Неудобные святые: молиться о машине новомученикам неудобно

"Нескучный сад"

Что мы знаем о своих новомучениках, людях, которые жили рядом с нами совсем недавно и предпочли скорее умереть, чем отказать от того, чем мы иногда не очень дорожим? Как храним их память? Потомок новомученика протоиерей Кирилл КАЛЕДА считает, что современному обществу память о новомучениках крайне неудобна, и вот почему:

Молиться о машине новомученикам неудобно

Широкого почитания в массовом сознании, как в церковном, так и в светском, сохранения их памяти, все-таки нет. Мы живем к великому сожалению очень земными заботами. Придя в Церковь, мы в первую очередь молимся о том, чтобы нам удачно поменять машину, чтобы дочка вышла хорошо замуж и так далее.

Я отнюдь не отрицаю необходимости такой молитвы, но к новомученникам обращаться с такой молитвой как-то не очень удобно. И поэтому с этим в основном обращаются к святителю Николаю, Матроне Московской, Ксении Петербуржской и так далее. А к новомученикам, у которых надо просить мужества стоять за Веру, крепости в вере, мы не обращаемся. Потому что, оказывается, эти духовные ценности для большинства из нас являются совершенно абстрактными и непонятными. Поэтому и массового почитания новомучеников нет.

Приходится констатировать, что, наряду с тем, что в честь новомучеников освящаются храмы, при крещении люди принимают их имена, до сих пор встречаются храмы (в том числе и в Москве), в которых служил прославленный в лике святых священник или молился мученик мирянин, а иконы этому святому в храме нет.

Более того, если мы посмотрим на богослужебные рекомендации, то, несмотря на то, что в году более ста дней, в которые совершается память новомучеников, службу им предлагается совершать в лучшем случае десять раз в году. Причем в ряде случаев предлагается перенести службу на другой день, потому что служба совпадает с памятью каких то других святых. Совершать память древним святым мученикам, жития которых мы уже совершенно забыли, и в нашем церковном сознании они не сохранились, тем не мене указания предлагают. Наверное, это связано с тем, что мы подвиг новомучеников не очень то значим для нас.

Отказались от рая в стране, строим рай в коттедже

Причина в том, что мы не готовы изменить наше отношение и наше сознание. Потому что, если мы осознаем, что это явление действительно было, то нам придется согласиться, что произошедшее в ХХ веке, то, за чем наш народ устремился, было утопией не только в социальном плане, но и в духовном.

Да, мы отказались от построения Царствия Небесного в отдельно взятой стране. Но посмотрите вокруг, теперь мы прилагаем все наши усилия для того, чтобы построить Царствие Небесное в отдельно взятом коттедже! По большому счету ничего не изменилось. Если мы признаем эту ошибку, то мы должны признать, что мы занимаемся повторением того, что делали наши предки в ХХ веке. А мы этого не хотим. И в государственном, общественном сознании эта тема очень неудобна. Потому что если мы ее раскроем, она заставит нас изменить наше отношение к жизни, изменить наше поведение, а мы этого не хотим. Нам удобно жить так, как мы сейчас живем. Тогда разграбили государство и сейчас продолжаем делать то же самое. За примером ходить далеко не надо, включите телевизор. Причем грабят люди, которые по идее должны государство защищать.

Вы знаете, когда мы совершим что-то нехорошее, нам становится стыдно за это, и мы стараемся нашу совесть заставить замолчать, сказать «да ладно тебе», стараемся ее чем-то усыпить. И потом о нехорошем поступке, за который нам стыдно, мы стараемся не вспоминать. Особенно, когда нет покаяния. Если мы покаялись и осознали, что совершили какое-то греховное действие, то, после покаяния, мы можем о нем говорить. А когда мы не раскаялись, то нас наша совесть нас клюет, и мы стараемся произошедшее не вспоминать. То же самое происходит сейчас с нашим обществом. А Церковь в какой-то мере является частью общества.

Церковь совершила подвиг, но мир не заметил

Несомненно, Церковь сделала колоссальный шаг. Это просто милость Божия, это чудо, и подвиг Церкви, что Церковь прославила в лике святых собор новомучеников и исповедников российских. И мы засвидетельствовали миру, Церковь Русская засвидетельствовала, что есть иные ценности кроме ценностей мира, есть ценности духовные. Хотя, по большому счету, мир в целом и наши соотечественники в частности это свидетельство не очень то осознали. Они стали смеяться и говорить: «Это что – звание героя Советского Союза? Звание присвоили и сказали, что он святой, а другому не присвоили почем-то». Слава Богу, что есть люди, есть приходы, в которых почитание и осознание есть. Несомненно такие приходы есть в Церкви. Но, к сожалению, это отдельные приходы. А в целом мы живем другими заботами и другими чаяниями.

Как изменить ситуацию

Когда у человека страдает память, ему дают препараты для улучшения кровоснабжения головного мозга. Так и нашей памяти нужно хорошее кровоснабжение. Нужно прилагать усилия по обращению к этой памяти, нужны видимые знаки вроде памятников, мемориальных досок и памятных крестов. Чтобы в храмах были иконы новомучеников, чтобы мы молились им. Может быть попросить школьников написать историю своего рода в ХХ веке. И оказалось, что у многих исчез кто-то из родственников, после того, как за ним «пришли». Может это заставило бы детей понять, что новомученики и жертвы репрессий – это не где-то там далеко, это касается их семьи. И может с этим осознанием и новомученики вошли, начали бы входить в сознание людей.

Я глубоко убежден, что для нас необходим именно пример людей, которые были в очень многом подобны нам, и близки по времени и месту жительства, обладали теми же способностями, что и мы. Но, в отличие от нас, они были действительно преданы Богу и благодаря этому сохранились образ и подобие Божие, свой человеческий облик и достигли Царствия Небесного. Это просто необходимо в мире, в котором мы живем, и который все быстрее и быстрее отходит от Бога.

