Патриарх Кирилл почтил память воинов Великой Отечественной войны

28 июля 2012 года по окончании Божественной литургии в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в Киеве мемориал Вечной славы на могиле Неизвестного солдата и памятник жертвам массового голода 1930-х годов.

Его Святейшество сопровождали члены официальной делегации Русской Православной Церкви, а также митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, архиепископ Бориспольский Антоний и епископ Львовский и Галицкий Филарет.

Предстоятель Русской Церкви возложил к мемориалам венки и совершил молитву о упокоении вождей и воинов, за веру и Отечество живот свой положивших, и о жертвах массового голода, охватившего в 30-е годы прошлого века ряд областей Украины, России и Казахстана. Была пропета «Вечная память».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси