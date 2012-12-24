ТОП-10 рекламной пошлости на улицах Киева

Православие в Украине



Мы задумали этот рейтинг безнравственных рекламных произведений по такой причине: пора протестовать.

По улицам города уже стыдно ходить с детьми. Они спрашивают, что означает та или иная откровенно пошлая реклама, и приходится на ходу сочинять, как бы помягче выразиться.

Если с пошлостью не бороться, она станет обыденностью. Методы борьбы могут быть разные, но назвать мерзость мерзостью – это первый шаг.

Итак, предлагаем топ-10 рекламных продуктов — от просто бессмысленных до откровенно безнравственных. С комментариями составителя и послесловием священника.

***

10. «Африканский Санта»

Школа английского языка «Speak UP»

Люди, которые пользуются услугами метрополитена, наверняка уже успели рассмотреть рекламу сети школ английского языка «Speak UP». Нам всем белозубо улыбается черный парень в костюме Санта Клауса. «Санта говорит по-английски!» — гласит надпись на лайтборде.

Что вообще хотели донести до нас рекламщики? «Учи английский, сынок, а то старик Санта не поймет тебя и вместо нового iPhon’а положит под елку носовой платок»? И почему Санта, представавший перед нами всегда довольно-таки европеоидным дедушкой, внезапно превратился в молодого африканца? Нет, я ничего не имею против представителей негроидной расы. Как, впрочем, и против Санта Клауса.

Но позвольте, мы с вами живем не в Африке. И подарки нашим малышам приносит уж никак не Санта Клаус. И вообще, я протестую: куда девался старый добрый славянский Дед Мороз? И неужели мультикультурализм на Западе зашел настолько далеко, что англоговорящий человек должен ассоциироваться у нас с африканцем или арабом?

9. Первородный грех со вкусом йогурта

Йогурт «Искушение»

Тяжела и неказиста жизнь рекламщика в 21-м веке… Все интересные идеи исчерпали до тебя, и приходится выкручиваться, как можешь.

Йогурт марки «Дольче» со смелым названием «Искушение» продолжает наш хит-парад.

Сразу назревает вопрос к производителю: вы что собрались рекламировать — йогурт или виагру? Молочный продукт с названием первородного греха — каким местом это отображает общую концепцию?

8. Резиновая броня воительниц XXI века

В социальной рекламе о пользе презервативов нам демонстрируют солдата, который облачается в камуфляж. Параллельно с ним фривольного вида барышня облачается в свой «камуфляж», на мой взгляд – довольно безвкусный и вульгарный. Очевидно, как и солдат, она вот-вот будет заступать на свой «пост».

При всем уважении к борцам со СПИДом и девушке, которая снималась в рекламе, – давайте не шутить со святым. Воин всегда был защитником Отчизны, веры и идеалом мужа. Поэтому отождествлять воинское облачение с презервативом несколько безнравственно.

Точно так же, как сравнивать солдата, явно собирающегося идти в бой, и девушку легкого поведения, чьи дальнейшие действия предугадать нетрудно.

7. GOре LOOKовое

«Пепси-кола»

Бутылкам «Пепси» возвращают старый дизайн. Ничего не попишешь — мода. Из шкафов достают покрывшиеся слоем пыли дедушкины фотоаппараты, изъеденные молью папины свитера и мамины очки в роговой оправе…

Но англицизмы в нашем языке стали встречаться гораздо раньше. «Френды всегда были френдами». «Луки всегда были луками». «Лайки всегда были лайками». Посыл рекламы не понятен – это призыв изучать английский? Или увеличить количество англицизмов в речи?

В наши дни порой трудно понять, на каком языке говорит человек. При этом, как показала практика Евро-2012, английским у нас не владеет почти никто. Так уж сложилось исторически, что Запад диктует свою моду на все – одежду, музыку, искусство. Но язык-то, по крайней мере, можно оставить в покое. Засорять его элементами чужого мы все горазды, а вот выучить, этот самый чужой, никак не соберемся. И когда перед нашими западными друзьями предстает создание, говорящее на таком англо-русском суржике, впечатление о народе складывается соответствующее.

6. Фармацевтика для чревоугодников

Таблетки «Мезим»

Казалось бы, что безнравственного может быть в рекламе лекарств? Но, как показывает практика, может.

Чего только стоит реклама «Мезима», которая открыто пропагандирует один из самых пагубных для телесного и душевного здоровья пороков – чревоугодие.

