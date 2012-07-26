Олег Карамазов: к Патриарху бросилась душевнобольная

Солист рок-группы «Братья Карамазовы» Олег Карамазов, комментируя инцидент с полуголой девушкой, бросившейся к Патриарху Кириллу в аэропорту Борисполь, сказал, что она давно состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

«Меня удивило, когда она представилась охране на входе в аэропорт корреспонденткой газеты «Вечерний Харьков». Я прекрасно знаю, что девушка страдает психическим недугом. Мы будем молится за ее выздоровление», - подчеркнул он.

Инцидент произошел в тот момент, когда Патриарх спустился с трапа и направился к столику прессы. К нему подбежала активистка Femen с криками «Изыди вон!», пытаясь сорвать с себя одежду. На ее теле было написано "Kill Kiril" (убить Кирилла). Охрана оттащила девушку в сторону, а Патриарх Кирилл никак не отреагировал на происшествие.