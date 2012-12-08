Иерусалимский храм. Место, где встречаются эпохи

Фома в Украине

Величественная гора, возвышающаяся над Иерусалимом по библейской традиции так иудейской, как и христианской идентифицируется с горой Мориа, где Авраам должен был принести в жертву своего сына Исаака, а царь Соломон построил известный ветхозаветный храм.



Жертвенник Авраама, покрытый сейчас куполом мечети, был когда то естественной вершиной горы Мориа. Слово «мориах« происходит от еврейского слова «море» (страх, тревога), или «ора» (свет). Авраам назвал это место «Иегова ире», что означает «Господь усмотрит».



Площадь на Храмовой горе называется, по арабски Аль Харам Аль Шариф, что означает почтенный двор. Она имеет неправильную трапециевидную форму. Продолжительность западной стены составляет 491 метров, восточной 462м, северной 310м и южной 281м. Эта большая площадь с севера отделена канавой вырытой на холме Везефа, с юга холмом Oфель, с востока долиной Кедрон и с запада долиной Тиропеон. Она поднимается на высоту 740 м над уровнем моря.



На Храмовую гору ведет восемь ворот — одни из них, Золотые Ворота сейчас замурованы. Выйти из нее можно любыми воротами, но войти — не будучи мусульманином — только одними: Мавретанскими (Муграби) — названными так, в честь мусульманских паломников из стран Северной Африки. Главный раввинат запрещает иудеям входить на Храмовую гору по галахическим соображениям (невозможность совершить в наше время очистительные обряды).

История и легенды соревновались между собой, чтобы сделать это место святым и необычным. Согласно еврейской традиции жертвенник Авраама является камнем мироздания, с которого началось сотворение мира и на котором держится мир. Бог, создавая мир, создал этот камень (на иврите Эвен ха–Штия) в качестве основы, которая поддерживает Вселенную. Начало Иерусалима также относится к моменту сотворения мира: Всевышний кинул камень в море хаоса, и с этого момента начал существовать мир. Создавая мир — Бог сказал: «Да будет свет» и первый луч упал на это место. На этом месте был создан первый человек, Адам, и здесь принес первую жертву Богу Ной после потопа.

Еще более фантастическими являются мусульманские предания. Этот камень связан с небом специальными воротами, через которые Бог посылает ежедневно в Иерусалим 70 ангелов для пения Аллилуйя.



Молитва паломника молящегося на этом месте стоит больше чем, если бы он молился на небесах. Паломник, молящийся здесь, получает награду, равную награде тысячи мучеников. Для мусульман это третья по значимости святыня после Мекки и Медины.



Мусульманская традиция говорит, что сюда прибыл пророк Мухаммед из Мекки на своей знаменитой лошади, прежде чем начать свой путь на небеса для разговора с Богом и передачи на землю обязательных законов ислама. Темной ночью, когда Мухаммед спал около Каабы (священного камня в Мекке), его разбудил Архангел Гавриил (по-арабски Джибрил) и посадил на белого коня с женским лицом и огромными крыльями. Мухаммед перенёсся на Бураке из Мекки в Иерусалим, так быстро, что не успела вылиться вода из опрокинутого сосуда. За необыкновенную быстроту его назвали аль-Бурак (молния). И когда они стали подниматься с горы, скала стала тоже подниматься под ногами пророка. Архангел Гавриил остановил ее, оставляя на ней след своей руки.

Христианская традиции, согласно еврейской, утверждает, что в этом месте патриарх Авраам, будучи испытываем Богом, зажег костер, чтобы принести в жертву Богу своего сына Исаака. Когда он поднял нож над его шеей, ангел посланный Богом остановил его руку. Жертва эта, прообразовала будущее Распятие и Воскресение Господа нашего Иисуса Христа: «На третий день Авраам возвел очи свои и увидел это место» (Быт 22, 1-19).



Во времена царя Давида это место являлось собственностью евусея Орны (Арауна), который на вершине горы устроил себе место для молотьбы зерна. Царь Давида в конце своего правления, из-за гордости, приказал провести перепись народа, в результате чего постигло страну наказание Божие в виде эпидемии. На этом месте увидел царь ангела с мечом, поднятым над Иерусалимом, чтобы опустошить его. В молитве, умоляя Господа, сказал Давид: «вот, я согрешил, я поступил беззаконно; а эти овцы что сделали?» Тогда Давид по указанию пророка Гада, отправился к Орне и купил у него гумно и построил жертвенник, чтобы умилостивить Бога и отвратить моровую язву (2 Цар 24, 18-25; 1 Кор. 21). С тех пор царь Давид хотел построить храм на этом месте, но честь эта выпала его сыну Соломону.



