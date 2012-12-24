Заброшенные деревянные церкви России (Фото)

11:22, 24 грудня 2012
Православ`я
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republic.com.ua.

Заброшенныедеревянные церквиРоссии в лесах на северо-западе страны.

Заброшенные деревянные церкви России ФОТО

Фото dailymail.co.uk

Заброшенные деревянные церкви России ФОТО

Фундаментцеркви погружается вземлю Фото dailymail.co.uk

Заброшенные деревянные церкви России ФОТО

Фото dailymail.co.uk

Заброшенные деревянные церкви России ФОТО

Красивая, нозаброшенная деревяннаяцерковь Фото dailymail.co.uk

Заброшенные деревянные церкви России ФОТО

Фото dailymail.co.uk

Заброшенные деревянные церкви России ФОТО

Фото dailymail.co.uk

Заброшенные деревянные церкви России ФОТО

Фото dailymail.co.uk

Заброшенные деревянные церкви России ФОТО

Большинство церквейнаходятся вмалонаселенныхуголках России на северо-западе, гдемало кто можетоценитьвеличиезданий Фото dailymail.co.uk

Заброшенные деревянные церкви России ФОТО

Некоторыеработыостаютсяневредимыми,несмотря на годызабвения Фото dailymail.co.uk 

Заброшенные деревянные церкви России ФОТО

Фото dailymail.co.uk 

Заброшенные деревянные церкви России ФОТО

Фото dailymail.co.uk

Заброшенные деревянные церкви России ФОТО

Фото dailymail.co.uk

 

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