван помочь нам осознать наше единение с духовным миром. Поэтому Церковь всегда трепетно относилась к чистоте этого языка. Это касается и иконописи, и музыки, и архитектуры. Правда, не всегда удавалось и удается следовать идеалам. Все ведь зависит от духовного уровня церковных мастеров и тех же заказчиков. Это, можно сказать, вопрос духовного вкуса. Думаю, скульптура или ее элементы могут быть украшением храмов или церковных дворов. Но вот какой она должна быть, это уже отдельный разговор.

Перед человеком поставлены сложные задачи - вести духовную жизнь, иметь личную, работать, самореализовываться, культурно развиваться…. Человек может обладать блистательными деловыми качествами, а в личной жизни иметь неразрешимые вопросы…

Человек несовершенен. И это несовершенство проявляется по-разному. Опасно идеализировать человека, потому что может наступить раздвоение личности. Нужно ценить все доброе и быть снисходительными к несовершенству, но не оправдывать зло в человеке ради каких-то его достоинств. А проблема раздвоения человека в личном и общественном — это давняя драма человечества. Кому-то в жизни повезло с работой, и он успешно совмещает свои духовные принципы, в том числе и личную жизнь, с рабочей атмосферой, а кому-то приходится учиться жить по принципу «Кесарю кесарево, Божие Богу».

Первыми христианами были названы ученики Христа. Сам Господь назвал Своими настоящими последователями, тех кто учит и практикует Его учение. Путей служения Господу много. Как найти свой путь служения Богу?

Трудно сказать. Даже скажу, что не знаю. Хотя, наверное, можно попробовать начать с определения в себе талантов, дарований (необязательно связанных с наукой или искусством), которые, как мы верим, даются от Бога каждому человеку, чтобы воспользовавшись ими, достойно пройти свой земной путь. Ну, и стараться жить по совести, бороться со злом в себе. Для этого нам даны Богом Заповеди.