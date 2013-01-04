Двуликий монарх Иудеи. Карательная экспедиция в Вифлееме: реальность или миф?

«ОТРОК.ua»

Рождество Христово – это историческое событие, имевшее пространственно-временное измерение. Когда Евангелие говорит о Рождестве Спасителя, речь идет о конкретном географическом месте – Вифлееме Иудейском, о конкретных людях, бывшими реальными историческими личностями – кесарь Римской империи Август (Лк. 2:1), сирийский наместник Квириний (Лк. 2:2), иудейский царь Ирод I Великий (Мф. 2:1).

Именно личность Ирода Великого по сей день является самой противоречивой. С одной стороны, в христианской литературе он предстает, чуть ли не воплощением Антихриста, равно как и еврейские хронисты его просто открыто ненавидят за свойственный политике Ирода коллаборационизм. Но с другой стороны, за 33 года пребывания у власти этот человек вошел в историю с приставкой «Великий».

Он стал известен как монарх, который на протяжении своего правления расширил владения Иудейского царства, оставив после себя уникальные образцы искусства и шедевры архитектуры. Но до сих пор за ним прочно сохраняется репутация беспощадного тирана, которую он приобрел благодаря резне и массовому убийству младенцев в Вифлееме Иудейском.

Разговор об этом уникальном монархе поможет нам более отчетливо представить ту атмосферу и эпоху, в которой воплотился Спаситель мира Господь наш Иисус Христос. А также ответить на некоторые волнующие вопросы: мог ли Ирод Великий отдать приказ карательному отряду умертвить младенцев в Вифлееме Иудейском? Был ли мотив у Ирода для массовой резни в Вифлееме?

Для того, чтобы дать ответ, желательно, чтобы у читателя сложился определенный психологический портрет Ирода Великого. А для этого необходимо совершить небольшой информационный экскурс в насыщенную биографию иудейского монарха.

Гибель «Индианы Джонс»

28 октября 2010 года весь научный мир облетело трагическое известие – скончался 76-летний ученый, которого журналисты и завистливые коллеги-археологи называли «Индианой Джонс Библейской археологии».

Профессор Эхуд Нецер получил серьезные травмы во время археологических работ при падении с 3-метровой высоты в древней крепости Иродион в Иудейской пустыне. Именно здесь, в Иродионе, спустя 30 лет упорных поисков, Эхуд Нецер весной 2007 года обнаружил местонахождение гробницы иудейского царя Ирода І Великого. По всей видимости, этого ученого, посвятившего всю жизнь изучению личности Ирода Великого, можно сравнить разве что с Говардом Картером, который так же упорно искал могилу самого известного сегодня фараона – Тутанхамона.

Наверное, широкий круг русскоязычной аудитории впервые узнал об открытии проф. Эхуда Нецера благодаря прекрасной публикации Тома Мюллера в журнале «National Geographic» (декабрь, 2008). Но несмотря на то, что заявленный тираж (140.000 экз.) гарантировал распространение новых сведений о биографии этого уникального монарха, все же у большинства имя Ирода Великого остается «именем нарицательным» с негативным оттенком.

Более 135 лет правила на Святой Земле династия, основанная Иродом I Великим. Имена Иродов, которые в таком количестве встречаются в литературе по истории, способны даже запутать: Ирод I Великий, Ирод Архелай, Ирод Антипа, Ирод Филипп, Ирод Агриппа I, Ирод царь Халкиды и Ирод Агриппа II. Все они принадлежат к генеалогическому древу иудейского монарха Ирода Великого.

Зарождение будущей Иродианский династии

Основные знания о биографии Ирода Великого мы имеем благодаря Иосифу Флавию – еврейско-римскому историку, который в свою очередь черпал информацию у Николая Дамасского – советника и личного придворного историка Ирода.

Ирод (הוֹרְדוֹס [Hordos]) был сыном перешедшего в иудаизм правителя Идумеи Антипатра и аравитянки Сипры (по другим источникам Кипры), принцессы из набатейской Петры (современная Иордания).

