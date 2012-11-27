Недуги и синдромы нашего времени

Отрок

Из дневника психолога

Раньше поколения отделяли пятнадцать-двадцать лет, сейчас, в век высоких скоростей, поколения отделяют едва ли семь-десять лет. Всё ощутимее становится разница между братьями в одной семье, а между родителями и детьми порой возникает целая пропасть. К вечным проблемам отцов и детей добавляются «приобретения», обусловленные развитием науки и техники. Вот лишь некоторые беглые наблюдения за новыми сложностями нового поколения.

Спонтанность, импульсивность

«Тебя обидели — ты обижаешься, тебя рассмешили — ты смеёшься», — говорит героиня одного из фильмов. А потом задаёт вопрос: «А где ты сам?» Импульсивность как свойство личности, как правило, свидетельствует о неустойчивой нервной системе. Импульсивный человек мало способен к самоанализу, реагирует лишь на внешние раздражители.

Психологи сегодня говорят о «клиповом сознании». Спросите у ребёнка, что нравится ему из программы телепередач, и он ответит — реклама. Если возраст ребёнка не позволяет говорить, то он покажет это своей реакцией, стоит только картинке появиться на экране. В тридцати секундах — завязка, кульминация и развязка: ярко, динамично, музыкально. «Ребёнку» двадцати лет рекламные ролики заменяют картинки и цитаты из социальных сетей. Непереносимы становятся Толстой и Гоголь с их описанием дуба или украинской ночи.

Родители, в свою очередь, всё чаще жалуются на проблему гиперактивности у детей. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) имеет генетические и физиологические причины. Но нередко, даже при отсутствии медицинского диагноза, родные жалуются на неусидчивость и гиперактивность. Развивается привычка к ярким стимулам и скука из-за нехватки оных, неспособность удерживать надолго внимание грозит и в старшем возрасте. Так же обстоят дела и в отношениях с людьми: выявляется неспособность к «созданию уз» ввиду их «однообразия и скуки».

В мире ярких стимулов важно иметь «точку тишины». Умение побыть наедине с собой или с другим человеком, без вмешательства картинок, звуков и суеты — это огромное приобретение для современного человека. Это успокаивает пресловутые нервы, помогает заглянуть в душу, принять важное решение, услышать голос совести. Кроме того, развивать усидчивость, рефлексию и последовательность можно с помощью старых проверенных способов: чтение хотя бы в течение получаса серьёзной литературы действует магически. Для православного человека «точкой тишины» могут служить утренние и вечерние молитвы.

С непривычки прогулка по лесу или в малолюдном месте может показаться скучной. Будут вспоминаться срочные дела, одолеет желание написать кому-то «важную» смс, проверить почту с мобильного или надеть наушники. Но, приложив усилия, эту суету в душе можно преодолеть. И тогда потребность в «точке тишины» будет возрастать.

Лёгкость бытия

Сегодня мы едва успеваем следить за новинками техники, которые обещают нам райскую жизнь без забот. Прогресс идёт семимильными шагами: кнопки, которые недавно вошли в моду, вытеснены сенсором, фотоэлементами, «умными» функциями... Казалось бы, сделано всё, чтобы человек тратил минимум времени на бытовые нужды и устройство своей повседневной жизни. Обещанное свободное время прибавляется, а человек по-прежнему ничего не успевает и колоссально устаёт. «Молодеют» старческие болезни: артроз и артрит диагностируют уже у подростков. Врачи не удивляются: причины болезни — малоподвижный образ жизни. Рука, застывшая на компьютерной мышке...

Лучший отдых, как известно, — это смена видов деятельности, у нас же, похоже, вскоре останется лишь одна задача — попеременное нажатие кнопок в зависимости от необходимой функции. Чтобы справиться с хронической усталостью, занятия нужно выбирать быть как можно более разнообразные. Рекомендовано общение и помощь людям, как моральная, так и физическая.

Автоматизмы: память как атавизм

В смс-общении реакции происходят порой быстрее, чем успевает созреть мысль. «Я из тридцати слов смс пишу, а он мне — смайлик: мол, рад за тебя. Я бедой делюсь — а он тот же смайлик, но в другую строну: „сожалею“». Удобно, правда? О скупом и равнодушном O’K можно написать целую книгу.

«Вам не нужно ни о чём заботиться, он сам о вас позаботится!» Правая рука, вторая голова, — как только ни называют изобретательные рекламисты мобильный телефон, который сегодня одновременно служит и органайзером, и камерой, и плеером, и радио, и компьютером. Звонки, смс, письма принимаются «от тела к телу». Наблюдается необходимость постоянно нащупывать, проверять этот «орган» в кармане. Память человека всё больше превращается в атавизм, и новый орган рискует стать не «второй головой», а первой и единственной.

