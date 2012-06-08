В Крыму освятили храм Семи священномучеников Херсонесских
11:48, 08 червня 2012Православ`я
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Святыню восстанавливали год
На территории Национального заповедника "Херсонес Таврический" освятили храм Семи священномучеников Херсонесских УПЦ. Как сообщает КИА, восстановление святыни велось с марта прошлого года.
По случаю освящения храма прошли литургия и крестный ход.
Напомним, на территории Национального заповедника "Херсонес Таврический" также действует Свято-Владимирский собор УПЦ. Освящение его главного алтаря состоялось 3 апреля 2004 года.
*** Херсонес - древний город, основанный греками в VI веке до нашей эры и просуществовавший до конца XIV века. Является крупнейшим местом археологических раскопок на побережье Черного моря.
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