Отец Ирода Великого занимал должность премьер-министра Иудеи, которой в то время формально управлял Гиркан II Иоханан. Именно во времена гражданской войны приверженцы Гиркана, старшего сына Саломеи, открыли ворота Иерусалима римским войскам. Но спустя некоторое время римляне перестали видеть в слабом Гиркане самостоятельного главу Иудеи, способного собирать налоги в пользу Римского престола. И предложение премьер-министра Антипатра, в прошлом личного друга Юлия Цезаря, поставить собственных сыновей Ирода и Фазаэля наместниками в Галилее и Иерусалиме – было воспринято положительно. Мало того, это предложение заложило основу будущей Иродианской династии.

Став в 25 лет губернатором Галилеи, Ирод женится на идумеянке по имени Дорис, и в скором времени у него появляется сын Антипатр. В этот же период, приблизительно в 47-46 гг. до Р.Х., между Иродом и Синедрионом нарастает конфликт, который был спровоцирован казнью без суда заговорщиков, поднявших восстание против его отца. Конфликт удалось «сгладить» с помощью мудрости Антипатра, но желание мести членам Синедриона Ирод сохранял на протяжении нескольких лет. А тем временем в лице римских властей Ирод приобретает благонадежность и вскоре получает назначение «стратега» (наместника и командующего войсками) Палестины и Юго-Западной Сирии.

В 43 г. до Р.Х. после смерти отца полномочия Ирода увеличиваются, хотя формально на троне продолжал оставаться Гиркан II Иоханан. Факт, что страной фактически управляет полуараб Ирод, хотя и обращенный в иудаизм, провоцировал многие круги еврейского населения к недовольству.

Сбежавший к парфянам Антигон, сын Аристовула (младшего брата Гиркана II Иоханана), заручившись их военной поддержкой, в 40 г. до Р.Х. захватил Иерусалим, взяв в плен Фазаэля, который вскоре покончил жизнь самоубийством. После взятия Иерусалима Антигон заключил в тюрьму своего дядю Гиркана и объявил о восстановлении Хасмонейского царства. Ироду удалось спастись бегством в Египет, откуда после аудиенции у царицы Клеопатры он отправляется в Рим….

И в 37 г. до Р.Х. Ирод с римскими легионами уже стоял под Иерусалимом. После пятимесячной осады города Ирод обезглавил Антигона – последнего монарха из Хасмонейской династии. Позднее Ирод будет говорить, что «поднял корону монарха Иудеи из грязи….».

Роковой поворот

Но население Иудеи продолжало относиться к новому правителю с недоверием и даже с некоторым презрением, как к чужаку. Ирод действует решительно – он изгоняет свою жену Дорис с трехлетним сыном Антипатром для того, чтобы не было помех для брака с Хасмонейской принцессой Мариамной (Мирьям), внучкой Гиркана II. Этот союз действительно давал Ироду формальное право на власть. Но поразительно то, что Ирод впоследствии именно в Мирьям видел свою политическую противницу, от которой, по мнению самого Ирода, исходила угроза его власти, как и от тещи Александры, и от младшего брата Мариамны Аристовула.

Получив формальное право на власть амбициозный и беспринципный Ирод для полного контроля в Иудее казнит 45 членов Синедриона, сторонников партии Хасмонеев, тем самым удовлетворив свое давнее желание мести. Этим фактически была подорвана политическая сила Синедриона, который превратился всего лишь в религиозный суд, переставший более влиять на практическое законодательство страны. Ирод также присвоил себе право назначать первосвященников Иерусалимского Храма, назначая и манипулируя ими по своему произволу.

Так, в 35 г. до Р.Х. Ирод принимает фатальное решение для брата Мирьям Аристовула – назначить его первосвященником Иерусалимского Храма, но впоследствии Ирод пожалел о своем решении. Именно семнадцатилетнего первосвященника Аристовула III Хасмонея жители Иерусалима встречали, воздавая царские почести, видя в нем истинного престолонаследника Иудеи. Судьба Аристовула была предрешена…

Ирод приглашает своего родственника в Иерихонский дворец и во время купания в бассейне Аристовул «невзначай» тонет. Произошло это как раз накануне поездки Аристовула в Египет по приглашению самого Марка Антония и Клеопатры.

Марк Антоний, узнав о смерти Аристовула, незамедлительно потребовал явиться Ироду для объяснений.