Мы мало используем свой мозг: нам незачем запоминать даты, цифры, имена, адреса. К чему это ведёт? О нас — поколении без памяти — уже можно снимать фильмы ужасов, где человек отдаётся во власть «памяти» умных аппаратов, которые вдруг разом выходят из строя...

В одном детском лагере был проведён эксперимент: у детей забирали телефоны, возвращая лишь на полчаса вечером для звонка родителям. Первые дни дети ходили растерянные, часто одетые не по погоде, забывали принять лекарства или почистить зубы. Они не всегда знали, что нужно взять на пляж, а что — к посиделкам у костра. К концу первой недели, не получая ценных указаний от мам, дети стали всё больше адаптироваться и соображать своим умом. К концу смены их было не узнать. Кто-то из них, скучая по дому и не имея привычного и лёгкого контакта по телефону, впервые в своей жизни пробовал писать письма на бумаге. Даже между собой дети стали общаться так, будто повзрослели на год. Заметим, что речь идёт не о детях дошкольного возраста, а о тех, кто перешагнул первое десятилетие.

Опасность благ цивилизации, безусловно, не в самих благах, а в том, что человек «автоматизируется», отключая важные механизмы работы головного мозга. Часы, запланированно проводимые без мобильного телефона и интернета, учат нас быть пунктуальными, гибкими и творческими. А кто-то, возможно, не сделав «очень важный звонок», даже вспомнит о Боге, возложит надежду на Него.

Душевная булимия

Булимия — психическое нарушение, которое влечёт за собой истощение всех систем организма. Это своего рода «заедание» переживаний, ненасытность. Булимия возникает вследствие тревоги собственного исчезновения (страха смерти). Человеку неизбежно приходится жить в этой тревоге, которая является следствием грехопадения, следствием нашей отделённости от Бога. Но справляться с этой тревогой мы пытаемся не с Его помощью, а с помощью доступной пищи для ума. Заедать тревогу можно чем угодно: кто-то сломя голову мотается по миру в поисках новых впечатлений, кто-то закармливает душу кинофильмами и сериалами. Одни «лопают» книги — не дав возможности перевариться одной, тут же заедают её другой; другие предпочитают менять партнёров, компании, бесконечно обновлять свой гардероб, лишь бы заглушить тоску на какое-то время... Не мы едим — нас ест наш аппетит. Изначально нейтральные вещи становятся ядом для души, тревога растёт и доводит до бездны отчаяния.

Тревога, страх конечности, потеря смысла — это всё возможно преодолеть лишь дойдя до той грани, после которой принимаешь только один ответ: Бог есть. Тогда становится возможным обратить тревоги и страхи на благо. Ведь именно благодаря им человек чувствует жизненную необходимость в Милосердном Отце и начитает приближаться к Богу.

Поколение «бессмертных»

В далёком детстве нам показывали фильмы, которые хоть однажды необходимо увидеть каждому. Один из них — «Белый Бим Чёрное Ухо». Собак и лошадей всегда жальче в фильмах, чем людей. Это объясняется тем, что животные терпят страдания незаслуженно и переносят их безропотно, веря человеку. Эти переживания поднимают целый слой бессознательной тревоги о том, что перед смертью и страданиями мы все беззащитны и бессильны. По большому счёту, для ребёнка это одна из первых возможностей прикоснуться к теме смерти. Многие считают, что подобные фильмы травмируют душу ребёнка, заставляя его думать не о светлом и прекрасном, а о горе и боли. Доводы о том, что человек не может прожить без скорбей и потерь, не принимаются. Главное — мыслить позитивно и притягивать к себе только хорошее! В этом самообмане человек способен прожить до самой встречи... со смертью.

Естественный страх смерти подрастающее поколение гасит с помощью игр или агрессии по отношению к людям и животным. Взрослые обрушиваются праведным гневом на компьютерную зависимость, на игры, наполненные бесовскими персонажами, бесконечными реинкарнациями и перезагрузками, которые эту агрессию и провоцируют, сея в душе конфликт: смерть есть, но не для меня?

Протестовать против игр мало, нужно предложить подростку то, что поможет ему справиться с его страхами и тревогами, которые он сам не в состоянии ни понять, ни объяснить. Есть возраст, когда нас неминуемо притягивают страшилки о смерти. Так мы знакомимся с ней, постигаем её природу. Если же эта «страшная» тема под запретом, ребёнок ищет выходы самостоятельно, и ругать его здесь не за что. Стоит переосмыслить и нам свои взгляды на жизнь и на смерть: посмотреть «Белый Бим Чёрное Ухо» или подобные ему современные фильмы, посетить больного родственника, попробовать свои силы в качестве волонтёра в больнице или хосписе.