Выбор гумна Орны на место воздвижения ветхозаветного храма говорит о том, что обожженное солнцем место труда человеческого, где он приобретает честный хлеб для себя и своей семьи, имеет в глазах Бога больше благоволение, чем самые красивых места в мире, но не освящены трудом рук человеческих. Всякий раз, когда потом приносились сюда первые снопы, собранные с полей, согласно заповедям Моисея, оживал в глазах первоначальный образ этой горы и гумно Орны.



Царь Соломон начал строить храм в четвертый год своего царствования (962г): «И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш, выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить Ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают Его? И кто я, чтобы мог построить Ему дом? (2 Парл. 2, 5-6).

Строительство длилось семь лет. Для строительства Соломон нанял финикийских мастеров, поэтому своим внешним видом напоминал он финикийские храмы. Храм окружал великолепный двор. Само здание храма было продолговатой формы и состояло из трёх смежных помещений одинаковой ширины — Притвора (Улам), Святилища (Хейхал) и Святая святых (Давир). В Притвор поднимались по ступеням, а с двух сторон от входа стояли две медные колонны: правая называлась «Яхин», левая «Боаз».



В Святилище стоял Семисвечник (Менора), по обеим сторонам которого располагались ещё по пять золотых семисвечников, которые отлил Хирам (в храме Ирода стоял уже только один семисвечник). Эти светильники горели постоянно и освещали храм и днём и ночью, а огонь зажигался в них исключительно от огня из костра на жертвеннике, как и все другие огни на территории храма. В случае угасания огня на жертвеннике, его нужно было возжигать особым образом. Один из светильников Семисвечника, называемый западным зажигался только раз в год.



Семисвечник в бибпейской традиции, а также в современном иудаизме является символом Божественного света. Эта традиция видимо послужила основой для т. н. «Чина благодатного огня (света) «у Гроба Господня в Великую Субботу в Иерусалиме, т.к. Гроб Спасителя символизирует жертвенник, где было положено обескровленное тело Христа, как и требовалось от пасхального агнца. Согласно православной традиции, вынос Святого Огня (Света) символизирует выход из Гроба Света Истинного, то есть воскресшего Христа. В древней церкви было распространено мнение, что освящение Храма Гроба Господня и ветхозаветного храма Соломона произошло в одно, и тоже время, т. е. в еврейский праздник Кущей, а сопадение дат воспринималось как один из знаков преемтсвенности.



Кроме семисвечников, в Святилище размещались у стен, в два ряда, пять золотых столов хлебов предложения (в Храме Ирода только один). Перед входом в Святая святых стоял небольшой кадильный алтарь из кедрового дерева, покрытый золотом, для воскурения фимиама. Между святилищем и Святая святых, находилась завеса из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона (тонкого льна) с изображениями львов и херувимов. Считается, что именно эта занавесь разорвалась в момент смерти Христа на Голгофе: «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась на-двое, сверху до низу...» (Мф. 27, 51).



В Святая святых стоял Ковчег Завета с фигурами херувимов над крышкой и Скрижалями Завета внутри. Ковчег был установлен на каменном помосте над вершиной скалы Авраама, высотою в 3 пальца от уровня пола. Два гигантских херувима высотой около 5 метров, вырезанных из оливкового дерева, и покрытые золотом простирались по двум сторонам Ковчегом Завета. Согласно традиции рядом с Ковчегом стоял на полу сосуд с манной и жезл Аарона. Ковчег Завета был сделан с благородного дерева ситтим (сорт акации). Статуи херувимов были вырезаны из дерева дикой маслины, а жезл Аарона из миндального дерева.



После освящения Храма царем Соломоном, Слава Божия присутствовала в Святая Святых в виде облака. Только Первосвященник имел право один раз в год, в День Очищения (Йом Кипур) войти внутрь. В Святая Святых не было окон, там царила полная темнота, потому, что Господь: «Мрак соделал покровом Своим» (Пс.17, 12) .



В самом центре внутреннего двора, напротив входа в Притвор, стоял медный, огромных размеров жертвенник всесожжения, на который поднимались по наклонной плоскости. Огонь на нем по заповеди никогда не угасал.



