В Москве открылся V международный фестиваль «Вера и Слово»

Более 60 делегатов из Украины принимают участие в V международном фестивале православных СМИ «Вера и Слово», открытие которого состоялось сегодня в Москве.

Как сообщает корреспондент УНИАН, фестиваль открылся молебном, который возглавил глава синодального отдела по делам молодежи Украинской Православной Церкви епископ Обуховский Иона (Черепанов).

В V международном фестивале православных СМИ «Вера и Слово», организованном Синодальным информационным отделом РПЦ, принимают участие 467 делегатов – православные журналисты и сотрудники епархиальных пресс-служб из России, Украины, Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья.

«Основные задачи фестиваля - это консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества православной церкви и современного общества, а также поиск путей развития православных СМИ», - отметил председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда.

Фестиваль «Вера и Слово» пройдет с 29 по 31 октября.

Участники фестиваля обсудят формы подачи церковной тематики в светских СМИ. В рамках фестиваля состоится открытая панельная дискуссия, посвященная процессу создания положительной повестки дня православной церкви. Также пройдет круглый стол, на котором обсудят проблему отличия реальных новостей от сознательных «вбросов». Запланированы круглые столы, посвященные вопросам отношений Церкви и медиа, будущему печатных СМИ. Также делегаты фестиваля обсудят особенности работы в социальных сетях и блогосфере. Участие в круглых столах примут известные журналисты, редакторы светских СМИ и медиаэксперты. Также планируется презентация епархиальных медиа-ресурсов.

Для неформального общения с участниками фестиваля приглашен министр культуры РФ Владимир Мединский.

31 октября, в день закрытия фестиваля, в храме Христа Спасителя пройдет встреча участников «Веры и Слова» с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, на которой участники фестиваля зададут свои вопросы Предстоятелю РПЦ.

*** Фестиваль «Вера и Слово» проводится раз в два года, начиная с 2004 года. Основной задачей форума является диалог и консолидация церковной и светской журналистики, обсуждение новых форм сотрудничества Православной Церкви и современного общества, а также поиск путей развития православных СМИ.

В Украине с 2009 года проходит фестиваль «СМИ православных», который два раза в год организует Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