Перестраховываясь, Ирод отдал распоряжение начальнику охраны о казне Мариамны и тещи Александры в случае его смерти. По свидетельству Иосифа Флавия тайное распоряжение Ирода было раскрыто Мариамне, за что после его возвращения из Египта был казнен глава стражи, а Мариамна затаила ненависть к хладнокровному супругу.

Восшествие на престол

Можно сказать, что в политическом отношении правление Ирода Великого в целом распадается на два периода – до и после 31 г. до Р.Х.

На первом этапе власть в Римском государстве была поделена между Октавианом, владыкой Запада, находившемся в Риме, и Марком Антонием, правителем Востока с резиденцией в Александрии. Главная проблема этого времени заключалась в том, что фаворитка и соправительница Марка Антония знаменитая Клеопатра VII, бывшая муза Юлия Цезаря, всеми силами стремилась использовать свое положение и увеличить владения руками Марка Антония. Ироду Великому стоило больших усилий и денег отстоять независимость Иудеи, хотя Клеопатра на некоторое время сумела отбить в свою пользу доходные плантации благовонных рощ в Иерихоне.

Второй же этап совпадает с периодом установления в Риме единоличной власти Кесаря Октавиана Августа.

После поражения Марка Антония в гражданской войне против Октавиана Ирод,хранивший верность до этого Марку Антонию, занял сторону победителя, ставшего теперь Кесарем Августом. В благодарность Октавиан Август утвердил в 30 г. до Р.Х Ирода на престоле Иудеи и помимо подаренных новых территорий вернул те участки, которые были отобраны Клеопатрой.

Теперь царство Ирода Великого включало все территории Хасмонейского царства за исключением некоторых городов Декаполиса. Находясь в политической зависимости от Римского престола, Ирод однако располагал полной автономией в вопросах внутренней политики. Он учредил Совещательный союз, в который как и на многие административные должности назначались преимущественно эллинизированные евреи и даже иностранцы. Армия теперь была по преимуществу наемной, состоявшей из фракийцев и галлов.

Ирод предпринимал большие усилия для эллинизации населения Иудеи, что объясняется как политическими причинами, так и личной симпатией монарха к греческой культуре. Так, даже новые номиналы монет, отчеканенные при Ироде Великом, уже не содержали палеоеврейского шрифта, замененного на древнегреческий и латынь. А символика монет, разработанная предшественниками Ирода – Хасмонейскими монархами, была полностью упразднена, хотя фрагментально сохранялись трудно узнаваемые еврейские мотивы.

Иродом была создана настоящая служба сыска, агенты которой в разных частях страны должны были выявлять заговорщиков и саботажников, выступающих против интеграции Иудеи в Римское сообщество и вообще против политики и личности Ирода.

В результате работы осведомителей этой шпионской сети в разное время по тайным приказам Ирода погибло большое количество людей, имена которых мы вряд ли уже узнаем. Но некоторые из них история все же сохранила.

Паранойя Ирода

Мариамна родила Ироду 5 детей, ей было всего 25 лет, когда венценосный супруг заключил её под стражу с фабрикованным обвинением в супружеской измене. Удивительно, но главным свидетелем против Мариамны была её мать – Александра! По всей видимости, Александра спасала свою жизнь, так как сама была в списке смертников. Понятно, что послушный суд вынес приговор, который Ирод приготовил накануне – смерть! Но казнь любимой женщины обратилась для Ирода наказанием.

Иосиф Флавий сообщает, что Ирод после казни погрузился в депрессию, он приказал забальзамировать тело Мариамны и оставить её во дворце, а сам при этом иступлено бродил по своим покоям и звал её по имени. По всей видимости, у Ирода начал развиваться психоз – он даже начал слышать голоса, что свидетельствовало о психическом срыве Ирода. Действительно, Ирод был серьезно болен.

Именно в этот период мать казненной Мариамны, Александра, заручившись силовой поддержкой единомышленников, принимает решение захватить престол. Она провозглашает себя царицей, объявив, что из-за психической болезни Ирод больше не может управлять страной. Но действия Александры только мобилизовали до этого ослабленного Ирода – Александра и все заговорщики были казнены даже без судебного разбирательства.