Вавилонский царь Навуходоносор полностью разрушил Храма Соломона в 586 году до Р. Х. Пророк Иезекииль видел, как «слава Иеговы» в виде облака покидает Иерусалим: «поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города...» (Из. 11, 23). Это была гора Елеонская, с которой впоследствии вознесся на небо Иисус Христос. Семьдесят лет спустя, Персидский царь Кир издал декрет, разрешавший изгнанникам возвратиться в Иудею и восстановить Иерусалимский храм. После возвращения из плена началась восстановление храма под руководством Зоровавеля. Второй храм уступал место первому по величию и красоте. Святая Святых оставалось пустым, Божественное присутствие в виде облака покинуло его, а также Ковчег Завета со Скрижалями был утрачен навсегда. Сохранилось предание, что он найдется в конце времени.



В 167 году до Р. Х. Храм был осквернен селевкидским правителем Антиохом Эпифаном IV, который установил на его територии статую Зевса. Это событие стало причиной восстания Маккавеев, которые заново освятили Храм и установили в память об этом событии праздник Ханука (освящение).



Сын Антипатра, римского прокуратора Иудеи, служивший при царском дворце, устроив переворот, воцарился и основал новую династию уничтожив прежде всех потомков Маккавеев. Его звали Ирод. Происходил он из тех самых идумеев (потомки Исава), которых Маккавеи насильственно обратили в иудаизм.



В 19 году до Р. Х. царь Ирод, чтобы добиться уважения народа и прикрыть перед евреями свое идумейское происхождение, склонность к эллинизму, а также многочисленные преступления, предпринял смелый план реконструкции Храма. Для этой грандиозной работы, было нанято десять тысяч рабочих, и тысяча священников обучалась строительному мастерству, чтобы мирские люди не имели доступа к священным помещениям.



Храм получился необыкновенно красивым. В него вело пятеро ворот (по другим источникам 12). Великолепная галерея украшала его с четырех сторон, включая знаменитый Королевский портик и так называемый портик Соломона.



Юго-восточный угол этого портика, часто называемый «вершиной храма», тянулся вдоль южной стены Храма и находился на самом краю глубокой долины Кедрон, на высоте около 180 метров. Здесь происходило описанное в Евангелии одно из искушений Христа: «Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4, 5-7).



С этого угла был также сброшен и побит камнями во время проповеди в 62 году, Иаков брат Господень, первый епископ Иерусалима.



На противоположном углу храмовой площади находилась знаменитая крепость Антония, которая использовалась римлянами главным образом, помимо хранения облачения первосвященника, как наблюдательная точка, откуда удобно было контролировать поведение богомольцев в Храме, особенно по случаю больших праздников. Здесь апостола Павел после посещения Храма избежал смерти от фанатически настроенных иудеев, объявив себя гражданином Рима (Деян. 21-22).



За внешней стеной находился двор, куда сгонялись предназначенные для продажи жертвенные животные, устраивались меняльные конторы, особенно перед праздниками. Доступ сюда был открыт всем, включая язычников. Внутренний двор был предназначен исключительно для израильтян и отделен забором из резного камня на котором были прикреплены таблички на греческом и латинском языках, предупреждавшие, что необрезанным под страхом смерти запрещен вход внутрь. В восточной части храмового двора находился квадратный в плане так называемый женский двор окруженный балконом. В каждом из его четырех углов были квадратные приделы: для назореев, для прокаженных и для хранения масла и вина также двор для дров необходимых для существования жертвенника. За ним через внутреннюю преграду находились дворы израильтян и священников.



Еврейский историк Иосиф Флавий так описывает внешний вид храма: «Внешний вид храма представлял всё, что только могло восхищать глаз и душу. Покрытый со всех сторон тяжёлыми золотыми листами, он блистал на утреннем солнце ярким огненным блеском, ослепительным для глаз, как солнечные лучи. Чужим, прибывавшим на поклонение в Иерусалим, он издали казался покрытым снегом, ибо там, где он не был позолочен, он был ослепительно бел» (Иудейская Война V, 5-6). Иосиф Флавий пишет также, что из высокой террасы храма, можно было увидеть пространство от Средиземного до Мертвого моря.



Храм Ирода был построен с использованием элементов греко-римской архитектуры, его величественность впечатляла и апостолов: «Учитель! посмотри, какие камни и какие здания!» (Мк. 13, 1).



Ветхозаветный храм кипел жизнью. Глазами воображения, можно представить себе его будничный день.



Вот левиты, совершив обряд очищения, спешат к своим обязанностям, а книжники и фарисеи, усевшись под колоннами, спорят о законе, и ищут аргументы, как бы опровергнут утверждения саддукеев. Священники и знатоки писаний, ожидая открытия заседания Синедриона, соревнуются в точнейшем истолковании закона.



