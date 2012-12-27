Рождественское послание Митрополита Киевского и всея Украины Владимира

«Великая благочестия тайна:

Бог явился во плоти»

1 Тим. 3, 16

Возлюбленные о Господе архипастыри, досточтимые пастыри,

честное во Христе монашество, боголюбивые миряне – братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Для сердец верующих нынешняя рождественская ночь так же незабываема и торжественна, как и две тысячи лет назад.

Еще задолго до светлого праздника Рождества Святая Церковь начала подготавливать нас к этому великому торжеству. Очищая души молитвой, покаянием и добрыми делами, мы, подобно ветхозаветным праведникам, с верой и надеждой ожидали пришествия в мир Спасителя — Солнца Правды Христа.

Апостол Павел, раскрывая смысл Рождества Христова, ссылается на ветхозаветные пророчества и говорит, что закон сам по себе, без правды Божией, бессилен спасти человека (см. Рим. 3, 21). Апостол указывает на рабство греху и диаволу, в котором пребывало человечество до прихода в мир Господа нашего Иисуса Христа. Рабство греху рождало в людях страх перед смертью. Но этот страх победил Христос. Он пришел в этот мир и соделал нас рабами праведности (Рим. 6,18). «Ныне, — говорит апостол, — когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная» (Рим. 6, 22). Это благовестие укрепляет нас в жизненных испытаниях, в борьбе с грехом. Когда же «Бог стал с людьми, — говорит святитель Иоанн Златоуст в слове на Рождество Христово, — нечего уже бояться и трепетать, но нужно быть спокойным за все».

Для Украинской Православной Церкви прошедший год был юбилейным: мы отметили двадцатую годовщину исторического Харьковского Архиерейского Собора и Нашего пребывания на древней кафедре Киевских Митрополитов. Вознося всемилостивому Богу благодарственные молитвы о Его благодеяниях, мы радуемся о спасающихся чадах Церкви Христовой, пребывающих в полноте Дома Божия, и скорбим о наших братиях, пребывающих вне церковного общения.

Прошедший год благости Божией ознаменовался посещением украинской земли великими православными святынями. Епархии нашей Церкви благоговейно встречали Плащаницу Пресвятой Богородицы из Святого Града Иерусалима, а также честную главу великомученика и целителя Пантелеимона, прибытие которой было приурочено к открытию в Киеве Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря.

В новом, 2013 году, мы будем праздновать 1025-летие Крещения Руси, которое открыло новую эру в истории нашего народа. Воды Днепровские стали нашей крещальной купелью, залогом спасения во Христе Иисусе. Принятие христианства способствовало духовному и культурному развитию украинского народа, становлению его самосознания. Поэтому не только Святая Церковь, но и вся Украина отмечает День Крещения Руси как свой национальный праздник.

Ныне я от всего сердца благодарю паству, духовенство, собратьев-архиереев за верность и молитвенную поддержку, которые не только помогали мне подняться от одра болезни, но и на протяжении двадцати лет укрепляли на нелегком пути Предстоятельского служения.

Христос, облекшись в человеческое естество, восстановил, обновил и освятил природу человека. «Слава и хвала на земли рожденному и обожившему земнородных существо, Христу Богу нашему!» — воспевает в этот день Святая Церковь (седален на 1-й кафизме). И этот великий дар освящения понуждает нас к чистому служению Богу, невозбранному предстоянию пред Ним с исполненными благодарностью сердцами. Высшее проявление нашей благодарности заключено в Божественной Евхаристии, через которую мы вступаем в теснейшее общение с Богом, становимся сродными Ему и обретаем новое духовное рождение, украшаясь Христовой красотой. И не внешняя, телесная, а именно эта духовная красота должна быть главной целью нашей жизни. «Христос не требует великолепия одежд, — учит святитель Амвросий Медиоланский, — но приверженности души; не смотрит на украшение тела, но зрит на сердце служащих Ему» (Слово о том, как должно встречать день Рождества Христова).

Давайте же в этот светлый праздник вместе со смиренными сердцем пастухами и мудрыми волхвами поклонимся Рожденному Богомладенцу Христу. Свет Вифлеемской звезды и благоволение Божие к людям да путеводствуют нас на всех дорогах нашей земной жизни и на пути к обителям Небесной Славы. Ангельская песнь: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14), — да звучит всегда в наших сердцах. Аминь.

+ Владимир,

Митрополит Киевский и всея Украины

Рождество Христово

2012/2013 г.

г. Киев.