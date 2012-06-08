В Православной Церкви канонизирована новая святая — преподобная София (Хотокуриду). Как сообщает "Православие и мир", она была прославлена в Константинопольской церкви, а на Священном Синоде 7 июня 2012 года ее имя было включено и в месяцеслов Русской Православной Церкви с установлением празднования ее памяти 23 апреля (6 мая), в день ее блаженной кончины.

Преподобная София родилась в конце ΧΙΧ века в районе Трапезунда в Османской империи в семье греков-понтийцев. С детства воспитывалась в православной вере.

С 1907 по 1914 годы состояла в браке с Иорданом Хотокуридисом, пропавшим без вести в лагерях для заключенных.

Ее единственный ребенок был съеден свиньями.

Она испытала на себе все ужасы войны, но она не сломалась и не отчаялась.

В ее душе зародилось в Софии стремление к аскетической жизни, начатой в Понте и продолжившейся после переселения в 1919 году в Элладу, где она проживала при монастыре Рождества Богородицы «Клисура» под руководством опытного духовника-святогорца.

Проводя жизнь в крайней скудости и суровых подвигах, святая сподобилась благодатного дара прозорливости.

Скончалась преподобная София в 1974 году в возрасте 78 лет, приняв великую схиму с именем Мария. Ее святые мощи были обретены в 1982 году.

Широкое народное почитание преподобной Софии в Греции началось еще при ее жизни.

6 мая 2012 года на месте подвигов новопрославленной святой в монастыре Рождества Богородицы «Клисура» состоялось первое торжественное богослужение в ее честь.