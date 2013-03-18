Архиепископ Александр Драбинко: «Стараюсь оставаться человеком для людей»

Православие в Украине

18 марта свой день рождения отмечает архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Последние несколько лет он является секретарем Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Мы встретились с владыкой Александром накануне и поговорили о вещах земных и вечных.

- Владыка, как Вы обычно отмечаете свой День рождения?

- Какой-то особой традиции нет. А уж тем более, не планирую этот день. Как Господь управляет, так и провожу его. Если в этот день у родителей есть возможность, они приезжают ко мне. Но в целом стараюсь не афишировать, что являюсь именинником.

- Раз уж Вы заговорили о родителях, хотелось бы спросить: как они воспитывали Вас? И кто еще оказал влияние на формирование Вас как личности, человека и священника?

- Родители воспитывали меня в атмосфере любви и уважения. Они учили меня оставаться самим собой в любых ситуациях и иметь собственное мнение. Собственно, родители и сформировали меня как личность, гражданина.

А бабушка заботилась о моем духовном воспитании. Именно благодаря ей сформировался тот внутренний мир, который помог мне стать священником. Всем образом жизни родителей, бабушки, моим детством и был определен тот путь, та стезя, которые для меня уготовил Господь. Поэтому у меня никогда не было раздумий, кем быть...

- Как и любой человек, перед Днем рождения Вы наверняка подводите определенные итоги. Какие основные итоги минувшего года Вы могли бы выделить?

- Ровно год назад, 21 февраля, состоялось собрание членов Священного Синода Украинской Православной Церкви, которое своеобразно оценило мою деятельность. Это был непростой для меня период. Но возвращение Блаженнейшего Митрополита Владимира к служению расставило акценты.

Для меня это был непростой период, но именно в это время на многих людей, которых, как казалось, неплохо знал, общался, доверял, посмотрел по-другому. Господь вразумил, снял с меня розовые очки. И многие отношения я теперь оцениваю иначе. Переоценка ценностей, которая произошла во мне после собрания членов Священного Синода — это, наверное, главное достижение прошедшего года.

«Зрелость священника определяет не длина бороды»

- Вы принадлежите к молодым — и по возрасту, и по хиротонии — епископам. А какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать современный священник, архиерей?

- Во-первых, не длиной бороды и временем служения в сане определяется зрелость священнослужителя. Во-вторых, со времени моей архиерейской хиротонии более ста священнослужителей были рукоположены в епископский сан. Так что я уже не самый молодой архиерей.

Но если говорить по сути вопроса... Нужно быть человеком для людей. Не ставить себя выше тех, кто обращается к тебе за советом и помощью, а чутко принимать все, о чем тебя спрашивают.

Должна меняться и Церковь. От масляного православия мы все должны прийти к пониманию того, что жизнь Церкви отображает процессы, происходящие в обществе. Мы должны честно говорить о церковной жизни со всеми ее изъянами и недостатками.

В тоже время Церковь своим богослужением должна освящать повседневную жизнь, проникать во все ее сферы. Священники своим примером могут проповедовать должный образ жизни. И если священнослужители будут откровенны во всем со своими прихожанами, тогда не будет конфликта Церкви и общества.

Если же говорить о внутрецерковном строительстве, то здесь мы можем наблюдать смену поколений. Уходит поколение пастырей-строителей, священников, которые занимались возрождением церковной жизни после многих лет забвения. Откровенно говоря, тогда на пастырское служение призывались те, кто хоть мало-мальски был знаком с церковной службой, умел читать на церковнославянском языке. Новое время требует новых подходов к формированию критериев отбора людей, желающих служить Господу в сане. И мы видим, что с каждым годом на приходах становится все больше высокообразованных священников, которые, образно говоря, уже не только прорабы на стройке. Они несут в мир те знания, которые приобрели за годы обучения в семинарии и академии. А наше церковное образование дает достаточно обширные знания не только в области сугубо церковных вопросов.

- Сейчас многие священники, в том числе и архиереи, активно осваивают интернет, соцсети. Как архиерей, скажите, что это: инструмент для проповеди? Возможность непосредственного общения с верующими (и неверующими)?

- Общение в социальных сетях рассматриваю как духовническую работу. И как работу психолога тоже. Порою человек стесняется или боится подойти с тем или иным вопросом к священнику. Случается поддерживать и тех, кто вовсе разочаровался в жизни. И для такого человека важно, чтобы его услышали, поняли. И не осуждали.

Общение посредством компьютера и интернета стирает невидимые стены между священником и прихожанином. Ответил один раз на вопрос в интернете, второй, третий, а там, глядишь, человек уже и сам придет в храм.

- Если все так, как Вы говорите, почему многие священники боятся пользоваться интернетом?

- Одни — оттого, что не умеют пользоваться компьютером и соцсетями, другие — оттого, что считают Интернет чем-то бесовским.

«Стать вторым Блаженнейшим Владимиром просто невозможно»

- Владыка, мы с Вами говорили о тех людях, которые сформировали Вас как человека, личность. Но не упомянуть в этой связи Блаженнейшего Митрополита Владимира, на наш взгляд, невозможно. Вы ведь уже несколько лет являетесь секретарем Предстоятеля, имеете возможность каждый день общаться с ним...

- Говорить о Блаженнейшем легко и сложно одновременно. Предстоятель всей своей жизнью учит нас, как спастись самому и спасти других. Негромкими словами он громогласно свидетельствует о том, каким должен быть пастырь.

Блаженнейший — человек высокой культуры и внутренней личной скромности. Он обладает таким количеством знаний в разных сферах жизни, что порой кажется, что он человек не нашего времени. Он перешагнул за пределы стандартов, общепринятых сейчас.



«Невозможно даже приблизиться в подобии к образу жизни и служению Христу, которые являет нам Блаженнейший».

На формирование Предстоятеля большое внимание оказало общение с представителями эмиграции, с верующими людьми, которые не испытали на себе церковных гонений, репрессий. Такой жизненный опыт и беззаветная любовь к Спасителю позволяет Блаженнейшему иметь внутреннюю свободу во Христе. И это ощущает каждый, кто имеет возможность общаться с нашим владыкой.

- Задам провокационный вопрос: хотели бы когда-нибудь занять место Блаженнейшего на Киевской кафедре?

- Нет. Мне кажется, невозможно даже приблизиться в подобии к образу жизни и служению Христу, которые являет нам Блаженнейший. Его служение чрезвычайно сложное и ответственное, и Господь призывает на него тех, кто обладает такой же харизмой, как митрополит Владимир. Но иногда для вразумления призывает к архипастырскому служению архиереев и иного склада.

Надеюсь, я нахожусь где-то посередине. Поэтому даже не думаю о том, чтобы когда-нибудь возглавить нашу Церковь.