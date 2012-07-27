Активистке «Femen» дали 15 суток за хулиганство

Бориспольский городской суд оперативно рассмотрел протокол об административном нарушении и вынес решение об админаресте на 15 суток активистки движения Femen за хулиганство в аэропорту «Борисполь». Об этом сообщило информационное агентство ЛигаБизнесИнформ.

Представители Русской Православной Церкви оценивают этот случай как нестоящий внимания и незначимый. В комментарии «Православию в Украине» пресс-секретарь Святейшего Патриарха диакон Александр Волков сказал, что «инциденты с этой организацией, к сожалению, в Украине происходят довольно часто. Учитывая это, нам надо закрыть глаза на происшедшее».

От комментариев относительно поступка активистки «Femen» воздержался и глава Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви Владимир Легойда. «Неадекватные люди есть везде. Я не вижу никакой необходимости комментировать действия неадекватных людей», — сказал он, отвечая на вопрос украинских журналистов на пресс-конференции 26 июля в Киево-Печерской Лавре.

В сообществе православных журналистов было выдвинуто предложение осудить действие активистки. «Ведь она замаскировалась под 4-ю власть, а учитывая напряженность отношений СМИ и Церкви в последнее время, теперь во всякой журналистке духовенство будет видеть потенциального провокатора».

Не воспринимать всерьез инцидент в «Борисполе» считает целесообразным и глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Коваленко.

«Я бы не рассматривал этот инцидент в формате «Церковь и журналисты», — отметил, комментируя ситуацию «Православию в Украине», о. Георгий, — потому что речь идет не об инциденте Церкви с журналистами или СМИ. Человек просто использовал такой способ проникновения на встречу Патриарха и попытался «засветиться» перед камерами.

В этом смысле произошедшее — лишь «пикантная» подробность визита Святейшего Патриарха. И эта подробность должна остаться там, где ее место — на периферии информационного поля. Главным событием сейчас является празднование 20-летия Предстоятельского служения Блаженнейшего Митрополита Владимира, визит Святейшего Патриарха, День Крещения Руси и день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Именно это является событием».

По словам главы СИПО УПЦ, в результате инцидента процедура аккредитации для журналистов на церковные события ужесточена не будет. «Из-за провокации нежурналиста не должны пострадать журналисты», — отметил прот. Георгий Коваленко.