Вне зависимости от сюжета нам всегда показывают одно и то же: накрытый стол и человека, который просто физически не сможет все это съесть. Но тут ему на помощь приходит чудо-таблетки «Мезима», благодаря которым он может спокойно продолжать объедаться.

А ведь такая реклама безнравственна не только с христианской, но и с медицинской точки зрения. Ведь «Мезим», как и любое другое лекарство, рассчитан на больных людей, страдающих, например, хроническим панкреатитом. Но люди в рекламе абсолютно здоровы физически. А вот духовно, скорей всего, нет.

Если вдруг кто забыл – чревоугодие один из семи смертных грехов. Но справедливости ради нужно сказать – подобными «погрешностями» страдает добрая половина рекламы разнообразных лекарств.

5. Пивной патриотизм

Пиво «Черниговское»

«Моя страна, мои друзья, мое пиво» — слоган рекламы пива «Черниговское». Мне одному кажется, что какое-то слово здесь явно лишнее?..

Любить страну – хорошо, хранить дружбу – тоже, так что выбор невелик.

Раньше реклама «Черниговского» ассоциировалась у нас со спортом. Кто только ни появлялся в его рекламных роликах – пловцы, боксеры, бегуны. Но товарищи решили не останавливаться на достигнутом и идти дальше – теперь к «пивным роликам» прикрепили национальную идею. В рекламном ролике «Черниговского» под названием «Объединенные футболом» слово «пиво» звучит вместе со словами «мужество», «храбрость», «сила» и «гордость». Действительно, после пятого бокала пива многие чувствуют себя самыми храбрыми и сильными.

Что хотели донести до нас рекламщики на сей раз? Пей пиво – будь патриотом? Да уж, «пивных патриотов» у нас хватает, стоит зайти в любую «наливайку», и вы будете поражены их количеством. Как правило, любовь к Родине наступает у них после третьего-четвертого бокала…

4. Прощание с Эдемом

Телешоу «Рай гудбай»

Новое реалити-шоу «Рай Гудбай» просто вводит в ступор своим названием. Во-первых, у любого вменяемого человека за последние годы должно было выработаться отвращение ко всем этим «Домам-2», шаблонно переписанным с дегенеративных западных телепередач.

Я не могу представить себе личность, которой интересно будет наблюдать за несколькими молодыми бездельниками, живущими в шикарном особняке. На мой взгляд, это проявление неуважения к человеческой природе – этакий ТВ-зоопарк, где молодые люди выступают в роли обитателей вольеров. Причем, не благородных львов или флегматичных слонов, а самых близких родственников человека.

«В мире все покупается и все продается. Вопрос лишь в цене искушения» — гласит описание телепрограммы. Я думаю, что человек, писавший это, сильно разочаровался в жизни. Ведь только тот, кто никогда не знал настоящей дружбы и не испытывал истинной любви, может писать подобные вещи. Этого горе-креативщика не нужно порицать, его скорее, нужно пожалеть. А заодно задуматься – на какого зрителя рассчитаны такие передачи.

3. Спонсор похмельного синдрома

Минеральная вода «Боржоми»

Реклама минеральной воды «Боржоми» по части безнравственности открывает нашу тройку победителей.

На бигбордах «Боржоми» в украинских городах показано, как минералка преобразит вас на утро после новогодней ночи. И чтоб сомнений не возникало, подчеркивают – «Боржоми – главный спонсор 1-го января». А что, простите, вы собираетесь спонсировать? Попойку 31-го или похмелье 1-го? Тут одно вытекает из другого, ведь если не перебрать на праздник, то и похмелья не будет, а стало быть, и спонсировать нечего.

На мой взгляд, это уже открытая пропаганда пьянства. Или то, что сейчас называется «корпоративная вечеринка», а пару десятков лет назад – пьянка, стало для нашего народа чем-то естественным?

Одним словом, если вдруг в вашем мозгу предательски мелькнет мысль: «А может, не стоит напиваться в новогоднюю ночь?» — не слушайте ее. Не бойтесь, минеральная вода «Боржоми» исцелит вас от похмелья и придаст новых сил для продолжения вчерашнего праздника.

2. Рулеточные нимбы экранных святых

Телешоу «Красное и черное»

Серебро получает нашумевшая реклама телевизионного шоу «Красное или Черное», где оба ведущих программы изображены с «нимбами» в виде рулеточных кругов.

