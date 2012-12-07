Искусство благодарить

Отрок

Мы живём в падшем мире, исковерканном грехом. Далеко не всё, что высоко в этом мире, войдёт в Царство Небесное. Апостол Павел говорит, что из добродетелей веры, надежды и любви — любовь выше, потому что после всеобщего воскресения веры и надежды не будет, останется только любовь. Любовь вообще божественна, ведь, по слову апостола Иоанна, «Бог есть Любовь» (1 Ин. 4, 8). Но, кроме любви, горнему миру принадлежит, среди прочего, и благодарность.

Благодарность — это даже не лекарство для исправления нашей падшей природы, как, скажем, вера. Благодарность — это одна из основных черт религиозного опыта. Общение человека с Богом обязательно было бы пронизано благодарностью, даже если бы человек не был обезображен грехопадением.

На каждой литургии мы повторяем ангельскую песнь: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея, осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне!» Если мы вникнем, то услышим, что её смысл — преклонение перед Богом, хваление и благодарение. Апостол Иоанн Богослов в книге Откровения рассказывает о своём видении небесной литургии, где праведники вместе с Ангелами воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков, то есть Богу.

Наша земная литургия называется ещё Евхаристией, что в переводе с греческого означает «Благодарение». Молящиеся миряне, к сожалению, не слышат тех молитв, которые священник читает в алтаре при совершении литургии. Текст этих молитв каждому сознательному христианину нужно прочесть, изучить и знать, ведь священник читает эти молитвы от лица всех участвующих в литургии. И главной темой этих общих наших молитв является благодарность Богу — за все «явленные и неявленные благодеяния, бывшие на нас». Эти молитвы начинаются с призыва священника «Благодарим Господа!». И дальше священник читает нашу молитву так: «Достойно и праведно Тебя воспевать, Тебя благословлять, Тебя хвалить, Тебя благодарить, Тебе поклоняться на всяком месте владычества Твоего, ибо Ты — Бог Неизреченный, Непознаваемый, Невидимый, Непостижимый».

Уже одна только мысль о Боге должна вызывать в нас чувство благодарности. В самом деле, что мы можем воздать Богу за все Его неизреченные дары нам? А самое главное, за дар Самого Себя, который Он дал нам. Мы ничем не можем равно воздать Богу, и потому ничто не может превратить этот дар в сделку. Это неизреченный, неоплатный, бесконечно превосходящий нас дар. Ничто не может сделать нас достойными этого дара. Но если у нас не будет благодарности Богу, мы будем хуже животных. Пророк Исаия говорит: Вол знает владетеля своего, и осёл — ясли господина своего (Ис. 1, 3). Получается, если человек не имеет благодарности Богу, то становится хуже вола или осла, которые знают своего хозяина, знают, из чьих рук получают пищу. И только испытывая благодарность Богу, мы можем принять Его дар хоть сколько-нибудь достойно.

Опыт многих людей, и даже многих христиан, говорит, что жизнь тяжела, тускла и беспросветна. Что нет никаких поводов для того живого и радостного чувства признательности и благодарности, из которого и родились молитвы литургии. Это происходит от того, что мы разучились принимать подарки. Мы потребляем Божии дары как должное и мелочно унываем, что Бог нам чего-то недодал. Мы получили несметные сокровища от Бога: жизнь, способность любить, дружить, думать, дышать. Мы получили в дар от Бога все красоты сотворённого мира — деревья, горы, небо, звёзды. Но мы не воспринимаем это всё как дар и потому не умеем благодарить Бога — за наших родных и близких, за детский смех, за ветви деревьев, за дуновение ветра, за возможность молиться Богу. Не умея благодарить, мы и не получаем других даров. Исаак Сирин писал: «Благодарность от принявшего благо воодушевляет Дающего (то есть Бога) преподать ещё большие дары».

И даже когда в жизнь приходят настоящие скорби и испытания — и тогда нужно не переставать благодарить Бога за всё. Святитель Иоанн Златоуст, сам изведавший несправедливые гонения, но умерший со словами «слава Богу за всё», приравнивал подвиг безропотного и благодарного перенесения скорбей к мученичеству: «Нет ничего святее того языка, который в несчастьях благодарит Бога. Кто перенёс скорбь и благодарил Бога, тот получил венец мученический». Кроме того, у нас есть твёрдая надежда, которую нам доносит апостол Павел, что Бог не попустит нам испытаний выше наших сил и что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас (Рим. 8, 18). Мы переносим с благодарностью те болезненные процедуры, которые делают с нами врачи. Как же тогда не потерпеть с благодарностью испытания, которые нам для нашей же пользы посылает Господь, Который Сам без ропота претерпел за нас страшные мучения и позорную смерть?

В помощь человеку дан спасительный камертон — тайные молитвы литургии Иоанна Златоустого и Василия Великого. В этих молитвах содержится всё нужное богословие, из этих молитв можно перенять самый правильный — благодарственный — настрой христианина. Иметь те же чувства и те же мысли, которые вложены в эти удивительные слова, необходимо для того, чтобы участвовать в литургии. Если мы не имеем благодарности Богу, то и наших голосов не слышно в общем хоре людей и Ангелов, поющих Богу благодарственную службу — Евхаристию.