Патриарх Кирилл: рад ступить на святую украинскую землю

Патриарх Кирилл, прибыв в Киев из Москвы, обратился к людям, которые его встречали в аэропорту, и к журналистам с приветственным словом и благословением.

"Я хотел бы выразить свое глубокое удовлетворение и радость в связи с возможностью вновь ступить на святую украинскую землю. Помогай Бог всем нам так идти по жизни, чтобы духовные и нравственные ценности, которые мы получили из Киевской купели крещения, закреплялись в жизни народа, оплодотворяли народную жизнь и давали возможность людям мотивировать свои поступки большими моральными ценностями, которые содержатся в Евангелии. Я радуюсь возможности снова совершить богослужение вместе с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром и на Владимирской горке, и в Киево-Печерской Лавре, с которой началась история монашества на святой Руси. Мы также проведем заседание Священного Синода", - подчеркнул патриарх Кирилл.

Он также благословил присутствующих.

"Храни вас всех Господь. Благословение Божие да пребудет с украинским народом и Украиной. Храни Господь", - сказал Патриарх к собравшимся.

Среди лиц, которые приехали поздравить Патриарха в аэропорту, посол РФ в Украине Михаил Зурабов, министр здравоохранения Раиса Богатырева, народный депутат от Партии регионов Василий Горбаль и заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.

Напомним, Патриарх приехал в Украину по случаю Дня крещения Киевской Руси и 20-летия предстоятельского служения митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Обозреватель