Наверное, даже школьники знают, что любовь к азартным играм – занятие опасное и, мягко говоря, неразумное. Рулеточный круг давно успел стать символом страсти к азартным играм. Не будем здесь морализаторствовать по поводу того, сколько семей они разрушили и сколько людей погубили. Потерпевшие сделают это куда лучше, чем мы. Но зачем приплетать подобную символику к религиозной тематике и делать из нее «нимбы»?

Можете мне возразить, мол, у нас в стране свобода вероисповедания. Но позвольте, свобода – это не вседозволенность. Представьте на секунду, что бы случилось, сделай они такое с исламскими или иудейскими символами? Масштабы скандала и денежного штрафа страшно и представить… Так почему мы позволяем проделывать подобное с христианской символикой, несмотря на то, что подавляющее большинство верующих в нашей стране – христиане?

1. Досуг с красными шапочками

Одноименный женский клуб

«Оторвись как в последний раз!» — гласит реклама женского клуба «Красная шапочка», которая получила золото в нашем хит-параде и, на мой взгляд, перегнула все мыслимые нормы.

С чем связан призыв оторваться как в последний раз? Очевидно, с обещанным концом света…

Кстати, о конце. Название клуба, я думаю, в расшифровке не нуждается. Мы с вами люди взрослые, поэтому все понимают, о какой «шапочке» здесь идет речь, и почему она красная. Это красноречиво подтверждают и изображенные на плакатах полуголые мужчины.

Если взглянуть на это с позиции христианства, то такого рода реклама недопустима просто потому, что она открыто пропагандирует разврат. Но лично мне кажется, что она должна вызвать возмущение даже у неверующего человека, если у него присутствует элементарная нравственность.

Кто должен ходить в такого рода заведения? Ваша дочь? Ваша жена? А может быть, ваша бабушка? Ну, в последнем случае, исправлять что-либо уже поздно. Во втором, стоит задуматься, кого вы выбрали себе в спутницы. Ну а в первом – кого вы, собственно, вырастили?

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Может хватит уже прославлять грех и разврат?

Протоиерей Георгий Коваленко, глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, пресс-секретарь Блаженнейшего Митрополита Владимира

Когда о безнравственности нашей рекламы и СМИ говорит священник – это не воспринимается нашим обществом. «Чего ты, поп, лезешь в нашу жизнь? Хочешь из нас монахов сделать?»

Поэтому и молчит духовенство в большинстве случаев очевидного надругательства над религиозными символами и образами, пропаганды разврата и страстей, смиренно опускает глаза, понимая, что эта реклама лишь верхушка айсберга греха, разъедающего души наших людей. Ведь бессмысленно призывать защищать нравственность безнравственных людей. Как бессмысленно заливать бензином пожар. Ведь, если безнравственность предлагается, значит, она продается и приносит прибыль. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам, – говорит Священное Писание, – но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18, 7).

Но, если голос в защиту нравственности поднимает не священник, не политик, не чиновник, не старик и не многодетная мать, а молодой парень-студент, значит, наше общество не настолько прогнило, как может показаться на первый взгляд. Может, стоит смыть с наших улиц, с экранов телевизоров и страниц газет, всю эту грязь, всю эту мерзость и перестать прославлять и пропагандировать грех и разврат? Может тогда и жить в нашей стране станет лучше?

Ведь мы пока еще способны отличить добро от зла, добродетель от греха, естественное от противоестественного. На это уже не были способны жители Содома и Гоморы, и мы помним, что с ними произошло.

Но что же делать? Как бороться с такой рекламой? А очень просто! Голосовать кнопкой, выключая хотя бы на время каналы, позволяющие себе аморальную рекламу. Не смотреть шоу с кощунственными названиями и сомнительными рекламными компаниями (кстати, насколько мне известно, одно из таких шоу, несмотря на достаточно большой бюджет, неожиданно или заслуженно (!) получило невысокий рейтинг). Не покупать продукции с соблазнительными названиями и пошлой рекламой.

Ну, и общество не должно быть равнодушным. Нам не нужна дополнительная «полиция нравов», достаточно уже существующих законов и служб, достаточно наших многовековых традиций и культуры. В Украине, например, существует Национальная экспертная комиссия по вопросам защиты общественной морали, которая обязана рассматривать обращения, как организаций, так и граждан. И обращения в эту Комиссию может стать реальным механизмом защиты общественной морали.

Но никакие законы, никакие комиссии, не заменят воспитания. Воспитания в семье и религиозного воспитания, которое должно сформировать мировоззрение, способное сделать сознательный выбор в пользу добра и святости.