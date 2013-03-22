РПЦ: Именами новомучеников и исповедников Российских нужно назвать улицы

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В конце прошлого года решением Священного Синода Русской Православной Церкви был образован Церковно-общественный совет по увековечению памяти новомучеников и исповедников Российских под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. О работе Совета «Журналу Московской Патриархии» (№ 2, 2013) рассказал ответственный секретарь Cинодальной комиссии по канонизации святых игумен Дамаскин (Орловский).

— Ваше Высокопреподобие, что послужило поводом создания Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Российских?

— На Архиерейском Соборе 2011 года был принят документ, касающийся сохранения памяти новомучеников и исповедников Российских, в котором дана развернутая программа по распространению в народе их почитания, а также подводящая итог ХХ столетию, одному из самых трагичных и кровавых, с большим количеством жертв, причем имевших место в условиях отсутствия войны. С тех пор прошло два года, но практическое исполнение решений Архиерейского Собора 2011 года остается не вполне удовлетворительным. Поэтому при Святейшем Патриархе и был создан Церковно-общественный совет по увековечению памяти новомучеников и исповедников Российских, призванный проводить в жизнь решения Собора.

— Какие функции будут у нового органа?

— Прежде всего организационные, направленные на практическое исполнение решений Архиерейского Собора 2011 года, касающихся новомучеников. В значительной степени это функции просветительские: духовный подвиг новомучеников обращен и к членам Церкви, и к светскому обществу. К сожалению, наши священники и прихожане мало знают о подвиге новомучеников и плохо отличают подвиг мученичества и исповедничества от гибели человека в условиях беспощадных репрессий. Изощренными действиями богоборцы в ХХ веке постарались смешать всех пострадавших в одно неразличимое целое, чтобы современники и потомки не смогли отличить мученичества за Христа от жертв репрессий, преднамеренно убивая и своих, и чужих, и мужественных, и малодушных. Поэтому следует не только почитать новомучеников, но и изучать эпоху, делая из этого изучения соответствующие выводы.

— Какой планируется сделать структуру Совета?

— Структура Совета найдет свое отражение в рабочих группах или в комиссиях в соответствии с задачами, которые были поставлены Архиерейским Собором. Первично решение задач, направленных на внутрицерковное почитание, о котором свидетельствуют совершаемые новомученикам богослужения. Во-вторых, работа будет направлена на то, чтобы тема новомучеников была отражена в современных учебниках истории для высших и средних учебных заведений, включена в учебные планы духовных семинарий и училищ, по соответствующей теме необходимы семинары, выставки. Имена новомучеников и исповедников Российских должны быть отражены в названиях улиц и площадей. Естественно поставить вопрос о переименовании некоторых улиц, названных именами людей, ответственных за преследование и уничтожение народа. Вероятно, это станет отдельным, серьезным направлением работы Совета. Люди должны знать, кто были те, чьи имена носят названия улиц и переулков, должно быть нравственное отторжение от преступлений прошлого, и они тем более должны знать не только имена, но жизнь и подвиг тех новомучеников, имена которых, надеемся, будут носить улицы, на которых мы живем. Мы должны понимать, что в значительной степени, именно благодаря их подвигу, совершается ныне процесс духовного возрождения нашего Отечества. Все это дело непростое, и здесь много направлений, на которых могут сосредоточить свои усилия члены Совета, специализирующиеся в той или иной области.

Беседовал Алексей Реутский