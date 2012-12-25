Патриарх Илия II: «В жизни все главное»

Православие и мир

К 35-летию Патриаршества Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II

25 декабря 2012 года исполняется 35 лет Патриаршего служения Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Те изменения, которые произошли за эти годы в Грузинской Церкви, поражают: народ обрел веру, храмы и монастыри восстановлены, возрождены церковные искусства. Но еще более изумляют всенародная любовь и уважение к Патриарху.

Патриарх Илия в буквальном смысле слова «отец» всех грузин, любящий и любимый ими. «Я не могу без вас, — как-то обратился он к своей пастве, — и вы не можете без меня». Эта фраза самым точным образом характеризует взаимоотношения народа и Патриарха в Грузии.

Патриарху Илии удается участвовать и в жизни общества, и в жизни каждого человека, будь-то высокопоставленный чиновник, академик или нищий, пришедший за подаянием. Обычно после одной встречи со Святейшим люди уходят преображенными. Почувствовав истину, они тянутся к источнику истины Христу. Патриарх говорит тихо, кротко, просто, но силу имеет каждое его слово.

При расставании у нас непроизвольно вырывается из самого сердца: «Ваше Святейшество! Мы с Вами были, словно в раю!» — «Приезжайте почаще, и вы часто будете в раю», — отвечает с улыбкой Святейший Патриарх.

От всей души мы желаем Патриарху Илии крепости душевных и телесных сил и щедрой помощи Божией в его Первосвятительском служении. А нашим читателям предлагаем интервью, записанное в августе 2012 года в Патриаршей резиденции в Тбилиси.

— Ваше Святейшество! Позвольте поблагодарить Вас за то, что Вы согласились принять нас сегодня и обратиться к русскому народу и к России, в которой Вас очень любят!

— Я сердечно приветствую все народы Российской Федерации. И желаю, чтобы с ними всегда пребывали мир и благополучие. Я сердечно приветствую Вас и благодарен за то, что Вы прибыли к нам и потрудились.

Праздник святого Георгия

— Как Вы в атеистические годы избрали путь служения Церкви?

— Я рос в православной, очень доброй семье. Мои родители старались всегда помогать другим. Моего отца звали Георгий. Праздник святого Георгия отмечается у нас в Грузии два раза в году. И вот когда он наступал, наш дом заполняли нищие. Вместе с ними мы садились за стол. Потом поприветствовать моего отца приезжали знатные лица нашего края.

У нас часто собиралось духовенство, изгнанное из своих церквей и монастырей. Мы их оберегали, кормили, поили, одевали. В нашем доме находилась русская монахиня, матушка Палладия, которую мы очень любили; у нее была отдельная комнатка. После службы она приносила мне и дарила гривенник. Гривенник — это 10 копеек. За гривенник я покупал двух красных «петушков» на палочке.

Мы ходили в храм Пророка Божия Илии. И это знаменательно: в миру меня звали Ираклием, а по молитвам пророка Илии я стал Илией.

Позднее мой отец купил два участка земли на нашей улице во Владикавказе и на них устроил молитвенный дом в честь Покрова Божией Матери (это было сразу после войны или в последний военный год). И я помню, как много верующих, которые ходатайствовали о его открытии, приходили к нам. Они повторяли: «Мы идем к Филоненко» (уполномоченному по делам религии). И вот это врезалось в мою память: что каждый день они ходили к Филоненко, иногда ездили в Москву. И это продлилось до тех пор, пока «Москва» не разрешила им открыть молитвенный дом. Тогда нам прислали замечательного духовного отца — священника Емелиана Касимова.

«Неужели в семинарии и академии вас этому учат?»

Вот в такой семье я рос, и это определило мой путь. Когда я окончил среднюю школу, то по ходатайству служившего у нас молодого священника я был направлен в Загорск, в Троице-Сергиеву лавру, подал свои документы и был принят в число студентов.

— Кто в духовном плане оказал на Вас наибольшее влияние?

— Многие. Моя крестная мать монахиня Зоили (Валишвили). Она часто приезжала к нам. Духовным отцом нашей семьи был осетин — отец Михаил Зацоев. Он тоже духовно влиял на нашу семью.

Когда я начал учиться, ректором Московских духовных школ был отец Константин Ружицкий, умный, духовный и мудрый человек. Я очень его уважаю, и люблю, и благодарю. У меня в резиденции висит его портрет. Большое впечатление производила его супруга, матушка Мария.

