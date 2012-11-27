Рождественский пост: рецепты

Нескучный сад

Завтра начинается Рождественский пост. Мы предлагаем начать готовиться к нему заранее и уже в первый день приготовить что-нибудь вкусное и полезное, а потому публикуем рецепт постного обеда. Следующие выпуски рецептов будут выходить каждый понедельник



Закуска



Паста из мидий

Вкус мидий нравится далеко не всем. Но в пост они – вещь незаменимая. Во-первых, относительно доступны, во-вторых, очень богаты белком, в-третьих, полезны (обладают, например, антиканцерогенными свойствами, содержат массу микроэлементов и витаминов). А избавиться от специфического морского запаха можно, например, сделав из мидий закусочную пасту, которую удобно мазать на хлеб. Такой бутерброд может стать прекрасным постным завтраком: именно утренняя трапеза вызывает у постящихся обычно больше всего трудностей. Каша, конечно, очень полезна, но питаться ею каждое утро не всем по силам. Привык современный человек к бутербродам, что поделать.



Рецепт пасты прост до предела:

мидии, майонез, лимонный сок, базилик, соль – взбить в блендере. Все. (Количество и соотношение ингредиентов – по вкусу, ведь в процессе приготовления пасту можно пробовать сколько угодно).

Первое блюдо



Капустный суп

Этот суп был основой одной из самых популярных, полезных и не сдающей своих позиций на протяжении долгих лет диеты. Готовится он, как видно из приведенного ниже списка ингредиентов, в промышленных количествах (из расчета на 6 литров). Хватить его должно на целую неделю. Половину супа авторы рецепта рекомендуют замораживать – но это кому как нравится. Чтобы с помощью этих «щей» избавиться от лишних килограммов, отнюдь не обязательно питаться только ими. Можно включать в дневное меню другие продукты – фрукты, овощи, каши, макароны, воздерживаясь от жирного, сладкого и мясного.



Ингредиенты:

Кочан капусты

6 морковок

6 луковиц средней величины

Два красных или зеленых болгарских перца

6 помидоров (или 700-граммовую банку консервированных или томатного пюре)

5 стеблей сельдерея

Чашка коричневого (нешлифованного) риса.



Порежьте овощи относительно крупными кусками. Потушите их в течение 10 минут в 76-литровой кастрюле без крышки (или в двух кастрюлях поменьше, если такого гиганта у вас в хозяйстве нет), затем накройте крышкой и тушите до готовности (примерно час). Пока овощи тушатся, сварите рис (это займет минут 40-45, коричневый рис готовится дольше обычного).

Когда суп будет почти готов, добавьте в него рис. И только после этого посолите и поперчите.

Второе блюдо



Рыба – карри

Ингредиенты:

Филе любой рыбы - 1 кг

4-5 луковиц среднего размера (принимая во внимание, что рыба в последнее время склонна сильно уменьшаться в объеме при жарке, можно взять меньше).

2-3 зубчка чеснока.

Кусочек стручка острого перца чили (по вкусу).

Помидоры – 4-5 штук.

Приправа карри – 1 пакетик (добавляется по вкусу, но никак не меньше половины пакетика на блюдо).

Соль



Поджарьте небольшие кусочки рыбы (лучше длинненькие). Сложите их в отдельную сковородку.

На другой сковородке раскалите масло. Если вы любите острое и блюдо не будут есть дети, бросьте туда кусочек острого перца чили – размер его зависит от степени вашей любви к огненным блюдам. После того, как он поджарится, выньте, положите жарить мелко нарезанный лук. Непрерывно помешивайте, спустя 10 минут добавьте давленый чеснок, перец, соль, приправу карри (все по вкусу). Когда лук станет мягким, добавить томат. Зимой лучше всего использовать готовые томатные пюре (не пасту!) с кусочками помидоров, их сейчас много в магазинах. В крайнем случае подойдет и кетчуп. Должен получиться достаточно жидкий соус, чуть пожиже, чем у бефстроганова. (В непостные дни вместо кетчупа можно положить йогурт или сметану, а вместо рыбы – птицу или мясо, лучше баранину).

Залейте соусом готовую рыбу, быстро вскипятите. Карри можно подавать на стол. На гарнир – рис и только рис! Больше ничего рядом с собой карри не потерпит.



Карри – это не растение, а смесь приправ. Состав ее может быть разным, традиционно в карри входят куркума (именно она придаст кушанью ярко-желтый цвет, а вот на вкус без добавления других приправ она не очень), кориандр, тмин, кумин, гвоздика, перец (черный, красный, душистый), кардамон, имбирь. Если хотите, чтобы аромат блюда разносился по всему микрорайону, а в состав его не входили лишние красители и усилители вкуса, кладите приправы по очереди, примерно в таком порядке: перец, имбирь, гвоздика, кардамон, кумин… Для верности в самом конце можно бросить немного готовой приправы – не повредит!

Десерт



Морковная (тыквенная, яблочная) мини-коврижка

Ингредиенты:

1 стакан тертой моркови (тыквы, яблок),

1 стакан сахара,

Разрыхлитель (2/3 пакетика)

Соль на кончике ножа

Растительное масло (2-3 столовых ложки) или маргарин.

Мука

Сухофрукты, орехи



Перемешайте морковь, сахар, масло и разрпыхлитель. Посолите. Добавьте муку - чтобы тесто стало среднекрутым (как на сырники).

После этого положите изюм, орехи, сухофрукты – все, что захотите.

Выпекайте 1 час при температуре духовки 180 градусов. Можно готовить коврижку в ростере, тогда на приготовление уходит всего 35 минут.



Этот десерт, не очень сладкий, зато богатый калориями и микроэлементами, прекрасен и в виде завтрака, особенно зимним утром.