В киевском храме при Александровской больнице - уникальные святыни

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По количеству бесценных реликвий храм уступает лишь Киево-Печерской лавре. Большинство из них собраны и переданы церкви на вечное хранение одним из прихожан

В киевском храме Святителя Михаила, что при Александровской больнице, теперь можно увидеть, кроме прочих, еще две уникальные святыни — главы святых мучеников Виктора и Мариана Фивейских. Святые пострадали за веру в далеком 286 году. Они были обезглавлены во времена римского императора Диоклетиана. Обе святыни привезены в Киев на постоянное место хранения прямиком из немецкого города Трир.

Примечательно, что Виктор — это еще и мирское имя главы Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Владимира. Поэтому, прежде чем попасть в больничный храм, глава святого Виктора целую ночь находилась у Предстоятеля. Он отслужил молебен и приложился к главе своего небесного покровителя. Также Предстоятель УПЦ дал благословение на строительство неподалеку от храма Святителя Михаила новой церкви — в честь мученика Виктора Фивейского. Это будет первый киевский храм, прославляющий святого мученика.

Главы святых Виктора и Мариана далеко не единственная гордость прихода. Тут же хранятся правая рука святой мученицы Евгении (дочь правителя Египта, III в.), подарок крымского ставропигиального монастыря ковчег с мощами 80 святых (в том числе с частицей ризы Иисуса Христа), ковчег с мощами святых Киприана и Иустинии, которые защищают от колдовства и чародейства, мощи старца Аристоклия Афонского, благоухающие главы мученика Синайского, святого Федора Муромского и святого Феодосия Черниговского, частицы мощей Матроны Московской и святого Алексея-Человека Божия и другие святыни. Этот список можно еще долго продолжать, поскольку в храме также имеются чудотворные иконы, привезенные из Греции. Многим из них по 200-300 лет, а писали образы афонские старцы. «По количеству святынь наш храм уступает только Киево-Печерской лавре. Практически здесь находится часть Афона», — утверждает настоятель протоиерей Роман Барановский.

Любопытно, что большинство святынь в больничном храме появились благодаря стараниям одного из прихожан — Алексея Чеботарева. Когда-то прийти в церковь и обратиться за помощью к Богу мецената заставило горе: умирала дочь, и он был готов на все ради ее выздоровления. И чудо свершилось, дочь спасли! Врачи говорили, что она воскресла из мертвых. Теперь Алексей Чеботарев делает все для того, чтобы отблагодарить Всевышнего.

«Я вообще представления не имею, с кем и как нужно договариваться, чтобы, к примеру, привезти из Иерусалима икону. Представляете, они там продаются в антикварных магазинах! Рассматриваются как дорогой товар, не более. Но иконы-то старинные, намоленные! Получается, икону сначала надо купить за бешеные деньги, а потом еще решить массу формальностей на таможне. Алексея эта волокита не останавливает», — удивляется отец Роман. Кстати, Алексею Чеботареву пришлось похлопотать, чтобы глава святого Виктора навсегда осталась в киевском храме. Императорское Православное Палестинское общество, опекавшее святыню, передало главу мученика в знак благодарности за то, что меценат на протяжении долгих лет помогает реставрировать святыни и восстанавливать помещения знаменитого Александровского подворья в Иерусалиме.

Кроме того, осенью этого года было официально заявлено об открытии при храме Святителя Михаила Афонского подворья. Церковная инициатива, о которой говорилось на протяжении последних 20 лет, наконец-то нашла поддержку, причем в лице Президента Украины Виктора Януковича. Говорят, в одну из своих паломнических поездок на Святую гору он лично пообещал афонскому старцу рассмотреть возможность возрождения в Украине афонского «филиала». И с выполнением обещания тянуть не стал. С местом определились быстро, выбор пал на территорию больничного храма. Ведь у Афона с киевской церковью Святителя Михаила много общего. Проект возрождения подворья поддержала община этого храма и ее актив: Олег Кулинич, Виктор Чередниченко, Антон Карпов, Виктор Довгий и, конечно же, один из постоянных жертвователей Алексей Чеботарев.

В честь открытия подворья в Киев с Афона привезли великую православную святыню — главу Пантелеимона Целителя, которого называют врачевателем всех времен и народов. Чудотворная глава Пантелеимона покинула Михайловский храм 5 ноября и вернулась в родную обитель на гору Афон. Однако в Киеве по благословению афонских старцев осталась частичка святой главы.

«Наша община особо почитает святую гору Афон, мы часто летаем туда помолиться и счастливы, что теперь частица афонской святости будет и в Киеве, причем благодаря Президенту Виктору Януковичу, именно в нашем храме, — говорит отец Роман. — Я также молюсь о здравии наших добрых помощников Сергея Левочкина и Вадима Новинского, принимающих активное участие в возрождении подворья. Отдельная благодарность — министру внутренних дел Виталию Захарченко. Это его стараниями наш храм пополнился несколькими великими святынями, и благодаря ему сегодня обитель Святителя Михаила находится под круглосуточной охраной милиции, ведь здешние реликвии являются не только духовным, но и национальным достоянием».