Нас исповедовал отец Петр, лаврский архимандрит. И когда я говорил о себе, что вот, я грешный, такой, сякой, и гордость, и все…, он начинал плакать, спрашивал: «Неужели в семинарии и академии вас этому учат?»…(вздыхает). Такие высоко духовные лица были в Троице-Сергиевой лавре.

— А здесь в Грузии… отец Шио (Дзидзава)?

— Отец Шио уже в бытность моего епископства. Он приезжал ко мне из Цхакайя (современный город Сенаки) сначала в Батуми, потом в Сухуми и исповедовал меня, принимал участие в богослужении. Необыкновенный человек! Немного юродствовал. Я очень полюбил его. Он был старше меня, и когда он замечал, что мне трудно, говорил: «Владыка — на исповедь». Когда же он видел, что из-за какого-то греха я был взволнован, он обнимал меня: «Молись, владыка, не переживай. И со мной случалось такое». Этим он утешал меня.

Может быть, такое никогда с ним и не случалось, но он был настолько снисходителен и благороден, что брал этот грех на себя ради того, чтобы утешить меня. И когда я заканчивал исповедь, он обнимал меня со словами: «Владыка, теперь ты уже ангел. Господь да простит твои прегрешения».

Стоять выше конфликта

— Замечательных подвижников Вы встречали, Ваше Святейшество. Что на их примере самое главное в духовной жизни для нас, современных христиан?

— Вы знаете, все главное. Нет ничего второстепенного. И молитва — главное, и пост — главное, и отношения между людьми — главное. Нельзя быть верующим человеком и ненавидеть людей. Я не могу сказать, что верующий человек должен быть святым. Святым должен быть, но не получается иногда. Не иногда, а часто. И мы уповаем на милость Божию, на Его милосердие. Господь покроет наши грехи.

Самое главное еще — отношение к Церкви верующего человека и отношение к духовнику. При этом духовник должен быть смиренным: привести верующего человека к Богу, а сам — остаться в тени. Он не должен заслонять видение Господа человеком. Так что все — главное. Надо быть открытым. Надо быть любвеобильным. Надо быть милостивым. Надо видеть нужды других людей.

— Но как практически этому научиться? Очень часто мы живем без любви, даже с близкими ссоримся!

— Я всегда ставлю себя на место другого человека. Если человек недоволен тобой или сказал дерзкое слово, то нужно искать причину не в нем, а в себе, стоять выше конфликта. Не отвечать с раздражением. У нас был очень мудрый Патриарх Каллистрат, и однажды ему человек, чем-то расстроенный, говорит: «Вы — Иуда». А Патриарх ему так спокойно ответил: «Я не Иуда, я Католикос-Патриарх всея Грузии». И тот ушел.

Наверное, главное — иметь смирение. Если человек имеет смирение, то он терпит все и переносит. Знаете, мы очень часто показываем себя, показываем людям, что мы верующие, что мы благочестивые и так далее. А на самом деле мы — самые грешники. Прежде всего, я говорю о себе. Надо всегда помнить, что мы видим внешние черты человека, лицо человека. А Господь видит сердце человека.

Творчество — это потребность

— С детства я восхищаюсь Грузией. Для меня это жемчужина, которая сияет всему миру, соединяя в себе красоты природы, древнейшие памятники культуры, щедрость души, традиционные ценности. Что Грузия для Вас?

— Однажды я сказал на проповеди нашему народу, что я не знаю, я — в Грузии или Грузия — во мне. Грузия действительно выделяется своей искренностью, правдивостью. Это я говорю не потому, что я грузин. Я побывал почти во всех Православных Церквах и не видел такого любвеобильного народа, как в Грузии. Когда приезжают Патриархи, они удивляются: откуда это? И в то же время грузины — не фанатики, они просто добрые верующие люди. Мы очень любим искусство, красоту…

Я иногда пишу музыку. Вы слышали мою музыку?

— Да, я очень люблю Вашу музыку. И это мой следующий вопрос — что значит творчество в Вашей жизни?

— Творчество — это потребность. Оно само приходит. Эта музыка, она внутри, в моем сердце и разуме. Она не может находиться постоянно сокрытой, поэтому выходит наружу.

Однажды, будучи епископом или митрополитом, я приехал в Москву. На улице стояла дождливая погода. А в моем номере (не то в «Советской» гостинице, не то в «Украине») было пианино. Я сел и начал перебирать клавиши. Получилась музыка, которую я назвал «Мысли о прошлом и грядущем».

Мое первое сочинение — это музыкальная обработка молитвы «Святый Боже». Никто тогда не знал, что я пишу музыку. Я и сам относился к этому как-то несерьезно. И вот я сопровождал Святейшего Патриарха Ефрема на конференцию в Прагу.

