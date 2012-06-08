В Крыму освятили храм Семи священномучеников Херсонесских

На территории Национального заповедника "Херсонес Таврический" освятили храм Семи священномучеников Херсонесских УПЦ. Как сообщает КИА, восстановление святыни велось с марта прошлого года.

По случаю освящения храма прошли литургия и крестный ход.

Напомним, на территории Национального заповедника "Херсонес Таврический" также действует Свято-Владимирский собор УПЦ. Освящение его главного алтаря состоялось 3 апреля 2004 года.

*** Херсонес - древний город, основанный греками в VI веке до нашей эры и просуществовавший до конца XIV века. Является крупнейшим местом археологических раскопок на побережье Черного моря.