Пришедший из поля земледелец с первыми снопами пшеницы встречается здесь с городским аристократом, который ведет на веревке трехлетнего тельца башанского, а набожный, но ревнивый муж тащит с собой свою легкомысленную жену, подозреваемую в измене, чтобы горькими водами испытать ее верность.



Под высоким портиком двора язычников народ увлеченно беседует с новоявленным пророком, а продавец голубей громко выкрикивают из-за прилавка.



Звуки торговли, пламенных споров, песнопений и частной молитвы, мешаются здесь со звуками труб, голосами убиваемых животных и с треском пламени на костре жертвенника.



Для нас, христиан, самыми ценными являются картины храма, запечатленными на страницах Евангелия. Здесь происходило введение во Храм Пресвятой Богородицы, здесь пророк Захария во время служения в храме получил весть от Ангела, о том, что его престарелая жена родит ему сына, будущего Иоанна Крестителя, который «будет велик пред Господом» и «предъидет пред Ним в духе и силе Илии» (Лк. 1-25).



Сюда был принесен Богомладенец Иисус своими святыми родителями в дар Богу, на 40-й день после рождения, и встречен старцем Симеоном и пророчицей Анной. В память об этом событии был установлен христианский праздник – Сретенье Господне (Лк. 1, 25).



Здесь нашли Его родители сидящего посреди учителей, слушающаго их и спрашивающаго их так, что «все дивились разуму и ответам Его», здесь же на крыле храма был искушаемый от сатаны (Лк. 4, 9-12). Отсюда выгнал всех продающих и покупающих, и опрокинул скамьи меновшиков и скамьи продающих голубей, сказав, что «дом Мой домом молитвы наречется для всех народов а, вы сделали его вертепом разбойников» (Ис. 56 ,7; Иер. 7, 11).



Здесь не осудил блудницы, предложив первому бросить камень тому, который никогда не согрешил (Ин. 8, 2-11). К этому храму совершил свой славный «Вход Господень в Иерусалим», когда народ кричал «Осанна Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» (Мф. 21 , 9). Сюда вернул Иуда тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам, сказав «согрешил я, предав кровь невинную».



В этом храме исцелял, проповедовал и говорил притчи, здесь же предсказал его будущее разрушение: «И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма. Иисус же сказал им: видите ли всё это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всё будет разрушено» (Мф. 24, 1-2).



Это ужасное пророчество, исполнилось в 70 году по Р. Х. Иерусалим был полностью разрушен, а храм сожжен римской армией, во время осады Иерусалима сыном императора Веспасиана, Титом. От этого некогда величественного сооружения остались лишь развалины, ставшие для народа израильского знамением суда Божьего.



Этот день в истории Израиля стал символом всех несчастий, страданий и народных бедствий. Согласно еврейской традиции, в тот же день (9 Ава по еврейскому календарю) был полностью разрушен также и первый храм построенный царем Соломоном (Иосиф Флавий указывает 10 Ава).



В Талмуде говорится, что за 40 лет до разрушения храма построенного Иродом, ветхозаветные жертвоприношения потеряли свою силу: «зa сорок лет до разрушения храма жребий (козлов) не выпал на правую сторону; красная лента не побелела; западный свет перестал гореть; двери святилища (ворота храма) открылись сами по себе...» (Йома 39б).



В первом отрывке жребий и верёвка являются частью обряда Дня Очищения (Йом Кипура). Этот ветхозаветный праздник по толкованию святых отцов является прообразом искупительной жертвы Христа и Его второго пришествия.



Открывающаяся сама по себе дверь возвращает нас к завесе, разорвавшейся на две части во время смерти Христа на горе Голгофе. Последовавшее в момент смерти Христа землетрясение, видимо стало прямой причиной открытия ворот храма, для открытия которых по сообщению Иосифа Флавия требовалось двадцать священников. В тот же самый момент видимо разорвалась на две части и церковная завеса (Мф. 27, 51).



Открытое противостояние межу уверовавшими во Христа евреями и остальной частью еврейского народа, видимо не позволило связать эту дату с Великой Пятницей. Как видно, нет до сих пор никакого другого исторического события, объясняющего эти обстоятельства.



Слова Спасителя «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф.23, 38; Лк.13, 35), по толкованию Евфимия Зигабена «Дом ваш», т. е. храм, оставляется пустым, так как в нем не обитает больше благодать Божия.



