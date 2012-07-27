Легойда: Цель визитов Патриарха — молитва с паствой

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось в Киево-Печерской Лавре 26 июля, касалось вопросов жизни всей Русской Православной Церкви и не рассматривало отдельно темы, связанные с жизнью Украинской Православной Церкви. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам заседания глава Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда.

В то же время, по его словам, Священный Синод РПЦ рассмотрел ряд важных вопросов церковной жизни.

В частности, были образованы новые епархии и Митрополии на территории Российской Федерации. Как отметил В.Легойда, в Русской Православной Церкви продолжается процесс создания новых епархий путем выделения из уже существующих. Это один из самых важных процессов, задача которого — сделать архиереев и священников ближе к людям, ближе к прихожанам.

Таким образом, на сегодня в РПЦ насчитывается 235 епархий (на начало 2009 года их было 159), 30 Митрополий. Из них 134 епархии — на территории РФ, 46 — в Украине, 11 — в Беларуси, остальные на территории других государств.

Также В.Легойда сообщил о кадровых назначениях в монастырях на территории РФ.

Святейший Патриарх предоставил членам Синода важные новые сведения о расследовании гибели Царской семьи. После рассмотрения и дискуссии члены Синода приняли решение, что информация требует дальнейшего изучения.

На заседании были рассмотрены и отчеты Святейшего Патриарха о его Предстоятельских визитах. Владимир Легойда отдельно упомянул о недавнем визите в пострадавший от наводнения Крымск в Краснодарском крае. Святейший Патриарх Кирилл следил за оказанием помощи, молился о погибших и пострадавших в результате наводнения.

Глава СИНФО РПЦ озвучил цифры: Русская Православная Церковь собрала и направила в Крымск средств на сумму 15 миллионов рублей.

Кроме того, помощь пострадавшим оказывалась адресная и в соответствии с реальными нуждами. Так, с первых часов трагедии в Крымске туда были направлены сотрудники Синодального социального отдела Русской Православной Церкви. Они на месте исследовали реальные потребности региона и уже в соответствии с ними запрашивали помощь от церковных структур.

Данную схему оказания поддержки пострадавшим регионам в РПЦ выработали с учетом опыта пожаров в средней полосе России два года назад.

Таким образом при оказании помощи в Краснодарском крае удалось избежать злоупотреблений.

Владимир Легойда также сообщил, что на Синоде было принято решение о созыве в начале 2013 года Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.

С другими решениями Священного Синода РПЦ можно ознакомиться в журналах, которые опубликованы на сайте Московской Патриархии.

***

Затем В.Легойда ответил на вопросы украинских журналистов.

Относительно утреннего инцидента в аэропорту спикер отметил, что неадекватные люди есть везде. «Я не вижу никакой необходимости комментировать действия неадекватных людей», — сказал он.

Был задан вопрос о конфликте вокруг Воскресенского «афганского» храма в Киеве. Владимир Легойда сказал, что данная ситуация является внутренним делом Украинской Православной Церкви и будет рассматриваться самой УПЦ.

На вопрос, как в РПЦ оценивают нынешний визит Святейшего Патриарха в Украину и можно ли его считать «самым успешным за всю историю визитов», глава СИНФО РПЦ подчеркнул, что в РПЦ не рассматривают визиты Патриарха в Украину как заграничные поездки — Святейший едет к своей пастве.

А об успешности можно судить, исходя из целей визита — достигнуты они или нет.

По словам спикера, впервые накануне этого визита ему не задавали вопрос, который звучал во все предыдущие поездки. «Всегда задают один и тот же вопрос: а зачем Патриарх едет в Украину? И когда начинаешь говорить, что Святейший Патриарх едет помолиться со своими братьями по вере, сразу идут возражения: «Это понятно… А на самом деле зачем?» Получается, что? Всё это — храмы, молитва — это что, антураж? На самом деле Патриарх приезжает в Украину или какие-то другие страны, города, сёла, прежде всего, как верующий человек, как Предстоятель Церкви — для молитвы. И это на самом деле. И это правда. А все остальное существует только потому, что есть вот это, главное», — сказал В.Легойда.

«Настоящей целью визитов Святейшего Патриарха в Украину всегда была молитва, — подчекрнул он.

***

В Киеве Синод РПЦ проходит уже четвертый раз, а столица Украины является одной из синодальных столиц Русской Православной Церкви.

Из решений, принятых на заседании Синода РПЦ, два касалось Украины.

Так, было принято решении о включении дня памяти Всех киевских святых и священномученика Владимира (Богоявленского) в общий месяцеслов Русской Православной Церкви.

А митрополит Аргентинский и Южноамериканский Платон вернется служить в Украину.

Православие в Украине