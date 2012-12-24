Патриарх Кирилл: Чтобы изменить жизнь, нужно навести порядок в наших сердцах

23 декабря 2012 года, в неделю 29-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Христа Спасителя г. Калининграда, сообщает Патриархия.ru. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Уважаемый Николай Николаевич, губернатор Калининградской области! Уважаемый Никита Юрьевич, губернатор Вятской области! Высокие гости! Дорогие отцы, матушки игумении, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с воскресным днем и с праздником, который сегодня совершается в нашем граде Калининграде, на земле, которая помнит многие страдания и скорби, но которая сегодня, несомненно, обретает то, что наполняет многих великой радостью. Свидетельством тому и наше совместное совершение богослужения в этом величественном кафедральном соборе, который построен совсем недавно, но уже стал символом города.

Еще недавно многие не верили, что смогут долго прожить на этой земле, ибо, когда созидался этот храм, ходили нелепые слухи, что нужно уезжать из Калининградской области, что у этой земли нет будущего, что с ней не стоит связывать свою жизнь и жизнь своих детей… Тогда многие обращались к нам: «Сделайте что-то, чтобы мы могли почувствовать, что это наша земля навсегда, что это наша родина». Именно в то время, когда экономическое положение страны было чрезвычайно трудным, мы задумали построить в центре Калининграда пятиглавый собор, и, несмотря на последующие экономические провалы, этот собор был возведен.

И сегодня, взирая на всех вас, я радуюсь, потому что сквозь стены собора вижу прошлое и понимаю, какой огромный путь мы все с вами прошли, включивший созидание не только этого храма, но и десятков других храмов по всей Калининградской области, где в течение более чем сорока лет не было ни одного православного храма. И эта выросшая с нуля, а, может быть, даже из минуса живая православная христианская община сегодня имеет свое слово, свой голос, свое влияние — через ту молитву и те дела, которые она совершает на калининградской земле.

Мы приходим в Божии храмы для того, чтобы встретиться с Господом, почувствовать Его присутствие. Нам иногда трудно стоять, но мы стоим, потому что понимаем: здесь происходит некая тайна, которую невозможно рационально выразить, но которая открывается нам в нашем внутреннем религиозном опыте. Мы чувствуем Божие присутствие, мы чувствуем Его благодать, мы впитываем в себя Божественные слова, которые слышим через чтение Евангелия, апостольских посланий, через многие молитвы, и эти слова отзываются в нашей душе многими добрыми делами.

Вот и сегодня я хотел бы сказать несколько слов о том, что мы услышали из послания апостола Павла (Кол. 3:12-16). Послание, направленное жителям малоазийского города Колоссы, проникнуто многими сильными, меняющими человеческое сознание мыслями. Апостол учит, как человек должен жить, чтобы быть счастливым; чтобы проблемы, которые кажутся безнадежно трудными, снимались; чтобы конфликты, которые кажутся непреодолимыми, ибо затрагивают принципиальные основы бытия, — разрешались. А ведь если говорить о конфликтах, то это мощный фактор, который снижает качество человеческой жизни, а иногда приводит к болезням душевным и телесным, к нарушению покоя, к помешательству в полном смысле этого слова. Конфликты разрушают целостность человеческой жизни, отвлекают ресурсы — и материальные, и интеллектуальные, обессиливая человека, истощая его возможности.

Каждый человек проходит в жизни через семейные конфликты — нет здесь ни одного, кто не имел бы опыта семейных конфликтов. Многие из вас лучше меня знают, как человек действительно ни о чем думать не может, ничего делать не может, когда только вспомнит, что у него дома творится. А конфликты на работе, за которыми порой скрывается желание одних нанести урон другим, сознательно омрачить им жизнь, разрушить спокойствие? Иногда мы идем на конфликт, якобы движимые какими-то высшими соображениями — политическими, экономическими, корпоративными, неправильно понятой солидарностью, неправильно понятым долгом. А на самом деле несем разрушение другим, сами себя разрушая, ведь написано: «Мне отмщение, и Аз воздам, говорит Господь» (см. Рим. 12:19).

А что же мы слышали сегодня в словах апостола Павла? Он учит нас, как нужно преодолевать конфликты, и говорит очень простые слова: «Снисходите друг к другу, прощая взаимно». Снисходите! Всегда, вступая в конфликт, мы себя считаем правыми, а для того чтобы простить другого, нам нужно сойти с нашего Олимпа, нам нужно опуститься на землю, нам нужно увидеть и понять другого человека. Только тогда, когда мы ставим себя на место того, кого обижаем или кто является участником конфликта с нами, только тогда открывается возможность простить человека, но не просто простить — взаимно простить.

Можно представить, что произошло бы с нашим обществом, с родом человеческим, если бы мы были способны в одночасье простить друг друга? Приведу такой пример. Очень часто в быту, сознавая, что в нашей жизни что-то происходит не так, мы пытаемся начать все сначала, открыть новую страницу. У разных людей это происходит по-разному. Кто-то говорит: «После праздников начну новую жизнь, перестану пить». Другой: «С понедельника я берусь за ум и буду делать то-то и то-то». А нередко мы говорим: «Надо начать с того, чтобы что-то освежилось в нашей жизни». Нередко хозяйки, делая уборку в доме и потом взирая на убранное помещение, тоже говорят: «Нет, надо начинать другую жизнь».

Вообще, этот образ уборки — очень важный образ. Он имеет отношение не только к дому и не только к территории вокруг дома — он имеет отношение к нашим городам, к нашей жизни; в каком-то смысле этот образ является образом примирения. Уборка — это уничтожение всего ненужного, наносного, грязного, скверного. Это наведение порядка в жилище, в уме, в общественных отношениях. А такая уборка может произойти только тогда, когда мы прощаем друг друга и когда никакие политические симпатии и антипатии не способны осквернить наших отношений.

Для того чтобы изменить жизнь, нам нужно прибраться, навести порядок в наших сердцах, в наших душах, изменить отношение к другим. Тогда и будет чистота в наших отношениях, если научимся прощать друг другу, а не творить друг другу козни. Ключевое слово — «взаимно». Без этого не может быть полного, глобального прощения — всегда останется кто-то, кто будет считать себя обиженным, кто будет считать себя проигравшим.

Но есть еще одно слово, которое произносит апостол Павел: «Снисходите друг к другу, взаимно прощайте. Как Христос простил вас, так и вы прощайте». Ведь Он простил нас. Он не вел борьбы с римлянами и с иудейскими первосвященниками. Он просто простил всех и взошел без вины на крест, подавая всем нам величайший пример прощения — удивительного средства, способного сделать жизнь иной. И дай Бог всем нам запомнить эти такие простые слова апостола Павла: «Снисходите друг к другу, прощая взаимно. Как Христос простил вас, так и вы прощайте».

Давайте с этими словами покинем сегодня храм и новыми глазами посмотрим на наших родных, близких, с которыми мы в конфликте, на наших собратьев, сослужителей, на наших коллег, на наших соперников, в том числе политических и экономических. И если нам хватит сил простить других, то мы сделаем куда больше, чем через любые хитросплетенные стратегии борьбы, которые всегда разлетаются в мелкие осколки. Ведь все, что мы творим, нагромождая горы ненависти и отчуждения, не соответствует воле Божией, а потому представляет собой зыбкую почву, на которой невозможно построить прочного здания. И пусть Господь, вразумляющий нас Своим словом, пребудет рядом с нами, укрепляя нас в добрых мыслях и добрых поступках. Аминь.