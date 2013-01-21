В Киево-Печерской лавре состоится творческий диалог "Фамильные встречи"

23 января 2013г. 15.30 – 17.30

Национальная историческая библиотека Украины

г. Киев, ул. Лаврская, 9. корп.24

Тема встречи: «Семья на перекрестках времен и эпох»

Участники:

- протоиерей Олег Кожушный, кандидат филологических наук и богословия, преподаватель Киевской Духовной Академии, автор православного семейного журнала «Фамилия».

- протодиакон Николай Лысенко, заслуженный деятель искусств Украины, популярный радио-ведущий, художественный руководитель и дирижер Государственного эстрадно-симфонического оркестра, регент хора Свято-Троицкого Ионинского монастыря, лучший ведущий просветительских мероприятий журнала «Фамилия» - Всеукраинского фестиваля православных журналов «Семейные чтения» и творческого диалога «Фамильные встречи»

- Александр Столяров – режиссер и писатель, друг и соратник православного семейного журнала «Фамилия».

- Наталия Горошкова, главный редактор православного семейного журнала «Фамилия»

- Светлана Львовна Газарянц – заведующая отделом социокультурных коммуникаций Национальной исторической библиотеки Украины

Тезисы:

Журнал «Фамилия» - культурно-просветительский проект, темы которого затрагивают базовые человеческие ценности – любовь, верность, дружба, семья, преемственность поколений, традиции рода и т.п. Общность в деятельности Национальной исторической библиотеки и просветительской направленности журнала «Фамилия».

«важны совместные усилия всего общества по сохранению семьи – последней баррикады, на которой происходит главное сражение за человека»

«о значимости серьезных и честных изданий, посвященным нормальным человеческим темам. Журнал «Фамилия» - единственный семейный журнал в информационном пространстве Православной Церкви. Издание, которое не разменивается на заигрывания с читателем, затрагивает многие аспекты духовной жизни человека и способствует формированию внутренней культуры личности и осознанию подлинного смысла семьи».

главный редактор журнала «Фамилия» Наталия Горошкова «о диалоге с читателями на страницах журнала и необходимости «Фамильных встреч» - живого общения лицом к лицу, увидеть, услышать, поговорить».

««Фамильные встречи» потому и называются творческим диалогом, что дают возможность общения в формате «здесь и сейчас»».

«о культурно-просветительской деятельности журнала «Фамилия», о мероприятиях, которые издание организовывает по всей Украине. «Фамильные встречи» - дом-музей Чехова в Ялте, Збаражский замок под Тернополем. Почаевская лавра, конференц-центр « Панорама» в Виннице, и конечно, творческие диалоги в Киеве – Шоколадный домик, Главный военно-медицинский центр Украины, вот сейчас. Национальная историческая библиотека. А впереди – многие учебные и просветительские учреждения, где люди разных возрастов и социального положения готовы слышать и говорить о смысле своей жизни, где духовность воспринимают не как ненавязчивое приложение к обширным потребностям тела, где всерьез задумываются о связи человека с другими людьми и Богом».



«Журнал «Фамилия», вместе с православным журналом для молодежи «Отрок.ua”, является также учредителем и организатором Всеукраинского фестиваля православных журналов «Семейные чтения». Это масштабное мероприятие проходит в разных регионах Украины, длится, как правило, несколько дней и собирает тысячные аудитории. Завершающий фестиваль ожидается в Киеве через несколько лет».

«Просветительские мероприятия журнала «Фамилия» предполагают не только знакомство людей с православной публицистикой. Музыка, живопись, прикладное искусство, театр, кинематограф, литература – все виды творчества человеческого духа находят отражение в разноплановых встречах журнала с читателями. Сегодня почетным гостем «Фамильных встреч» в Национальной исторической библиотеке Украины стал писатель, сценарист и режиссер Александр Столяров и его новая документальная работа «Новые светочи России».

«Традиционно по окончании творческого диалога «Фамильные встречи» журнал «Фамилия» дарит подарки участникам мероприятия и организации, оказавшей гостеприимство. Журналы и книги с автографами, иконы и т.п.»

Дополнительная информация по тел. (067) 431 11 33

Координатор проекта «Фамилия» Марина Богданова

