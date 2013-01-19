Артисты Детского балетного театра - с подарками харьковской детворе

Православие в Украине

Мир сказки безграничен…

Он приходит к нам в раннем детстве и остается с нами навсегда!

«Моя жизнь – это прекрасная сказка, богатая событиями, благословенная.

История моей жизни поведает миру то, что она говорит мне:

Господь Милостив и все творит к лучшему», - писал великий и добрый сказочник

Г.Х. Андерсен

Такими словами начиналась программа сказки-балета «Дюймовочка».

Премьера - под покровительством Николая Чудотворца

В преддверии новогодне-рождественских праздников настоящие подарки приготовили харьковской детворе и гостям города юные артисты Детского балетного театра Харьковской хореографической школы под руководством заслуженного деятеля искусств Украины, художественного руководителя Детского балетного театра – директора школы – Натальи Александровны Ржевской. Это – балет «Дюймовочка» по одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена и спектакль «Когда приходит Рождественская Фея».

Премьера балета-сказки «Дюймовочка» была назначена и триумфально состоялась в день святого Николая, 19 декабря, в Харьковском Национальном Академическом театре оперы и балета (ХНАТОБ) им. Лысенко на малой сцене.

Участниками спектакля стали как самые юные учащиеся балетной школы от 5 лет, так и выпускники школы, а также педагоги-хореографы. Эта постановка стала особенно дорога школе тем, что ее авторы – молодые педагоги-хореографы – Ольга Корж, Ирина Шепеленко, Александра Бровко.

В сам праздник Николая Чудотворца…

Такая красивая, глубокая сказка и премьера ее – в День Николая Чудотворца! Ну как тут не пригласить батюшку, чтобы он благословил детей перед выступлением. Как же обойтись в такой день без благословения священника?

На премьеру спектакля, в праздник Николая Чудотворца, пригласили главного редактора детского журнала «Капельки» - священника Сергия Белянова. Прямо перед началом спектакля, прямо за кулисами отслужили краткий молебен, прочитали молитву на начало всякого доброго дела и, конечно же, по-праздничному – состоялось радостное окропление всех участников и педагогов святой водичкой – более 300 человек.

Хорошее настроение было создано! Теперь можно и в бой… точнее, на сцену!

«Получили радость? – шутил батюшка с детьми. – А теперь несите ее людям доступными вам средствами – выразите это на сцене».

Помню, батюшка делился тогда своими впечатлениями:

– Ну как, – спрашивал он детей, – не боитесь выступать?

– Нет! – хором и наперебой отвечали нарядные юные актеры.

– Я нет, – сказала одна девочка, – а вот мама, она там, в зале сидит – она боится!..

Но, разумеется, дети выступали блестяще!

Репертуар Детского балетного театра

Все зимне-праздничные спектакли Детского балетного театра, запланированные на декабрь 2012 –январь 2013 гг., были показаны на малой сцене Харьковского Национального Академического Театра Оперы и Балета (ХНАТОБ) им. Лысенко и на сцене Харьковской хореографической школы.

В запланированном репертуаре, кроме представленных спектаклей, так же можно увидеть балет-сказку «Золушка» на музыку С.Прокофьева.

А всем желающим прикоснуться к тонкому и изящному искусству детского балета, предлагаем не пропустить последние январские спектакли:

- 20 января (большой зал ХАТОБ) - 11.30 – «Русалочка». Одноактный балет-сказка по мотивам сказки Г.Х.Андерсена на музыку композиторов XIII-XIX вв.

- 27 января (малый зал ХАТОБ) - 11.30 - «Дюймовочка». Балет-сказка по сказке Г.Х.Андерсена.

Благо творю! (О благотворительности…)

Также Харьковская хореографическая школа проводит благотворительную рождественскую акцию. Один из спектаклей будет подарен воспитанникам харьковских детских домов. «Все знакомы со счастьем, но одним оно улыбается из года в год, иным – только в известные годы, а бывают и такие люди, которых оно одаривает улыбкой лишь раз в жизни. Мы хотим, чтобы в эти праздничные дни счастье заглянуло в каждый дом, чтобы оно наполнило каждую Душу!» – так считает педагогический коллектив Харьковской балетной школы.

Счастья всем и радости! С Рождеством Христовым!

Наталия Белянова