Рождественский пост: афонские рецепты

Православие и мир

Хотя еда — это не самое главное, на что нужно обращать внимание в пост, заботу о пропитании никто не отменял. Предлагаем вам приготовить два простых и сытных блюда по книге «Афонские рецепты: собрание традиционных рецептов афонской кухни, предоставленные ставропигиальным монастырем Кутлумуш».

Фасолевый суп с лимоном

500 г фасоли,

4 мелко порезанные луковицы,

6 стеблей сельдерея,

4 средние моркови, порезанные дольками,

1 стебель лука-порея,

2 чайные чашки измельченной капусты,

150 г растительного масла,

мята, перец, соль.

Фасоль перебираем, промываем и замачиваем на 6–8 часов в тёплой воде. Затем сливаем воду, добавляем новую и варим 15–20 минут. Когда фасоль станет мягкой, снимаем её с огня и сливаем. В другой кастрюле ставим вариться мелко порезанные лук, сельдерей, лук-порей, капусту и морковь, порезанную на кружочки. Доводим всё до полуготовности, после чего кладём туда процеженную фасоль и варим, помешивая, чтобы не пригорело. За 10 минут до конца варки кладём мяту, соль, перец по вкусу и добавляем растительное масло. Отдельно к супу подаётся половинка лимона.

При желании суп можно готовить и без масла.

Рыба с соусом по-святогорски

3 кг рыбы (каменный окунь, крупная треска),

8 луковиц,

15 долек чеснока,

2 стебля сельдерея,

2 картофелины,

230-250 г раст. масла,

соль, перец, тмин, корица, душица, красный сладкий перец,

3 ст. ложки томатной пасты.

Чистим рыбу, моем и режем на куски примерно 250–300 г (1 порция), головы можно использовать для приготовления супов. Посыпаем солью крупного помола и укладываем в дуршлаг на 6–8 часов, по истечении этого времени споласкиваем и кладём в широкую низкую кастрюлю (предпочтительно алюминиевую, т. к. в кастрюле из нержавеющей стали легко подгорает). Укладываем куски рыбы вплотную друг к другу, сверху кладём нарезанный на 4–5 частей картофель, наливаем воды столько, чтоб её было на 1 см выше рыбы с картошкой, и ставим вариться.

Когда закипит, половником удаляем появляющуюся пену. Удалив пену, добавляем протёртый как можно мельче лук, целые дольки чеснока, на середину кладём целиком стебли сельдерея и вливаем растительное масло. Закрываем крышкой, оставив небольшую щель, и варим 20 минут на сильном огне, изредка покачивая кастрюлю, чтобы не подгорело. Убавляем огонь, снимаем крышку, пробуем. Если понадобится, добавляем немного соли и варим ещё 10–15 минут.

Когда бульон загустеет, добавляем лимонный сок, раскачиваем кастрюлю 1–2 минуты и снимаем с огня. Посыпаем по всей поверхности перцем и оставляем на 5 минут, затем накрываем крышкой и, подождав ещё 15 минут, раскладываем.

Никогда не перемешиваем эту рыбу половником, а только деревянной лопаткой.

В подходящей ёмкости разбавляем томатную пасту небольшим количеством воды, добавляем душицу, тмин, красный сладкий перец, всё перемешиваем. Поварёшкой разливаем соус по всей кастрюле с рыбой за 5 минут до того, как снимем её с огня, и покачиваем кастрюлю. Затем снимаем с огня, сверху посыпаем перцем и раскладываем по тарелкам.