О викарных епископах, «развенчании» и отпевании самоубийц – епископ Броварской Феодосий

«Православіє в Україні»

В 2012 году по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и с инициативы Первого викария Киевской Митрополии архиепископа Бориспольского Антония викарные епископы начали вести ежедневный прием прихожан.

Кто и с какими вопросами приходит сегодня на прием к епископу? Как решает Церковь сложные проблемы, возникающие в семейной и личной жизни современного человека? Об этом порталу «Православие в Украине» рассказал викарий Киевской Митрополии епископ Броварской Феодосий.

— Владыка, расскажите, когда и как можно попасть на прием к викарным епископам Киевской Митрополии?

— Вот уже в течение нескольких месяцев по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира викарные епископы Киевской Митрополии, как управляющие викариатствами, так и несущие другие послушания, ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) ведут прием в Киево-Печерской Лавре в 70-А корпусе. Дежурство у викариев поочередное, так что можно попасть на прием к любому из викарных епископов.

Каждый желающий может прийти в будний день в Лавру и в порядке живой очереди обратиться со своими вопросами к епископу. Это очень удобно в том плане, что кроме посетителей с вопросами общего порядка, в Лавру приходят и прихожане наших храмов, которые хотят встретиться лично с тем или иным архиереем. И теперь это сделать нетрудно, нужно просто ознакомиться с расписанием приема.

— Но ведь в Киеве несложно обратиться за советом к приходским священникам. Зачем еще и епископам вести прием прихожан?

— Дело в том, что существуют в приходской практике вопросы, которые священник самостоятельно не может разрешить. Это и некоторые канонические вопросы, по определению находящиеся в ведении архиерея, но это могут быть и сложные духовные вопросы, для разрешения которых также необходим совет епископа. К тому же прихожане должны помнить, что хранение чистоты веры и канонического устройства Церкви вверено именно епископам. Священник действует лишь в силу полномочий, которые он получает от епископа.

Как писал еще в нач. II в. святой Игнатий Богоносец, «без епископа нет Церкви, где епископ, там должен быть и народ, так же, как где Иисус Христос, там и соборная Церковь». Каждый прихожанин должен помнить об особом статусе епископа в Церкви. Церковная жизнь не должна замыкаться исключительно на приходе. Приход должен иметь живую связь с епископом. И то, что Блаженнейший Митрополит Владимир благословил в этом году своим викарным архиереям вести ежедневный прием в Лавре, конечно же, будет способствовать укреплению этой связи между рядовыми прихожанами и епископами.

— А с какими вопросами люди чаще всего приходят к епископу?

— Вопросы разные. Например, приходят люди, которые, будучи крещены в православии, затем побывали в секте или расколе. Они приходят с покаянием и с вопросом, что делать дальше, как жить? Многие просят совета в сложных семейных ситуациях. Особенно часто приходят те, чьи семьи по тем или иным причинам оказались под угрозой распада или, увы, уже распались. Есть и посетители, которые жалуются на приходские проблемы, на свои недоразумения во взаимоотношениях со священнослужителями. Такое тоже бывает. А кто-то приходит по вопросам организационно-хозяйственным: как начать приходскую жизнь в селе, как строить храм, где взять священника и т.д.

В общем, вся палитра церковно-приходской жизни. Но чаще всего, к сожалению, к нам приходят с вопросами о расторжении церковных браков и отпевании самоубийц.

—Как сегодня в Украинской Православной Церкви оформляется расторжение церковных браков?

— Такого понятия как «церковный развод» не существует. В Православной Церкви есть понятие «благословения (разрешения) на повторный брак». Если по факту венчанный брак распался, ничего с этим не поделать, но в то же время бывший супруг (или супруга) к нам обращается с просьбой разрешить обвенчаться второй раз уже с другим человеком, если при этом обещается, что новый брак будет окончательным, и с этим вопросом они к нам больше не придут, то такое дело принимается к рассмотрению.

Приняв во внимание все обстоятельства, изучив вопрос детально, епископ может принять решение о разрешении такому человеку венчаться во второй раз. В таком случае за подписью архиерея выдается свидетельство, разрешающее повторный брак. В этом документе сразу прописывается лицо, с кем этот брак будет заключен, а также отмечается, что предыдущий церковный брак можно считать утратившим силу. Имея такое свидетельство на руках, можно будет повторно повенчаться в любом храме.

— А о чем Вы говорите с людьми, пришедшими с просьбой о разводе?

