К матушке Алипии в день ее памяти пришли около 80 тысяч паломников

Около 80 тысяч паломников посетили Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь Киева (Голосеевская пустынь), где сегодня праздновали день памяти монахини Алипии (Авдеевой) – подвижницы, особо почитаемой православными христианами в Украине. Как сообщает корреспондент УНИАН, монастырь в этот день был открыт c 3 утра, тем не менее, очередь к телу блаженной старицы не прекращается.

По словам наместника монастыря архимандрита Исаакия (Андроника), для того, чтобы все желающие смогли посетить богослужения, в этот день в монастыре было совершено три Божественные литургии.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира Божественную литургию в Свято-Покровском Голосеевском монастыре совершил секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) в сослужении епископа Васильковского Пантелеимона (Поворознюка) и наместника монастыря архимандрита Исаакия (Андроника).

«Сегодня 24-я годовщина упокоения блаженной Алипии Киевской, Христа ради юродивой. У многих православных христиан стало благочестивой традицией приходить в нашу обитель, чтобы поклониться блаженной старице. Особенно переполнен монастырь в день преставления матушки Алипии – 30 октября. Храм в этот день открыт с 3 часов утра, но очередь не прекращается до поздней ночи», - рассказал наместник монастыря, архимандрит Исаакий (Андроник).

Ныне блаженная старица покоится в небольшой усыпальнице, в нижнем пределе храма обители, освященном в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

В течение дня на месте погребения матушки Алипии и у часовни - на месте ее подвигов, совершались панихиды.

Справка УНИАН

Монахиня Алипия родилась 16 марта (3 марта - по старому стилю) 1905 года. Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской Лавре.

За безропотное несение скорбей и многочисленные духовные подвиги Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости.

В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг. Сюда к ней приходило множество людей с просьбами об исцелении и духовной помощи.

30 октября 1988 года монахиня Алипия отошла ко Господу и была похоронена на Лесном кладбище города Киева.

18 мая 2006 года по благословению предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Владимира тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Монахиня Алипия пока еще не причислена к лику святых, вместе с тем ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.

Дни особого поминовения монахини Алипии совершаются 30 числа каждого месяца (в феврале - 28 числа), 30 октября, 16 марта, 18 мая, 30 августа.