«Православіє в Україні»

10 декабря — празднование в честь иконы Божией Матери «Знамение». Предлагаем материал о богородичных иконах - об их разновидностях и названиях.

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Иконография Богородицы чрезвычайно разнообразна. В христианской иконографии, пожалуй, нет большего разнообразия, как среди богородичных икон. Именно поэтому мы не ставили перед собой задачу составить список всех изводов и сюжетов. Гораздо важнее наметить основы и попытаться понять смысл богородичных икон.

Церковное почитание Богородицы основано на догмате Боговоплощения. Именно эту истину, что Христос воплотился от Святого Духа и Девы Марии, доносят до нас иконы Божией Матери. Все рассуждения искусствоведов о «воплощении материнства», «трепетности», «трогательности», «женственности» образов и т.д., конечно, имеют место, но откровенно вторичны, о чем искусствоведы частенько забывают.

Первые дошедшие до нас изображения Богоматери носят исторический повествовательный характер и фактически являются иллюстрациями Писания. Это, прежде всего, сцены Рождества и поклонения волхвов. Они встречаются уже в живописи катакомб. Немногим позже появляются прямые изображения Богородицы, т.е. молитвенные образы, которые мы, собственно, и называем иконами. Что характерно, почти сразу мы имеем все основные их разновидности.

Итак, перечислим основные типы.

«Оранта» (лат.Oranta – молящаяся)

Богородица изображается фронтально без Младенца с воздетыми вверх руками (древнейший молитвенный жест). Этот образ представляет нам Марию, прежде всего, как заступницу и небесную предстательницу за род человеческий перед своим божественным Сыном. Самый известный и почитаемый у нас образ этого типа исполнен в технике мозаики и расположен в апсиде Софии Киевской.

Близок к «Оранте» иконографический тип «Знамение»

Богородица также представлена в молении, но здесь на ее груди присутствует изображение Христа-Младенца, заключенное в круг. Этот круг восходит к так называемым «imago clipeata»(лат. – портрет в раме), официальным портретам римских императоров, наличие которых на воинских знаменах и в присутственных местах символизировало незримое присутствие Императора и повсеместность его власти. У нас наиболее известны и почитаемы иконы «Великая Панагия. Ярославская» и, собственно, «Знамение. Новгородская».

Изображение Богородицы с Младенцем на руках – наиболее точно передает идею Боговоплощения и потому наиболее распространены. Их условно тоже можно разделить на типы.

«Одигитрия» (греч. Οδηγήτρια – указующая путь, путеводительница)

Главным отличием этого извода является жест Богородицы, которым она указывает на Того, Кто есть «путь и истина и жизнь» (Ин.14:6).

В качестве примеров можно привести «Иверскую»

А также: «Смоленскую», «Тихвинскую», «Троеручицу», «Скоропослушницу» и др.

«Елеуса» (греч. Ελεούσα – милующая)

Довольно часто это название у нас неверно переводят как «умиление», что несколько искажает смысл, поскольку умиление – это конкретная человеческая эмоция. На иконе Богомладенец прижимается к своей Матери щекой – и этот момент, в отличие от Одигитрии, имеет более интимный характер, он подчеркивает близость Христа и Богородицы (и в Ее лице всего человечества). Наверное, самая известная и почитаемая у нас икона этого типа – «Владимирская».

Но говоря об «Умилении», важно помнить, что здесь также называют и некоторые иконы, имеющие совершенно иной тип (например, «Умиление Серафимо-Дивеевская» - келейная икона прп. Серафима Саровского, где Богородица изображена без Младенца со скрещенными на груди руками).

Хочется сказать, что на самом деле эти иконографические типы довольно условны. Бывает, что признаки и «Одигитрии», и «Елеусы» совмещены в одной иконе. Один из характерных примеров – «Умиление. Старорусская».

Особняком стоят образы Богородицы на престоле, которые с такой же долей условности называют «Панахранта» (греч. Πανάχραντα – всечистая)

Это наиболее величественный монументальный извод, в нем Богородица предстоит, как Царица Небесная. В Византии его часто размещали в апсиде храма (например, София Константинопольская). Наиболее почитаемые образы этого типа у нас: «Печерская», «Державная», греческая «Пантанасса».

Престольный мозаичный образ Богородицы из Софии Константинопольской:

Одеяние Богородицы на иконах, за редкими исключениями, весьма традиционно. Мария облачена в синий хитон и мафорий (длинное покрывало, закрывающее голову и верхнюю часть фигуры). Мафорий практически всегда пурпурного цвета, ведь пурпур в Византии – это недвусмысленный символ царской власти. На ногах – пурпурные же башмаки (еще один из царских символов). Таким образом, одежда Божьей Матери проста, но одновременно недвусмысленно говорит о Ее высоком статусе. На мафории Богоматери мы часто можем видеть три золотых звезды (надо лбом и на плечах). Обычно принято считать, что это указание на приснодевство Марии – дева до, во время и после Рождества.

Это классические образы, основанные на средневековой византийской эстетике. Но есть образы, происходящие из западноевропейской художественной традиции, аналогов которых в византийском искусстве мы не находим. Например, уже упомянутая икона «Умиление. Серафимо-Дивеевская», «Спорительница хлебов», «Аз с вами и никтоже на вы» и т.п. Такие иконы иногда считают «неканоническими». Но по факту, канон – это правило. Если икона правильно отражает церковное учение Церкви о Богоматери, если это икона почитается Церковью, нет повода говорить о ее «неканоничности». Каноничен не стиль образа, а его содержание.

О названиях богородичных икон стоит упомянуть отдельно. Некоторые названия являются эпитетами Богоматери, отображающими ту или иную Ее черту – к ним относятся те, которые мы выше перечисляли. Некоторые связаны с географическим местонахождением или происхождением самого образа: «Влахернитисса», «Владимирская», «Казанская», «Тихвинская» и др. Самыми, пожалуй, разнообразными являются названия, заимствованные из богослужебных текстов. Это такие, как: «Неопалимая Купина», «Споручница грешных», «Всех скорбящих Радость», «Неувядаемый Цвет», «Блаженное Чрево», «Взыскание погибших», «Гора Нерукосечная» и проч.

Мир богородичных икон огромен. Но почитая каждый отдельный образ, мы должны помнить прежде всего Первообраз, который икона передает, и не допускать, чтобы икона заслонила нам Того, Кто на ней изображен.