В Киеве состоялась торжественная Академия

27 июля в Национальном дворце искусств «Украина» состоялась торжественная Академия по случаю 20-летия Предстоятельского служения Блаженнейшего Митрополита Владимира. Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

Открывая официальную часть, Митрополита Владимира поздравил Предстоятель Русской Православной Церкви.

«20 лет свидетельство Блаженнейшего Митрополита Владимира о вере православной на кафедре Киевского Митрополита и Предстоятеля Украинской Православной Церкви вся полнота Церкви нашей воспринимает как время особое, время особых действий, время особых свидетельств. И сегодня, празднуя это 20-летие, мы торжествуем как православные люди, свидетельствуя, что за эти 20 лет Православная Церковь в Украине сохранила свою духовную силу, свою способность вести людей к спасению, свою любовь к пастве. Вы приняли, Ваше Блаженство, бразды правления в сложное время, приняли их покорно, с настоящей монашеской готовностью к самопожертвованию. Ваша личность стала символом и воплощением непоколебимой мужественности и стойкости украинской Церкви. На древней кафедре Киевских святителей Вы проявили себя не только как пастырь добрый, готовый душу свою положить за паству свою, но и как талантливый проповедник, богослов, учитель веры».

Приветственное слово Президента Украины Виктора Януковича зачитал вице-премьер-министр Украины - Министр социальной политики Сергей Тигипко. Также Сергей Леонидович передал поздравительный адрес от Премьер-министра Украины Николая Азарова и всех членов правительства.

«За два десятилетия, которые Вы возглавляете Церковь, она предстала как мощный духовный фактор в нашей стране и продолжает развиваться. Ваш высокий авторитет помогает всем нам в непростое время соревноваться с ежедневными жизненными вызовами», - говорилось в приветствии.

В завершение официальной части к собравшимся в зале обратился Предстоятель Украинской Православной Церкви.

"Ваше Святейшество! Я рад приветствовать Вас в нашем златоверхом Киеве, в Святой Лавре, и вообще в Украине. Сегодня Православная Церковь Украина отмечает 20-летие Харьковского Собора и 20-летию избрания Митрополита Киевского и всея Украины. И мы рады, что с этой случая с Вашего благословения наши братья представляют Поместные Церкви, и это свидетельствует о том, что мы всем рады и всем простираем свои объятия.

Меня спросил корреспондент: «Как Вы считаете, что Вы успели или не успели совершить за эти 20 лет церковного послушания?». Я отвечал вам отвечаю: «Если строго говорить, ничего особенного. Но я стремился к этому, и видит Бог, по Его благословению Церковь наша цветет и очерченны евангельские заповеди в жизни людей.

Однако существует в мире еще много зла, много ненависти и об этом необходимо всем миром молиться, чтобы Господь умиротворил сердца людей, просветил их мысли и помог познать Его святую волю.

Каждый человек в жизни является крестоносителем, каждый несет жизненный крест и должен без ропота, но с большой надеждой уповать на Пострадавшего, погребенного ради нас и Воскресшего в третий день Христа Спасителя. Мы этого не всегда помним, это касается не только монахов, которые призваны молиться за весь мир и находиться в святой обители или на послушании, куда их отправляют, но и касается каждого человека, чтобы он понимал, что принципы духовного мира далеко не похожи на принципы светского, что в духовном мире только поражением достигается возвышение, только самоуничижением достигаются победы в жизни и деятельности.

Грех вошел в мир и повредил природу добра, но не навсегда, а до определенного времени, и борется сегодня со светом и добром, как пишет великий писатель: бьется дьявол с Богом, а поле битвы есть сердце человеческое. Так, сердце человеческое много может и должно достигать своей вершины, принадлежащей ему. Цель человека в этой жизни - познание Бога, приближение к Богу и единение с Ним даже не обязательно в будущем веке, само собой разумеется.

Что такое познать Христа и получить от Него мир? Это означает следовать Его евангельским заветам, с Его же помощью совершенствоваться, ходить дорогой, идущей сквозь сердце человеческое и радоваться, что у нас есть Спаситель и нам ни беда не страшна, если мы возлагаем на Него наши кресты, чтобы Он помог их нести, достигая вершин Царства Божьего.

Я благодарю всех - епископат, духовенство, мирян и особенно Вас, Ваше Святейшество, за Ваши святые молитвы, которые мне очень помогли во время болезни и, надеюсь, будут помогать всем нам, чтобы мы, преодолевая немощь, жили для Христа и во Христе.

Многая вам всем лета и пусть Божие благословение пребывает со всеми нами!», - Сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви.

Концертную программу продолжили выступления творческих коллективов и исполнителей.