Лишь научившись умирать, человек способен научиться жить.

Отсутствие самооценки

Самооценка — это представление человека о важности своей личной деятельности в обществе, оценка себя, собственных качеств и чувств, достоинств и недостатков. Сейчас оценка себя происходит во многом благодаря определённой функции в социальных сетях. Нравится? Жми «лайк». К сожалению, кнопки «не нравится» пока нет. Выставив фотографию или записав мысль в блоге, пользователь собирает голоса. Исходя из этого составляет своё представление — что «пойдёт» и каков он сам. Оцениваются не поступки и качества, а фотографии и удачно скачанные цитаты.

Выходя в реальный мир, человек нередко чувствует себя потерянным, лишённым внутренних точек опоры, адекватного взгляда на свои поступки и слова, ведь страница в социальной сети и реальность — не одно и то же. Таким образом, безопаснее становится дружить, заводить отношения и просто общаться и праздновать праздники дома, не сходя с места — перед монитором и с мышкой в руке.

Максимально адекватное отношение к себе — оптимальный уровень самооценки. Здесь не обойтись без самоанализа и самокритики. «Человек рождается в действии», — сказал философ. Возможно, понимание проблемы поможет отказаться от пассивного потребления интернета и перейти к действию. А отклик не замедлит появиться, формируя нашу самооценку. Конечно, вместо «лайка» в метро могут уступить место, а могут наступить на ногу. Реальность небезопасна, но лишь в ней — настоящая жизнь.

Оптимизм или позитивизм?

Позитивизм (или позитивное мышление), насаждаемый сегодня повсеместно, с одной стороны, похож на оптимизм: не обращать внимания на плохое, акцентировать внимание исключительно на приятном и радостном. Задача позитивной психотерапии — воспитать эффективного, позитивно мыслящего человека, который бы не «парился» по поводу недостатков, страстей и пороков, а видел в себе и других только хорошее. Главное — максимально повысить эффективность: в карьере, социальной жизни, семье и так далее.

В такой системе ценностей не до борьбы с собой. Вряд ли нужен Христос Спаситель — спасать-то не от чего. Ориентиры духовной жизни утрачивают актуальность — духовность подменяется созданием рая здесь, на земле, своими силами, с верой в свою «эффективность». Основоположник позитивной психотерапии Носсрат Пезешкиан считается самым эффективным психотерапевтом современности, гуру, учителем, вполне самодостаточным, не нуждающимся в исцелении.

Современный человек, развивающий в себе имеющееся хорошее, проходя мимо плохого, становится сильным, самоуверенным и, несомненно, имеющим право на счастье за «свои заслуги». А те незначительные недостатки, что есть... Пусть окружающие смирятся с ними, ведь в них кроется индивидуальность, «изюминка» и неповторимость. Так и приходит к нам век без Бога, когда ты сам себе бог, сам себе творец.

«Всегда радоваться» нам завещано человеком, который был беспощаден к себе и своим слабостям. Важно выбирать верных учителей. Среди них ведь тоже были оптимисты, верящие в то, что с Богом человека всегда ждёт только самое лучшее — для его бессмертной души.

Сны Стругацких. Есть ли выход?

Не так давно умер Рей Брэдбери, известный писатель-фантаст. В своём романе «451 градус по Фаренгейту» он описывает весьма узнаваемое сегодня общество. Читаешь роман — и охватывает ужас: то, что он описал как выдумку, как свой страшный сон, сбылось ещё при его жизни.

Братья Борис и Аркадий Стругацкие тоже смогли предсказать, к чему ведёт прогресс, и судьбами своих главных героев (как правило, одиночек и безумцев) сумели показать выход...

«Никогда не жалуйся на время, ибо для того ты и родился, чтобы сделать его лучше», — писал Иван Ильин. Дело не во времени, дело в нас. Какие бы ловушки ни расставлял нам прогресс, всегда остаются некие общечеловеческие ценности, которые объединяют поколения, соединяют нас с предками и проводят мосты к потомкам. В каждом из нас живёт бессмертная душа, но поддерживать в ней жизнь и стремление к свету необходимо именно нам; никто не сделает это за нас.

«Я животное, ты же видишь, я животное. У меня нет слов, меня не научили словам, я не умею думать, эти гады не дали мне научиться думать... загляни в мою душу, я знаю — там есть всё, что тебе надо. Должно быть. Душу-то ведь я никогда и никому не продавал! Она моя, человеческая!»

Этими словами из романа «Пикник на обочине» хотелось бы завершить свои размышления, и пожелать всем нам в это сверхтехнологичное время оставаться живыми обладателями бессмертной души.