— Прежде всего, о том, что семейную жизнь надо строить на крепких духовных основаниях. Недостаточно просто повенчаться и считать, что духовную составляющую семейной жизни оформили как надо, все в порядке. Это не так. Любое дело, лишенное Божией помощи, не устоит. Тем более, такое важное и такое сложное дело, как семейная жизнь. Ведь юношеское увлечение и влюбленность нередко проходят. Раньше или позже. И если молодые люди не успели, не смогли, не захотели преобразовать свои временные чувства в настоящую духовную любовь, в единомышленную общность, то такой брак не устоит. Или станет непрекращающейся мукой.

А преображать свою начинающуюся семейную жизнь можно только с помощью Божией. И без этой помощи мало что получится. А Божие участие в жизни человека и семьи – это не какое-то абстрактное понятие, не чьи-то фантазии, а реальная благодатная сила, способная все наши добрые желания, надежды и мечты воплотить в жизнь. Что для этого нужно?

Стараться жить по Божиим заповедям, и начинать надо со своей семьи. Нарушения исправлять покаянием перед Богом и исповедью в храме, покаянием перед любимым человеком (тем, кого обидел), чаще бывать на богослужении, причащаться святых Христовых Таин, подвигать к этому членов семьи. Это общие и главные правила. И если мы кому-то даем разрешение на повторное венчание, то настоятельно советуем, чтобы в новом браке строить заново семейную жизнь на этом духовном фундаменте.

—Поясните, владыка, как Церковь относится к возможности отпевания самоубийц?

— Отрицательно. В любом грехе, какой бы человек не совершил на этой земле, он имеет возможность покаяться. Что значит покаяться? Измениться, сказать Богу и людям: я был не прав, простите меня, я никогда больше такого не повторю. Понести, если надо, какое-то наказание. И никогда больше не повторять. Такое изменение и называется покаянием. Пока человек жив, он не потерян, он может покаяться. А самоубийца – нет. Он отнял сам у себя жизнь – дар, которым не вправе распоряжаться никто кроме Бога, он стал убийцей и отнял у себя саму возможность к изменению. И если бы он знал, какой ужас и отчаяние встретят его сразу же за порогом смерти, он бы никогда этого не сделал. Это правда о загробной участи самоубийц, открытая нам Богом в своем Откровении: Священном Писании, тысячелетнем Предании Церкви. Поэтому испокон веков самоубийц не хоронили на общих кладбищах, а где-то отдельно.

Тем не менее, в последнее время скорбящие родственники самоубийц часто обращаются с просьбой совершить церковное отпевание. Такой вопрос не вправе решить священник, он находятся в исключительной компетенции епископа. Поэтому викарные архиереи в Киевской Митрополии принимают посетителей, в том числе с такими просьбами. Действительно, разрешения на заочное отпевание самоубийц иногда выдаются.

Так же, как и в случае с повторным венчанием, внимательно рассматриваются все обстоятельства дела. Если самоубийца был психически болен, состоял на учете в психиатрической клинике и это подтверждено соответствующими медицинскими документами, был в неадекватном психическом состоянии, или на момент совершения самоубийства был в состоянии алкогольного делирия («белой горячки») и т.п., то это рассматривается как основание, чтобы разрешить отпеть такого самоубийцу заочно. Хотя, как правило, не полным чином, а по так называемому «Чину инославных», где отсутствует ряд традиционных для церковного отпевания молитв.

Но даже и это отпевание совершается все-таки, в первую очередь, для утешения родственников. И родственникам мы стараемся объяснить главную причину этой трагедии: если бы самоубийца жил с верой в Бога, хотя бы время от времени бывал в храме, исповедовался и причащался святых Христовых Таин, этого бы никогда не произошло. Родственники соглашаются: да, он этого никогда не делал; да, мы это понимаем. Тогда, говорим, что начинайте делать вы, ваши дети, ваши внуки, чтобы такая трагедия никогда больше не повторилась ни в вашей семье, ни в вашем роду.

— Владыка Феодосий, исходя из Вашего пастырского опыта, что бы Вы хотели посоветовать нашим читателям?

— Чаще вспоминать о Боге и вечности. Стараться не забывать, что все нас окружающее, великое и малое, радостное и скорбное – все останется здесь на земле, а мы пойдем в вечность. Хотим мы этого или не хотим, верим в это или пока не верим. Поэтому давайте драгоценные минуты нашей земной жизни озарять памятью о Боге и вечности. И если всегда об этом будем помнить, то и молиться нам будет легче, и грешить будем меньше, и за земные блага так бороться не будем, и отношения с ближними у нас станут более ровными.