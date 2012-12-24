Заброшенные деревянные церкви России (Фото)
11:22, 24 грудня 2012Православ`я
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republic.com.ua.
Заброшенныедеревянные церквиРоссии в лесах на северо-западе страны.
Фото dailymail.co.uk
Фундаментцеркви погружается вземлю Фото dailymail.co.uk
Фото dailymail.co.uk
Красивая, нозаброшенная деревяннаяцерковь Фото dailymail.co.uk
Фото dailymail.co.uk
Фото dailymail.co.uk
Фото dailymail.co.uk
Большинство церквейнаходятся вмалонаселенныхуголках России на северо-западе, гдемало кто можетоценитьвеличиезданий Фото dailymail.co.uk
Некоторыеработыостаютсяневредимыми,несмотря на годызабвения Фото dailymail.co.uk
Фото dailymail.co.uk
Фото dailymail.co.uk
Фото dailymail.co.uk
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