Ирод Великий – эстет-созидатель

Поразительно то, что репутация царя-убийцы полностью противоречит образу монарха с изысканным вкусом, который Ирод создал благодаря возведению уникальных архитектурных памятников.

На протяжении своего правления Ирод Великий перепланировал большое количество городов, как в Иудее, так и в Галилее, а сам Иерусалим значительно расширил и укрепил. Мало того, в далеких Афинах, Тарсе, на о. Родос, Александрии и в самом Риме на его средства были построены термы и форумы, гимназии и арены для спортивных игр и т.д.

Строительные проекты Ирода Великого отличались особой роскошью и монументальностью. Иосиф Флавий сообщает, что монарх лично принимал участие как в самом проектировании, так и в каждом этапе строительства своих объектов, независимо от того, в какой части страны они находились. По всей видимости, Ирод был достаточно образованным человеком. В своих проектах он использовал революционную архитектурную технику, разработанную римскими инженерами.

Заслуживают особого внимания такие уникальные города, появившиеся благодаря строительному гению Ирода, как Кесария (названа Иродом в честь своего патрона – Кесаря Августа Октавиана) и Себастия. Города, спроектированные с системой параллельных и пересекающих улиц, храмами, театрами, амфитеатрами, термами и жилыми кварталами. Славу Кесарии, безусловно, составлял его порт – одно из уникальных в инженерном отношении сооружений.

Но, наверное, самым грандиозным строительным проектом царя Ирода Великого стала реконструкция Иерусалимского Храма, к которому Ирод приступил в 20 г. до Р.Х.

Сохранилась легенда, согласно которой Ирод, желая заручиться формальным разрешением Римского престола для этого гигантского мероприятия, отправил делегацию к императору не перед началом работ, а во время уже кипевшего строительства. Путь делегатов в Рим с восточного побережья Средиземного моря в те далекие времена был не только труден, но и по времени длителен.

Когда делегация достигла Рима и добилась аудиенции с императором, ответ был следующим: «Если вы еще не начали работ – не начинайте, если уже успели разобрать прежний Храм, то новый строить не надо, а если уже все готово, то тогда зачем вы нас об этом спрашиваете?». Пока этот ответ с делегатами вернулся в Иудею, Храм уже был перестроен. Спешку оправдывало то, что жертвоприношения в Храме не должны были прерываться, хотя работы по реконструкции самой площади продолжались вплоть до смерти самого Ирода.

Масштабность Храма Ирода Великого поражала не только современников, она до сих пор производит впечатление на тех, кто пытается представить каким был этот Храм. Для сооружения храмового комплекса первоначально была построена массивная платформа из земли и камня, площадью 144.000 м2, а это приблизительно 12 футбольных полей! И высотой 32 м! Площадь Храма вдвое превышала Форум императора Трояна в Риме!

Ненависть населения

Но несмотря на такую заботу о величайшей святыне для еврейского народа как Храм, Ирод Великий не смог все же добиться любви иерусалимцев и жителей Иудеи. Параллельно с реконструкцией Храма, Ирод начал строительные работы по возведению в самом Иерусалиме в предельной близости к еврейской святыне амфитеатра и ипподрома, что в религиозном сознании населения никак не сочеталось.

А в самой Кейсарии Ирод возводит храм за деньги налогоплательщиков Иудеи в честь римского божества – Кесаря Октавиана Августа. Даже поддержка еврейских общин по всей Римской империи не смогла изменить к Ироду отношения граждан Иудеи. Большая часть продолжала видеть в нем полукровку-чужака, обманом захватившего власть в стране и пытающегося силой включить Иудею в орбиту римско-эллинистической культуры, игнорируя авторитет Торы, как основы социального уклада жизни еврейского народа.

И, наверное, именно ненависть местного населения была причиной того, что большая часть из 20 дворцов, возведенных Иродом Великим на территории Иудеи, выполняли функции фортификационных укреплений, построенных на равно удаленных расстояниях для поддержки сообщения с помощью зеркал.

В таких дворцах-резиденциях как Макерус (именно здесь после рокового танца «Семи вуалей» исполненного Саломеей сын Ирода Великого Ирод Антипа отдал приказ обезглавить св. Иоанна Предтечу), Масада, Иродион и многих других царь мог чувствовать себя в полной безопасности. Все эти дворцы-крепости были готовы к длительным осадам. Археологами во время раскопок были обнаружены большие амбары для хранения зерна, резервуары для воды. В этих крепостях для их обороны были расквартированы целые гарнизоны солдат. Видимо, Ирод действительно испытывал какой-то страх. Очевидным является то, что угроза исходила не от внешних врагов Иудеи, а изнутри.

