Межсоборное присутствие: итоги и перспективы

22-23 ноября 2012 г. в Храме Христа Спасителя проходил второй пленум Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Об итогах пленума и перспективах дальнейшей деятельности Межсоборного присутствия порталу "Богослов.Ru" рассказал заместитель Управляющего делами Московской Патриархии архимандрит Савва (Тутунов).

Протоиерей Павел Великанов: Отец Савва, 22-23 ноября состоялся пленум Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Документы, которые на нем рассматривались, были опубликованы на портале "Богослов.ру" в конце мая и, какие-то очень бурно, какие-то — не очень, все это время обсуждались. Помогла ли дискуссия на нашем портале членам Межсоборного присутствия?

Архимандрит Савва (Тутунов): Без сомнения. Дискуссия на портале "Богослов.ру", а также некоторых других уже более официальных интернет-площадках, наряду с той дискуссией, которая проходит в епархиях в ответ на рассылку документов, отражает самую суть существования Межсоборного присутствия. А именно вовлечение максимального числа людей в обсуждение актуальных вопросов церковной жизни, требующих решений Собора или Синода. Размещенные на вашем сайте (а когда-то и моем: помню, как мы его начинали 5 лет назад) отклики внимательно прочитываются, систематизируются, многие из них представляются, в том числе, лично Патриарху, и, в конечном итоге, учитываются при дальнейших редакциях документа.

Прот. П. Великанов: А какой порядок работы над документами Межсоборного присутствия? Как «живет» документ до своего официального рождения на Соборе?

Архим. Савва: Это довольно длительная жизнь, так сказать взросление. Расскажу, как дело происходит в той комиссии, секретарем которой я являюсь. Для начала комиссия собирается и обсуждает некую порученную ей тему «в целом»: то есть все члены комиссии высказываются относительно того, как разрешить поставленную в этой теме задачу (к примеру, «материальное обеспечение престарелых и одиноких клириков»). Затем выбирается небольшая рабочая группа из числа членов комиссии, которой поручается составить первый проект документа. Знаю, что в некоторых комиссиях на этом этапе активно привлекается экспертное сообщество: так, например, было при составлении документа, посвященного профилактики наркомании. Затем, когда документ составлен, он либо рассылается на отзыв членам комиссии и, по получении их реакций, в документ вносятся исправления, либо — что на мой взгляд более живо — комиссия собирается и документ обсуждается устно. После внесения поправок членов комиссии можно считать, что последняя завершила свою работу. Должен сказать, что этот процесс может быть довольно длительным и включать в себя несколько просмотров проекта членами комиссии: тут уж как кто эффективно работает.

Затем документ рассматривается редакционной комиссией, которую возглавляет лично Святейший Патриарх. Дело в том, что пока комиссии присылают материалы очень разного качества: как по уровню языка, так и по содержанию. Редакционная комиссия прорабатывает документ, при необходимости — редактирует его. Бывает и такое, что документ невозможно выпустить в свет: тогда принимается решение о его возвращении в профильную комиссию на доработку.

Если документ приемлем, то он публикуется в сети Интернет и рассылается во все епархии. Об интернет-дискуссии подробно рассказано в статье отца Павла, что касается дискуссии в епархиях, то она бывает очень разной. Иногда архиерей поручает написать свой отзыв какому-то узкому кругу людей, иногда — предлагает его к обсуждению собранию духовенства, а в некоторых случаях — документ рассылается во все благочиния, каждое из которых составляет свой отзыв. На сегодняшний день мы получаем отзывы приблизительно из 20% епархий. Скажу, что это весьма неплохой показатель, тем более учитывая значительный рост числа епархий за последние два года: «молодые» епархии, естественно, почти не приняли участие в состоявшейся дискуссии, хотя есть и исключения.

Как я сказал, все отзывы систематизируются, отсеивается «откровенная шелуха» и рассуждения на посторонние темы. Полученная сводка передается вновь в редакционную комиссию, которая перерабатывает документ с учетом поступивших отзывов. Новая редакция рассматривается президиумом, а затем пленумом Межсоборного присутствия.

Прот. П. Великанов: То есть документ, который выносится на пленум, — это уже не тот документ, который был опубликован?

Архим. Савва: Конечно! А иначе зачем было публиковать? Могу сказать, что очень многие отзывы, как со стороны епархий, так и со стороны отдельных лиц, в том числе мирян, были учтены и в прошлый раз, в 2010 году, и в этот раз. О самых главных изменениях Святейший Патриарх рассказал в своем слове на открытии пленума: прочитайте и вы увидите, что документы претерпели принципиальнейшие изменения.

Прот. П. Великанов: Но вернемся к президиуму…

Архим. Савва: Да. Мне думалось, что президиум будет лишь формальностью, часик посидим и разойдемся. А заседали мы около трех часов. Дело в том, что повестка дня президиума, насчитывающего около 30 человек – архиереев, клириков и мирян, – предполагала принципиальное одобрение или неодобрение документов для рассмотрения пленумом. Один документ, касающийся монашества, действительно был передан в комиссию для дальнейшей дискуссии. И здесь не самую малую роль сыграл портал "Богослов.ру". Но и другие документы обсуждались не формально, а достаточно подробно. Особых новых изменений по сравнению с редакционной комиссией не вносилось, но состоявшаяся дискуссия позволила подготовиться к пленуму, который открывался на следующий день. Увидеть, какие части документов вызывают наибольшие вопросы.

Прот. П. Великанов: И, наконец, — пленум.

Архим. Савва: Пленум. Мне трудно передать атмосферу этого собрания, поскольку это надо пережить. Каждый поднимаемый вопрос обсуждается, дискутируется, если нужно — собрание в почти 150 человек отходит от принятого регламента ради того, чтобы никакая тема не осталась забытой. Иногда участник пленума на протяжении нескольких десятков минут не выпускает микрофон, и председательствующий Патриарх терпеливо дает ему высказаться. Пару раз, правда, дискуссия накалялась, возникали искры между отдельными «межсоборянами», но они быстро сходили на нет, и обсуждение возвращалось в размеренное, серьезное русло. Пленум — это очень много разных людей, которые замечательно друг друга дополняли, в плане знаний, восприятия церковной жизни, даже в эмоциональном плане. А результат один –документ вновь серьезным образом дорабатывается. Например, проект об экологии был почти наполовину переписан во время заседания. Вот совсем не ожидал, что он вызовет такую дискуссию.

Прот. П. Великанов: И что теперь? Документы будут опубликованы?

Архим. Савва: А теперь давайте молиться и дадим нашим архиереям высказаться. Архиерейскому Собору принадлежит придать этим документ уже статус не проектов, а документов Церкви. Процедура, прописанная в «Положении о Межсоборном присутствии» не предусматривает повторной публикации после пленума, — и в прошлый раз мы их также не публиковали. Сейчас время не очередного витка дискуссии, а время для того, чтобы архипастыри собрались и в молитвенном средоточении поразмыслили над теми документами, которые им предложили Межсоборное присутствие и все те, кто приняли участие в дискуссии. В том числе читатели портала "Богослов.ру".