Нас привезли в большой зал. Вероятно, этот зал раньше был храмом. Я увидел в глубине сзади большой орган и сказал Святейшему: «Я сейчас приду». Поднялся наверх и сыграл Трисвятое. Наш Святейший сразу понял, что это я и что это за молитва. Он стал петь: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Теперь эта молитва облетела весь мир и где есть грузины, там они поют это «Святый Боже».

— Ваше «Святый Боже» я впервые услышала на Кипре…

— Вот… А потом, года три тому назад, был новогодний концерт в Батуми. И одна наша известная певица исполнила «Ave Maria» Шуберта, и настолько эмоционально, что у меня появилось желание написать самому. Но представляете, как трудно, после Баха, и Гуно, и Шуберта писать «Ave Maria»?!

«Ave Maria» значит «Радуйся, Мария». Это «Богородице, Дево, радуйся», точно те же слова, только добавлено: «Божия Матерь, помоги мне ныне, во время кончины». Одна из самых древних молитв.

И вот я начал подбирать ноты в Грузии, а потом поехал в Германию на исследование здоровья и там закончил. Получилось то, что получилось. Не знаю, Вам нравится или нет?

«Ave Maria»

— Со слезами на глазах слушала я это произведение, исполнявшееся на концерте в Париже. Так меня тронула Ваша музыка! Она доступна для каждого человека и касается самого сердца. Спасибо Вам!

— Некоторым не нравится, что я написал несколько произведений на латинские тексты. Но я же писал их не для храма, а для концерта.

Надо быть близким к народу

— Сегодня распространено мнение, что вера и наука несовместимы. Ваш пример доказывает обратное! Как и почему Вы решились вести диалог с научной интеллигенцией? В чем видите его смысл?

— Это традиция Грузинской Церкви — иметь хорошие отношения с учеными. Каждый монастырь исторически был не только местом, где подвизались монахи, но и культурным, и научным центром. Там делали переводы, сочиняли оригинальные произведения и т. д. Поэтому мы просто следуем традиции. Например, Президент Грузинской Академии наук почти каждое воскресение приходит к нам, приходят и профессора. Мы беседуем не только о научных исследованиях, но и об их нуждах.

— За 35 лет Вашего Патриаршества сделано невероятно много. Как было возможно духовно возродить страну за столь короткий и исторически непростой период?

— Это воля Божия. Когда произошла моя интронизация, то ко мне пришел один человек, очень духовный, и сказал: «Это настолько тяжелый крест, что Вам трудно будет нести его. Поэтому молитесь за грузинских царей и Патриархов, и они Вам будут помогать». И мы каждую службу, особенно патриаршую службу, поминаем всех грузинских царей и всех Патриархов. Это помогает.

К нам приезжал Александрийский Патриарх Николай, и он говорил, что в Грузии столько святых мучеников, и преподобных, и святителей, что она всегда пребудет под покровом Божиим и Божией Матери. Так оно и есть: наши храмы переполнены верующими людьми.

Надо быть близким к народу. Не надо свысока смотреть на людей. Народ — это наши братья и сестры, наши духовные чада. Я всегда был близок к моей пастве со дня интронизации. Я помню, мы договорились с властью, что можно будет пустить в Светицховели шесть тысяч, не больше. Но как нахлынул народ: люди заполонили все улицы, и двор, и храм. Они прорвали кордоны, и милиционеры побросали свои посты. Такой была наша первая встреча.

А после того люди все прибавлялись, и прибавлялись.

— Ваше Святейшество! Пожалуйста, Ваше благословение русскому народу и пожелание, каким Вы видите наше будущее! Мы всегда чувствуем Вашу любовь и молитву за Россию, Ваше доброе отношение к нам.

— Я прошу Господа, чтобы Господь сохранил ваши народы в мире, любви и благополучии. То, что произошло между Россией и Грузией, — открытая рана. Но это не влияет на отношения между нашими народами. Наши народы по-прежнему любят друг друга. И мы молимся о Вашей Церкви, о Святейшем Патриархе Кирилле, о других иерархах. Я думаю, что те недоразумения, которые произошли между нами, будут урегулированы.

Грузия всегда любила и любит Россию. В России множество святых подвижников. Видите роспись на этой стене? Здесь среди грузинских святых изображены преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский. Мы очень чувствуем их помощь, их молитву.

Бог да благословит русский народ, всех верующих для делания добра. Спасибо вам!

Сердечно благодарю митрополита Димитрия Батумского и Лазского за помощь в подготовке этого материала. Фото — из открытых Интернет-источников.