Параллельно с этим, наверное, памятуя, каким образом он сам оказался на престоле иудейских монархов, Ирод отовсюду ожидал обмана и заговора. Он до конца дней своей жизни не мог избавиться от фобии, что его царская власть может быть отнята у него. Так, когда Ироду исполнилось 65 лет, ему показалось, что два его сына готовят переворот. Действия Ирода уже можно было спрогнозировать – казнить.

Ошибка, миф или реальность?

Итак, представив психологический портрет Ирода, попытаемся теперь определить: способен ли был этот коварный монарх отдать приказ об избиении младенцев в Вифлееме Иудейском?

Поразительным является то, что информация о массовой резне содержится только в кратком упоминании в Евангельском повествовании от апостола Матфея. Всего лишь один стих: «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал у волхвов» (Мф. 2:16).

Никто из историков больше не упоминает об этом факте как историческом событии. Мало того, даже Иосиф Флавий, историк, который в своем труде «Иудейские древности» отвел значительное место биографии Ирода, не скрывая явного отвращения к этому «персонажу» со всеми его параноидными чертами, его склонностям к насилию и властолюбию и т.д., загадочно молчит, не упоминая о резне в Вифлееме. Это дало повод некоторым комментаторам допустить мысль, что этого факта в реальности не было. И в защиту этой гипотезы был приведен ряд аргументов, о которых стоит упомянуть.

По мнению сторонников идеи о том, что изложенная у евангелиста Матфея информация об убиении младенцев в Вифлееме является мифичной, было предложено сохраняющееся в еврейской традиции древнее предание. Согласно этому сказанию, во времена нахождения евреев в Египте фараон узнал от прорицателей о том, что в Египте родился избавитель Израиля. При спасении своего народа именно он погубит либо самого фараона, либо одного из его преемников. Так и случилось – ведь Исход произошел уже при сыне этого фараона. Эта информация и послужила поводом для убийства всех родившихся в еврейских семьях младенцев мужского пола.

Раскопки

Действительно, в общих чертах предание сходно с евангельскими событиями Рождества Христова. Согласно объяснению приверженцев теории мифичности резни в Вифлееме, эта история появилась в повествовании у евангелиста Матфея искусственно. Ориентируясь в первую очередь на еврейскую аудиторию, апостол Матфей сознательно использовал эту параллель для отождествления Спасителя мира Иисуса Христа как Мессии с пророком Моисеем, рассчитывая на знание этого предания в среде палестинских евреев.

Согласно другим комментариям, произошла путаница в попытках интерпретаций двух сообщений о детоубийстве. Причина ошибки могла заключаться в отождествлении гибели детей в Вифлееме и казнью двух сыновей, заподозренных Иродом в заговоре, о котором, кстати, упоминает Иосиф Флавий. Получается, что история об убийстве младенцев в Вифлееме могла быть порождена ужасом от казни своих единокровных сыновей, вобрав в себя сюжет Рождества Христова.

С другой стороны, интересным является то, что евангельское повествование не сообщает количественное числительное жертв в Вифлееме. И это послужило поводом к появлению разных цифр в церковной традиции. Так, Византийская традиция сообщает о 14.000 убиенных младенцев, в традиции Коптской и Сирийской Церкви настаивают на 64.000, а в позднем Средневековье говорили о 144.000 жертв резни в Вифлееме.

В январе 2001 года СМИ облетели сенсационные сообщения: «В Вифлееме откопали жертв Ирода», «Еще одно событие, описанное в Библии, а именно «избиение» младенцев», получило научное подтверждение» и т. д. В статьях предлагалась информация, согласно которой археологи, работающие в окрестностях древнего Вифлеема, обнаружили в его пригороде могильник I в. по Р.Х. с останками сотни младенцев, погибших от насильственной смерти.

