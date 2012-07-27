РПЦ может пересмотреть отношение к царским останкам

15:58, 27 липня 2012
Православ`я
9

Важная информация из Нью-Йорка

Патриарх Московский и всея Руси заявил, что церковь может пересмотреть отношение к останкам, захороненным в 1998 году в императорской усыпальнице

"Я бы хотел сказать об очень важной информации, которая поступила к нам из Нью-Йорка и которая связана с обстоятельствами кончины царской семьи. Полагаю, что эти обстоятельства помогут нам определить свою позицию, в том числе, по делу так называемых "екатеринбургских останков". Я представлю вам соответствующие материалы, мы должны будем это обсудить и принять необходимое решение", - заявил в ходе заседания Священного Синода патриарх Кирилл, которого цитирует Взгляд.

Архиереи Священного Синода после заседания в Киево-Печерской лавре пришли к выводам, что, несмотря на новые факты, предоставленные Русской зарубежной церковью, пока слишком рано делать какие-либо суждения об останках императорской семьи.

Как сообщил глава Информационного отдела РПЦ Владимир Легойда, на заседании состоялась "содержательная дискуссия, которая показала, данная информация требует дальнейшего всестороннего изучения".

Вместе с тем в Следственном комитете России уверены, что фрагменты тел принадлежат представителям царской династии. Следователь по делу о гибели Романовых Владимир Соловьев рассказал Эху Москвы, что параллельно с российскими учеными над этой проблемой работали и американские специалисты. Соловьев подчеркнул, что СК может предоставить в патриархат любые необходимые материалы.

Напомним, члены семьи последнего российского императора Николая II и лица из его ближайшего окружения - всего 11 человек - были расстреляны по решению президиума Уралсовета в ночь на 17 июля 1918 года.

В июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки девяти человек. Предполагается, что они принадлежали членам царской семьи: Николаю II, его супруге Александре Федоровне, их дочерям - Ольге, Татьяне и Анастасии, а также лицам из их окружения.

Члены императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

В 2007 году при проведении археологических раскопок в 70 км к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек. Многочисленные экспертизы указывают на то, что останки принадлежат цесаревичу Алексею и его сестре Марии. Останки не захоронены.

РПЦ не признала подлинность найденных останков, ссылаясь на то, что для этого нет достаточных доказательств.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter