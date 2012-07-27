Патриарх Кирилл призвал украинцев хранить верность Православию

Предстоятель Русской Православной Церкви патриарх Кирилл пожелал украинцам, а также «всем народам исторической Святой Руси сохранять верность тому выбору, который совершил равноапостольный и благоверный великий князь Владимир». Как сообщает корреспондент УНИАН об этом он сказал сегодня в своем Первосвятительском слове после молебна у памятника Святому князю Владимиру на Владимирской горке в Киеве.

Патриарх Кирилл поздравил присутствующих с Днем Крещения Руси, и с днем памяти святого благоверного и равноапостольного князя Владимира. В своей речи он напомнил историю Крещения Руси князем Владимиром.

«Вместе с Крещением Русь сделала свой цивилизационный выбор и на протяжении веков сохраняла верность этому выбору… Князь Владимир определил цивилизационное развитие своего народа, включив через Таинство Крещения свой народ в великую традицию духовной и нравственной жизни, увенчанную и украшенную подвигом сонма святых и новомучеников», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

«В наше непростое время мы сталкиваемся с теми же искушениями, с которыми столкнулся равноапостольный князь Владимир. Кто-то говорит об ошибке великого князя, о том, что не в ту географическую сторону обратил он свой взор, что надо было сделать иной выбор, и тогда, мол, наша жизнь была бы лучше. Наверняка, то же самое говорили древние киевляне: зачем он делает этот выбор?.. Зачем требует от нас того, что не требовала старая вера? Но ведь и сегодня для многих, как и для древних язычников, православная вера является бременем неудобоносимым. Некоторым кажется, что она связывает их личную свободу, что она требует невозможного, что она мешает жить в свое удовольствие, по голосу плоти», - отметил Патриарх Кирилл.

Вместе с тем он отметил, что христианство, «требует работы над собой, борьбы со своими страстями, постоянного воспитания духа и воли… А идти вверх, как мы знаем, гораздо тяжелее, чем спускаться вниз».