Поразительным является то, что подтвердить правдивость этих сообщений оказалось невозможным, так как в реальности могильник вообще не был обнаружен (!) археологами. Даже профессор Эхуд Нецер, а вряд ли информация о нахождении могильника прошла бы мимо него, ничего не знал об экспедиции, которая якобы работала в регионе, где он вел раскопки на протяжении более чем 30 лет!

Примечательным является то, что те останки, которые находятся в костнице базилики Рождества Христова также не могут принадлежать убиенным младенцам. Поскольку большая часть этой костной органики идентифицируется со строением уже сформированного скелета взрослого человека. А предположение, что эти костные фрагменты взрослых людей могут принадлежать родителям, которые приняли мученическую смерть, защищая своих чад, также не выдерживает критики т.к. датируются специалистами более поздним периодом, а точнее VII в по Р.Х.

По всей видимости, это останки жертв резни (614 г. по Р.Х.), которую устроили персы, оккупировав этот регион Святой Земли, и в результате которого и было вырезано все население Вифлеема.

Так почему же, помимо евангельского повествования, не сохранилось сообщений о Вифлеемском злодеянии Ирода?

Можно предположить, что приказ был отдан тайно, как и многие подобные распоряжения от Ирода. Возможно, историкам вряд ли было известно именно об этом преступлении Ирода, тем более, что в случае огласки ему вновь было бы необходимо объясняться перед Римским престолом.

С другой стороны, демографические данные I в. по Р.Х. свидетельствуют, что Вифлеем был небольшим населенным пунктом с населением от 300 до 1000 человек, с рождаемостью до 30 детей в год. А отсюда вытекает, что младенцев мужского пола от двух лет и ниже с трудом насчитывается более 20. Эта цифра уже сама по себе сообщает, почему например Иосиф Флавий мог не упомянуть об этом злодеянии Ирода, сосредоточившись на более масштабных преступлениях этого монарха.

Однако мы можем смело констатировать то, что Ирод, который приблизительно в это же время отдал приказ казнить юношей-зелотов, сломавших штандарт с изображением римского орла, выставленный по его приказу перед входом в Храм, обладал надлежащим запасом садизма, и у него действительно был параноидный мотив к совершению Вифлеемской резни, пусть даже не в таких крупных масштабах.

Саркофаг

Даже римские покровители Ирода Великого знали о жестокости и хладнокровии своей марионетки на Ближнем Востоке. Так, за 5 дней до своей смерти Ирод отдал один из своих последних, леденящих от ужаса приказов, — казнить своего первенца Антипатра (сына от первой жены Дорис). Поразительно, но и тут Ирод решил заручиться формальным разрешением Рима. Утверждая этот приговор, Август Октавиан, зная традиции иудеев о запрете на употребление в пищу свинины, произнес: «Быть свиньей такого человека лучше, чем быть его сыном!». (Можно предположить, что эту фразу Август произнес на греческом языке, так как в таком варианте чувствовалась бы игра слов: χοίρος- «свинья» и υιός - «сын»).

Сообщение о смерти деспотичного царя Иудеи Ирода Великого застало Божественное Семейство в Египте, когда Богомладенцу Господу нашему Иисусу Христу исполнилось четыре года, а спустя два тысячелетия 27 апреля 2007 года поисковая археологическая экспедиция под руководством Эхуда Нецера обнаружила в крепости Иродиум гробницу этого монарха.

Превосходное качества камня, тонкая резьба, богатство декоративных элементов и в то же время саркофаг искусной работы ненавистного узурпатора был разбит ударами молота и раскрошен на десятки мелких фрагментов. Причем надругательство над могилой Ирода произошло спустя очень короткое время после его смерти. Этот конгломерат – красота, изящество саркофага и ненависть еврейского населения были объединены и здесь, как и при земной жизни Ирода, в месте последнего упокоения двуликого монарха Иудеи.

Все говорило о том, что население Палестины устало от тирании властолюбивого монарха-убийцы и данный жест – уничтожение гробницы – говорило о том, что жители Палестины хотели что-то изменить в жизни своей страны. Но на самом деле изменения уже наступили, и не только в масштабах Иудеи. В скором времени все человечество ощутит, что в мир воплотилась Божественная Любовь, посредством которой вся человеческая история вновь наполнится смыслом.

Протоиерей Олег Скнарь

