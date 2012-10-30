Церковь и СМИ: выносить ли сор из избы?

Нужно ли специально формировать положительный образ Церкви в обществе и как это делать? Стоит ли православным СМИ самим говорить о церковных проблемах или неправильно «выносить сор из избы»? Ответы на эти вопросы старались найти участники круглого стола «Религия и СМИ: между пиаром и журналистикой», который прошел 29 октября в рамках пятого фестиваля православных СМИ «Вера и слово». Ведущим круглого стола выступил председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда. В обсуждении приняли участие редакторы известных православных СМИ – журналов «Фома» и «Нескучный сад», интернет-порталов «Татьянин день» и «Религия и СМИ», а также представители радиостанции «Голос России» и ВГТРК и др.

Дмитрий Сладков, постоянный колумнист «Фомы» и участник дискуссии, считает, что сегодня одной из главных проблем церковной информационной среды стал «дефицит сообщительности, т.е. возможности говорить друг с другом о главном, и говорить публично». По мнению Дмитрия Сладкова, невероятный информационный шум вокруг Церкви и созданная вокруг него «ложная повестка дня» уводят от сущностных вещей и не позволяют открывать нечто новое.

Юлия Данилова, главный редактор журнала «Нескучный сад», отметила несколько проблем, с которыми сталкиваются православные СМИ в рассказе о жизни Церкви. Одной из них Юлия Данилова назвала частую неготовность церковной среды к открытому обсуждению проблем и их диагностике. Она вспомнила случай из своей практики, когда аналитический и в целом позитивный материал о конфликте в связи со строительством одного храма пресс-служба этого храма раскритиковала со словами: «Вы должны были закончить текст фразой «Малиновый звон пронесся над районом N!»

По мнению Юлии Даниловой, принцип «не навреди» в православных СМИ порой толкуется слишком широко — попытка написать о церковных проблемах в православном СМИ нередко воспринимается так же, как попытка светского журналиста опубликовать секретные госдокументы.

Тем не менее, перед редактором всегда стоит непростой выбор – огласить проблему или постараться сначала что-то предпринять для ее разрешения.

«Мы не берем негативную тему, пока она не вышла в светские СМИ или не начала активно обсуждаться в блогах», — этим принципом руководствуется главный редактор «Нескучного сада» в своей работе. Тем не менее, как отметила Юлия Данилова, из большого количества накопившихся умолчаний когда-то может получиться опасная информационная бомба.

В ответ на выступление Юлии Даниловой председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда сказал, что все медиаскандалы последнего времени, по его мнению, все же не обозначили реальной проблемы церковной жизни. «Нерв церковной жизни проходит через общение пастыря и паствы. Это не стало предметом обсуждения светских СМИ”,— заметил Легойда.

Многие участники круглого стола выразили мысль, что избежать ошибок журналистов, которые приводят к негативному восприятию Церкви, помог бы этический кодекс сотрудников СМИ, работающих по религиозной тематике. Владимир Легойда отметил, что Синодальный информационный отдел готов при необходимости выступить площадкой для обсуждения этой идеи.

Вера и Слово