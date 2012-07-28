Предстоятель РПЦ отметил важность Харьковского Собора 1992 года
И наградил митрополита Владимира
Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл отметил историческую важность Харьковского Собора 1992 года, избравшего предстоятелем Украинской Православной Церкви митрополита Владимира. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, в День Крещения Руси, в своем приветственном слове к участникам праздничной литургии в Киево-Печерской Лавре.
«Мы празднуем сегодня 20-летие Харьковского собора, который, преодолев великое искушение и соблазн, порожденный человеческой греховностью, сохранил Украинскую Православную Церковь в общении со Вселенским Православием. И неслучайно, что сегодня здесь, на этой площади, мы молились и совершали Божественную литургию с представителями всех Поместных Православных Церквей. Это свидетельство правильности того выбора, который был сделан 20 лет тому назад в Харькове. Это выражение уважения и признательности Церкви-исповеднице, Украинской Православной Церкви, за ее жертвенное стояние в истине», - подчеркнул Патриарх Кирилл.
Предстоятель РПЦ пожелал украинцам, «чтобы сегодняшний день отобразился в сознании, в совести, в душе каждого православного человека».
«Спасение там, где полнота Православия, спасение там, где вокруг одного престола собраны все и на разных языках возносят хвалу Господу», - отметил Патриарх Кирилл.
Предстоятель РПЦ напомнил о том, как 20 лет назад тысячи верующих встречали Митрополита Владимира, прибывшего на Киевскую кафедру:
«И сегодня, видя Блаженнейшего, восставшего от одра тяжелейшей болезни, произносящего мудрые, правильные и красивые слова, снова приступившего в полной мере осуществлять свое служение Предстоятеля, мы воздаем хвалу Господу, явившему нам всем такую милость», - резюмировал Святейший.
Патриарх Кирилл вручил митрополиту Владимиру орден святителя Иннокентия, митрополита Московского, I степени и икону Спасителя.