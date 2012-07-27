РПЦ может пересмотреть отношение к царским останкам

Патриарх Московский и всея Руси заявил, что церковь может пересмотреть отношение к останкам, захороненным в 1998 году в императорской усыпальнице

"Я бы хотел сказать об очень важной информации, которая поступила к нам из Нью-Йорка и которая связана с обстоятельствами кончины царской семьи. Полагаю, что эти обстоятельства помогут нам определить свою позицию, в том числе, по делу так называемых "екатеринбургских останков". Я представлю вам соответствующие материалы, мы должны будем это обсудить и принять необходимое решение", - заявил в ходе заседания Священного Синода патриарх Кирилл, которого цитирует Взгляд.

Архиереи Священного Синода после заседания в Киево-Печерской лавре пришли к выводам, что, несмотря на новые факты, предоставленные Русской зарубежной церковью, пока слишком рано делать какие-либо суждения об останках императорской семьи.

Как сообщил глава Информационного отдела РПЦ Владимир Легойда, на заседании состоялась "содержательная дискуссия, которая показала, данная информация требует дальнейшего всестороннего изучения".

Вместе с тем в Следственном комитете России уверены, что фрагменты тел принадлежат представителям царской династии. Следователь по делу о гибели Романовых Владимир Соловьев рассказал Эху Москвы, что параллельно с российскими учеными над этой проблемой работали и американские специалисты. Соловьев подчеркнул, что СК может предоставить в патриархат любые необходимые материалы.

Напомним, члены семьи последнего российского императора Николая II и лица из его ближайшего окружения - всего 11 человек - были расстреляны по решению президиума Уралсовета в ночь на 17 июля 1918 года.

В июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки девяти человек. Предполагается, что они принадлежали членам царской семьи: Николаю II, его супруге Александре Федоровне, их дочерям - Ольге, Татьяне и Анастасии, а также лицам из их окружения.

Члены императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

В 2007 году при проведении археологических раскопок в 70 км к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек. Многочисленные экспертизы указывают на то, что останки принадлежат цесаревичу Алексею и его сестре Марии. Останки не захоронены.

РПЦ не признала подлинность найденных останков, ссылаясь на то, что для этого нет достаточных доказательств.