В Священном Писании, храм (Хейхал), часто называемый Домом Божьим (бейт означает дом) или дом Господа (Ездр 1, 4; Иер. 28, 5; Пс. 91, 14; 134, 2). В Новом Завете храм, тоже называется Домом Божьим (Мф. 12, 4) или «Домом Отца Моего» (Лк. 2, 49; Ин. 2, 15; Мф. 21, 13).



Долгое время храмовая площадь находилась в руинах и запустении. В 130 году по Р. Х. император Адриан построил на развалинах Иерусалима римскую колонию под названием Элия Капитолина, а на храмовой площади языческое святилище в честь Юпитера Капитолийского, что стало непосредственной причиной восстания Бар-Кохбы в 132 году. Восстание было подавлено, и Адриан издал декрет, по которому всем, кто подвергся обрезанию, доступ в город был запрещён.



«По сей день неверным рабам запрещается входить в Иерусалим, ибо они убили слуг Бога и даже Сына Его. Им дозволено приходить в город лишь для того, чтобы оплакать его, и за деньги покупают они себе право оплакать разрушение своего города», — писал в IV веке блаженный Иероним.



В 363 году император Юлиан Отступник пытался восстановить храм Бога Израиля, чтобы опровергнуть пророчество Иисуса относительно Храма (Лк. 21, 6), но как пишут историки, землетрясение, бури и огонь вырывавшийся из под земли, прервали начатую постройку, а вскоре наступившая смерть Юлиана положила конец всем его планам.



С тех пор священная площадь на горе Мория была заброшена, а в византийский период стала даже складом мусора.



Храмовая горя стала снова местом поклонения и молитвы после захвата Палестины арабами в 638 году. Халиф Омар, построил здесь первую деревянную мечеть, а Омейядский халиф Абд Аль Малик в 661 году заменил ее каменным Куполом над Скалой, который стоит здесь до сегодняшнего дня.



В южной части храмовой площади в 705 году, халиф Аль Валид, построил Мечеть Эль Акса, что означает «мечеть отдаленная». Согласно мусульманской традиции, с этим местом связано ночное путешествие пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и его вознесение на небо.



После завоевания Иерусалима крестоносцами в 1099 году, мечети на Храмовой горе были превращены в церкви: «Купол над скалой» стал Храмом Господа (Темплюм Домини), а Эль Акса — храмом Святого Соломона (Темплюм Соломонис).



В 1187 году, после поражения крестоносцев в битве на горе Хиттим, Иерусалим был завоеван войсками Саладина (Салах ад-Дина).



В ходе взятия города несколько мусульманских воинов взобралось на вершину «Купола над Скалой» где стаял золотой крест. В этот момент как передают арабские и христианские хроники — битва была прервана и глаза всех смотрели в одну точку, крест на куполе. Когда мусульманскими воинами крест был сброшен на землю, тогда по всему Иерусалиму разнесся такой крик, что земля задрожала. Мусульмане кричали от радости, христиане от ужаса. С тех пор над горой Мориа доминирует неизменно мусульманский полумесяц.



От ветхозаветного храма сохранился только фрагмент стены окружающей Храмовую гору, которая уцелела после штурма римских легионеров в 70 году. Эту стену обычно называют Стеной плача (Котель ха-Маарави) или Западная стена. В действительности эта стена не является частью ветхозаветного храма, а только частью подпорной стены выполненной так чтобы образовать ровное плато на уровне вершины горы Мориа.



После разрушения храма стала она самым святым местом иудаизма. В первые века после разрушения храма евреи собирались на молитву на Масличной горе, откуда открывается вид на всю Храмовую площадь. Начиная с V в. возникает обычай молиться у Стены плача и оплакивать разрушение храма. Постепенно Стена плача превращается в место символизирующее былое величие Израиля и упование на его будущее.



9 Ава (начало августа) в Израиле является днем национального траура. У Стены плача собираются иудеи, для того чтобы оплакивать разрушение храма. Читаются особые молитвы, книга пророка Иеремии и книга Плачь Иеремии:



«Вспомни, Господи, что над нами совершилось; призри и посмотри на поругание наше.

Наследие наше перешло к чужим, домы наши — к иноплеменным;

Отцы наши согрешили: их уже нет, а мы несем наказание за беззакония их».

(Пл. Иер. 5, 1)



В древней христианской церкви, десятое воскресенье после Троицы было днем памяти о разрушении Иерусалима. Сегодня эта традиция уже забыта.

